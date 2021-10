Mairita Lūse: Ko var iemācīties no 1000 bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineriem

Katru mēnesi Rīgas atkritumu apsaimniekotāji iesūta Rīgas domei statistiku par uzstādīto konteineru un izvesto atkritumu daudzumu. Septembra statistikas apkopojumu gaidīju kā zvanu pēc labas darba intervijas. Būs? Nebūs? Rezultāti ir saņemti, un ar prieku varu paziņot, ka Rīgā uzstādīto bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) konteineru skaits ir pārsniedzis 1000 – šobrīd pilsētā ir pieejami 1143 šādi konteineri.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai šo zīmīgo skaitli sasniegtu, ir aizvadītas daudzas sarunas ar SIA "Getliņi EKO", atkritumu apsaimniekotājiem, māju apsaimniekotājiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), iedzīvotājiem un citām iesaistītajām pusēm. Daļa no šajā darbā iegūtajām atziņām var noderēt šīs sistēmas paredzētajai ieviešanai arī pārējā Latvijā.

Cilvēkiem patīk šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus, māju apsaimniekotājiem – ne tik ļoti

Pirmajā Rīgas domes Atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas darba grupas sēdē detalizēti izrunājām to, ko brūnajos konteineros var likt. Iedzīvotājiem sniegto informāciju kāds atkritumu apsaimniekotājs vēlāk rezumēja vienā teikumā: viss, ko varētu apēst tu vai tava govs. "Jā" dzīvnieku izcelsmes atkritumiem, "jā" lapām un zariem, ja tie nav pārlieku lieli. "Nē" maisiņiem un trauciņiem, arī tiem, kas lepojas ar savu kompostējamību. Pēc ilgstošām cīņām ar iepakojuma šķirošanu un runāšanu par polimēriem tik vienkārša ziņa bija atvieglojoša.

Kad manas mājas apsaimniekotājs piekrita izvietot bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineru, es regulāri cilāju tā vāku. Kas gan tajā tiks ievietots? Pat bez nekādas komunikācijas konteinerā ievietoto atkritumu daudzums auga. Pēc mājas apsaimniekotāja nosūtītā paskaidrojuma un publiskās kampaņas konteiners sāka pildīties vēl straujāk. Cilvēkiem gribas šos atkritumus šķirot. Mest kopā plastmasas zobu birsti un ābola serdi pat instinktīvi mums nešķiet pareizi.

Grūtāk pārliecināt par šādu konteineru nepieciešamību ir māju apsaimniekotājus. Regulāri saņemu ziņas no iedzīvotājiem, kuri vēlētos šādu konteineru pie savas mājas, bet mājas apsaimniekotājs, aizbildinoties ar vietas trūkumu vai iespējamām problēmām, to nevēlas izvietot. Esam izveidojuši labu sadarbību ar "Rīgas namu pārvaldnieku", kas ir apņēmies izvietot šos konteinerus pie visām savām mājām, kur tas ir fiziski iespējams. Arī citus namu pārvaldniekus aicinu nebaidīties un izmēģināt piedāvāt saviem iedzīvotājiem šādu konteineru. Toties iedzīvotājus, kuri nespēj pārliecināt savu mājas apsaimniekotāju par šāda konteinera izvietošanu, aicinu rakstīt: atkritumi@riga.lv.

Iedzīvotāju aptaujā par grozījumiem Rīgas domes saistošajos noteikumos "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" daudzi zaļi domājoši rīdzinieki lūdza šo problēmu risināt, nosakot šos konteinerus kā obligātus. Tallinā jau tagad pie visām mājām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļu, šādi konteineri ir obligāti. Lai gan šajos grozījumos šāda prasība netika iekļauta, brīdī, kad sistēma būs nedaudz nobriedusi, šāds lēmums būs tikai loģisks.

Trīs izmaksu vaļi

Zaļā rīcība nedrīkst būt dārgāka par nezaļo. Lai bioloģiski noārdāmos atkritumus būtu arī ekonomiski izdevīgi šķirot, ir nepieciešamas trīs lietas: bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifam ir jābūt zemākam par sadzīves atkritumu tarifu, iedzīvotājiem ir jāpiedāvā atbilstoša izmēra konteineri un jāpielāgo izvešanas biežums.

Jau veidojot atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu, Rīga iekļāva noteikumu, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas tarifam ir jābūt zemākam nekā sadzīves atkritumu tarifam. Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumos ir iekļauts līdzīgs punkts. Ja tas tiks apstiprināts, tas būs nozīmīgs solis, lai šo atkritumu dalīto vākšanu padarītu ekonomiski izdevīgu.

Cerams, drīzumā oficiāli tiks atrisināta arī cita problēma – atkritumu izvešanas biežuma ierobežojums. Šobrīd Ministru kabineta noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām nosaka, ka vasaras sezonā šāda tipa atkritumi ir jāizved reizi 72 stundās. Ļoti iespējams, šis ierobežojums tiks atvieglots. Atkarībā no izmantoto konteineru tipa un tā, vai tajos var ievietot maisiņus, konteinerus var izvest arī retāk. Atkritumu sastāvs jau nemainās, un, ja tie ir ievietoti maisiņos, tie var palikt konteinerā arī ilgāk par 72 stundām. Smakas bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana pat samazina – sadzīves atkritumu konteiners, kurā tiek ievietoti atkritumi, kas nerada smakas, var tikt izvests retāk, bet bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas smako, – pat biežāk nekā iepriekš.

Plānojot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu, ir jāpievērš uzmanība konteinera izmēram, jo mazās mājās iedzīvotāji nespēj piepildīt liela izmēra konteinerus. Vākt atkritumus no pustukšiem konteineriem ir izdevīgi atkritumu apsaimniekotājam, bet noteikti ne iedzīvotājiem. Ja pie mājas izvietotais 240 l konteiners tiek izvests pustukšs, to vajag aizstāt ar 120 l konteineru.

Bez maisiņiem nav uzvaras

Šobrīd rīdziniekiem atkritumus brūnajā konteinerā lūdzam likt bez maisiņiem. Rezultāti parāda to, ko jau zinājām no citu valstu pieredzes: vākšana bez maisiņiem ir problemātiska. Daļa iedzīvotāju sūdzas par smakām, un šis it kā nelielais liekais solis – maisiņa iztukšošana vai trauka uznešana atpakaļ dzīvoklī – samazina sašķiroto atkritumu daudzumu. Ja vēlamies, lai BNA šķirotu ne tikai zaļi domājuši aktīvisti, bet lielākā daļa Rīgas iedzīvotāju, jāpiedāvā iespēja atkritumus vākt arī maisiņos. Diemžēl šobrīd tam ir divi šķēršļi.

Jūlijā saņēmu paredzamus, bet nepatīkamus attēlus. SIA "Getliņi EKO" veica eksperimentu, ievietojot kompostēšanas iekārtās dažādus materiālus, tajā skaitā bioplastmasas maisiņus. Ir skaidrs, ka pat kompostēšanai piemērotie maisiņi SIA "Getliņi EKO" šobrīd izmantotajā procesā nesadalās. Lai to risinātu, maisiņus un to saturu pirms kompostēšanas vajadzētu mehāniski sasmalcināt, kas, protams, rada papildu izmaksas. Šobrīd gaidām precīzākus aprēķinus no SIA "Getliņi EKO".

Problēma ir ne tikai maisiņu kompostēšana, bet arī tas, kā nodrošināt iedzīvotājus ar BNA konteineram piemērotiem maisiņiem un nepieļaut parastās plastmasas maisiņu nokļūšanu konteinerā. Lūgt cilvēkiem šos maisiņus iegādāties? Mēģināt tos nodrošināt bez maksas, organizējot to dalīšanas procesu? Patiesībā te risinājums ir krietni vienkāršāks: Iepakojuma likumā uzlikt pienākumu tirgotājiem aizstāt ļoti vieglās plastmasas maisiņus. Lielveikali piedāvās alternatīvas – bioplastmasas vai papīra maisiņus, kurus cilvēki varēs izmantot BNA atkritumu ievietošanai konteineros. Jebkurā gadījumā plastmasas maisiņu ēra beidzas – pat Ķīna savā piecgades plastmasas piesārņojuma novēršanas plānā ir iekļāvusi šādu maisiņu ražošanas aizliegumu.

Jādomā ārpus konteinera

Oktobra sākumā piedalījos Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas organizētājā "Climathon 2021" – klimata tēmām veltītā hakatonā. Mūsu komandas izaicinājums bija izveidot lokālu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Cēsu vecpilsētai. Ieguvām gan Cēsu simpātiju balvu, gan "EIT Food Hub Latvia" specbalvu. Plānojam jau braucienu uz Cēsīm, lai runātu par konkrētām aktivitātēm. Esam saņēmuši ziņas, ka arī vairākas citas pašvaldības būtu ieinteresētas apsvērt šādu sistēmu. Tas arī ir loģiski – Rīgā konteineri ir nepieciešami, bet lielā daļā pārējās Latvijas vadāt kartupeļu mizas uz industriālo komposta iekārtu nav jēgas un nav arī ekonomiski iespējams. Komposta kastes pie privātmājām un mazizmēra komposta iniciatīvas var aizstāt vai atslogot industriālā komposta sistēmu.

Vēlme kompostēt nerodas tukšā vietā. Pašvaldībām vajag atbalstīt individuālās un mazizmēra komposta aktivitātes, gan apmācot iedzīvotājus, gan arī sedzot daļu no komposta kastes iegādes izmaksām. Turklāt katra piemājas komposta kaudze ir pelnījusi atkritumu apsaimniekošanas atlaidi vai citu finansiālu stimulu.

Šobrīd mazizmēra kolektīvo kompostu ierobežo Ministru kabineta noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, kas redz kompostēšanu vai nu kā vienas mājsaimniecības piemājas aktivitāti, kura nav jāregulē, vai arī industriālu procesu ar tam piemērotām prasībām. Pa vidu legālajā pelēkajā zonā, uz ko visas iesaistītās puses piever acis, ir visi tie veidi, kā cilvēki jau sadarbojas un kurus vajag attīstīt, piemēram, kopīga komposta kaste pie mazas daudzdzīvokļu mājas vai komposts kā izglītojoša aktivitāte skolā. Lai situāciju sakārtotu, aicinu Atkritumu apsaimniekošanas likumā iekļaut mazizmēra kompostu kā pašvaldības autonomo funkciju. Pašvaldībām ir jādod iespēja izvērtēt, kurās viņu teritorijās un kādā veidā šādas aktivitātes var tikt attīstītas.

Lai mazizmēra komposta aktivitātes pilnvērtīgi iekļautu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tās ir arī jāuzskaita. Ja netiks izveidota vienota valsts mēroga metodoloģija to uzskaitei, mūsu statistika ne par kripatu neuzlabosies un izskatīsies, ka atkritumus apsaimniekojam krietni sliktāk, nekā to patiesībā darām.

Pats galvenais secinājums no šī darba gan ir tas, ka, gluži kā kompostēšanas procesā ir nepieciešams līdzsvars starp dažādām vielām un dažādu mikroorganismu sadarbība, arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas vākšanas sistēmā ir nepieciešams līdzsvars starp industriālo un piemājas kompostu, kā arī visu iesaistīto pušu sadarbība.