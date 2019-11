Ļubova Švecova: Benzīna smaka nodokļu politikā

Ļoti iespējams, ka mēs esam pēdējā paaudze (ar to domāju šobrīd ekonomiski aktīvos Latvijas (un ne tikai Latvijas) iedzīvotājus), kuras pieredze ir balstīta iekšdedzes dzinējos, jeb paaudze, kura vēl atcerēsies, kā smaržo benzīns (un dīzeļdegviela). Fakts ir: elektroauto attīstība notiek tādā ātrumā, ka Latvijas valdībai vajadzētu pamācīties, kā īstenot nozares "kapitālo remontu".

Latvijā, lai cik skumji tas arī nebūtu, elektroauto ir turīgu un ļoti turīgu cilvēku rotaļlieta, mazāk rūpējoties par apkārtējo vidi, bet vairāk tiecoties izmēģināt visu jauno, progresīvo un uzskatāmi demonstrējot to citiem. Otra grupa ir organizācijas un personas, kurām ir izdevies "apgūt" ES fondus, tas ir, pieticis laika, saprašanas un uzņēmības sagatavot nepieciešamos projekta dokumentus, lai "Klimata pārmaiņu instrumenta" ietvaros apgūtu elektroauto iegādi.

Statistika ir šāda: Latvijā šobrīd ir reģistrēti 756 elektrotransportlīdzekļi un 79 ātrās uzlādes stacijas. Pozitīvā ziņa ir tā, ka šī tendence lēnām, bet tomēr pieaug, ņemot vērā elektroauto piedāvājumu. Igaunijā tajā pašā laikā ir 167 ātrās uzlādes stacijas un 1310 elektrotransportlīdzekļi.

Bet tirgus situācija Eiropā un pasaulē ir tāda, ka regulējošās prasības kļūst arvien stingrākas un nodokļu politika arvien neizdevīgāka automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem, kas attiecīgi stimulē elektroauto tirgus attīstību.

Arī "Delfi.lv" versijās par to ir publicēta virkne rakstu. Tikai ir viens būtisks "bet" saistībā ar nule kā plaši apspriesto tēmu par izmaiņām transportlīdzekļu nodokļu politikā, kas būtu saistīta ar CO2 izmešu apmēru.

Es domāju, ka ir amorāli veicināt jaunu transportlīdzekļu pārdošanu, kā piesegu izmantojot ES apkārtējās vides politikas nostādnes un prasības. Tas ir pretrunā likuma garam. Turklāt ir morāli pilnīgi nepieņemami uzvelt nastu par ietekmi uz apkārtējo vidi uz sabiedrības lielāko vai noteikti lielu daļu. Šī sabiedrības daļa pērk vispirms to, ko var atļauties, nevis to vēlas.

Daudzās valstīs valsts lielākā vai mazākā apmērā dotē elektroauto iegādi – ir skaidrs, ka Latvijā šāds risinājums nav un tuvākajos Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodos (piecgades plānos) nebūs iespējams. Vienīgais, ko valsts var atļauties šobrīd darīt, ir ar saprātīgu nodokļu politiku veicināt videi labvēlīgu auto, proti, elektroauto, izplatību. Šī politika ir pretrunā tai, ko piedāvāja Latvijā, – valsts piemaksā par vidi mazāk ietekmējošu auto iegādi, nevis liek maksāt papildus par vidi vairāk piesārņojošu auto lietošanu.

Latvija ir viena no dažām ES valstīm, kur būtībā nav vērā ņemama (finansiāli tiešām jūtama un motivējoša ieguvuma) atbalsta elektroauto iegādei un lietošanai. Bezmaksas autostāvvietas un braukšana pa sabiedriskā transporta joslām ir ļoti labs piedāvājums no Rīgas pašvaldības puses, bet tas skar tikai Rīgu, nevis valsti un, visticamāk, būs ierobežots laikā. Jā, atbrīvošana no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksas ir labs piedāvājums, bet tomēr nepietiekošs, lai stimulētu elektroauto iegādi.

Līdz ar to jautājums ir šāds: kā līdzsvarot stabilus valsts budžeta ieņēmumus, neradot neapmierinātību lielā daļā sabiedrības (vecāka izlaiduma, tātad videi nelabvēlīgāku auto īpašnieku), bet vienlaikus stimulējot jaunu un, it īpaši, videi labvēlīgu, mazāku kaitējumu nodarošu automašīnu pārdošanu? Politika ir kompromisu māksla.

Domāju, ka būtiska kļūda ir uzreiz "nosegt visu laukumu" jeb ieviest visaptverošu nodokļu reformu. Daudz jēdzīgāk būtu sākt strukturētu pieeju, ieviešot izmaiņas atsevišķos segmentos, kas neradītu būtisku ietekmi uz valsts budžetu, bet ļautu novērtēt tirgus dinamiku un tālāko nodokļu politikas lietderību.

Viena no idejām ir uzņēmumiem, kas ir PVN maksātāji, elektroauto iegādes gadījumā pilnīgi atskaitīt priekšnodoklī PVN, nevis 50%, kā tas ir šobrīd transportlīdzekļiem, kuru cena ir līdz 60 500 eiro. Atļaušos paskaidrot: ja uzņēmums pērk auto, kura cena ir līdz 60 500 eiro, tad šādā gadījumā šis uzņēmums vēl ir papildus spiests samaksāt 50% no PVN jeb līdz 5250 eiro valsts budžetā. Ja uzņēmums pirktu auto, kura cena pārsniedz 60 500 eiro, tad šajā gadījumā valsts budžetā maksātu 10 500 eiro PVN un vēl daļu no uzņēmuma ienākuma nodokļa. Praktiski tas nozīmē to, uzņēmumi būtu ieinteresēti pirkt elektroauto (videi mazāk kaitīgus spēkratus), mazāk samaksājot valsts budžetā PVN. Šīs summas noteikti nav milzīgas un valsts budžetā neradītu būtiskus ieņēmumu mīnusus. Šo transportlīdzekļu loku var paplašināt, aptverot arī tā sauktos uzlādējamos jeb pie elektrotīkla pieslēdzamos hibrīdauto.

Domāju, ka runāt par pazeminātas PVN likmes piemērošanu elektroauto, ja to iegādājas fiziska persona, diemžēl ir bezjēdzīgi. Automašīna (elektroauto) pat nav medikaments, kuriem Latvijā atšķirībā no kaimiņvalstīm ir standarta PVN likme.

Pagaidām elektroauto ir tiešām dārgs šķietami jaunas, progresīvas domāšanas un dzīvesveida paraugs. Bet ES un globālā politika mums nosaka šos vides politikas attīstības vektorus, kurus agrāk vai vēlāk mēs pieņemsim. Neizbēgami. Bet svarīgi ir, lai šīs pārmaiņas veicina tie, kuri var atļauties maksāt.