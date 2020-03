Mārcis Balodis: Eirāzijas Ekonomiskā savienība – ekonomiskās integrācijas paraugs vai Krievijas ģeopolitikas projekts?

Stājoties prezidenta amatā 2018. gadā, Vladimirs Putins un līdz ar viņu arī Krievijas politiskā elite runāja par ekonomisko un tehnoloģisko izrāvienu. Cita starpā tika definēts mērķis Krievijai kļūt par piekto lielāko ekonomiku pasaulē līdz 2024. gadam. Kā Putina valdīšanas laikā ir veicies ar ambiciozu mērķu sasniegšanu? Viena no Krievijas deklarētajām ārpolitikas prioritātēm ir NVS telpas integrācija, kura ir pieredzējusi gan centrtieces, gan centrbēdzes tendences.

Šādā kontekstā uzmanības vērta ir Eirāzijas Ekonomiskā savienība (turpmāk – EES), kas ir uzskatāma par Krievijas ekonomiskās integrācijas projektu politiskās ietekmes stiprināšanai reģionā. Vairāk par EES ietekmi uz reģiona integrāciju un Krievijas lomu tajā lasāms jaunajā rakstu krājumā "Krievijas ekonomika: Putina 4. prezidentūras scenāriji".

Pēc PSRS sabrukuma ambiciozā Krievijas elite nonāca neapskaužamā situācijā, proti, superlielvara bija sadalījusies neskaitāmās neatkarīgās valstīs, kas Maskavai nozīmēja drastisku politiskās un ekonomiskās ietekmes sarukumu, nemaz nerunājot par politiskā prestiža zaudēšanu. Jau drīz pēc dzelzs priekškara krišanas sāka veidoties pirmie priekšlikumi kādreiz tik cieši saistītā reģiona integrācijai. Krievijas aktīvi proponētā EES ir plānota tieši šāda mērķa sasniegšanai, sekmējot reģiona ekonomisko integrāciju. Taču rūpīgāka EES uzbūves īpatnību izpēte vedina domāt, ka aiz integrācijas aizsega slēpjas Krievijas reģionālās dominēšanas interese. Tas dotu iespēju ierobežot gan Rietumu, gan Austrumu pasaules ietekmi "tuvajā pierobežā" vai pat iedzīvināt pēc saviem noteikumiem veidotu "reģionālu" organizāciju.

Integrācijas sākums nenoteiktības vidē

1995. gada sākumā Krievija, Baltkrievija un Kazahstāna nodibināja Muitas savienību kā ekonomiskās sadarbības un integrācijas formātu. Tās izveide bija likumsakarīga, ņemot vērā valstu politiskās, ekonomiskās un kultūras saites. Taču vienlaikus nevarēja ignorēt zīmīgu īpatnību, proti, mazākajām valstīm piekļuve Krievijas tirgum bija būtiska, turpretī Krievijas ekonomikas izdzīvošana nebija tieši atkarīga no sadarbības ar pārējām divām valstīm.

Integrācijas mēģinājumi kļūst loģiski, ja uz tiem raugās kā Krievijai nepieciešamu politisku projektu, lai nepieļautu sava tuvā reģiona valstu aiziešanu no ietekmes sfēras. Tas ļautu Krievijai noturēt valstis savā orbītā situācijā, kad daudzas bijušās PSRS teritorijas par savu mērķi bija noteikušas dalību Eiropas Savienībā un NATO, tādējādi politiski un ekonomiski attālinoties no Krievijas. Savukārt jau 2010. gada janvārī darbu formāli uzsāka Muitas savienība, kuras mērķis bija risināt un ilgtermiņā atcelt savstarpējās tirdzniecības ierobežojumus, piemēram, ievedmuitas un kvotas. Visbeidzot – 2014. gada maijā tika dibināta EES, tādējādi darbu uzsāka pilntiesīga reģionālā organizācija, kuras mērķis ir panākt ekonomisko integrāciju.

Krievijas faktors

Vienā organizācijā apvienojot Baltkrieviju, Kazahstānu, Kirgizstānu, Armēniju un Krieviju, veidojas milzīgs vienas valsts pārsvars. Izteiktā ekonomiskās varas asimetrija, Krievijai veidojot pat 87% no visas EES iekšzemes kopprodukta, liek uzdot jautājumu par to, ko Krievija iegūst no ekonomiskās integrācijas ar vairākām krietni mazākām un vājākām valstīm. Uz atbildi jau 2011. gadā sniedza toreizējais Krievijas premjers Vladimirs Putins, sakot, ka ekonomisko resursu apvienošana noved pie kopējās politiskās varas pieauguma, izmantojot dalībvalstu rīcībā esošos dabas resursus, kapitālu un cilvēkresursus, lai nodrošinātu sev izdevīgas pozīcijas tehnoloģiju sacensībā. Tā ir norāde uz Eiropas Savienības kopumā veiksmīgo attīstības ceļu, sākotnēji ekonomiskai valstu savienībai pāraugot par ietekmīgu politisku spēku, izmantojot visu dalībvalstu apvienotos resursus.

Tas liecina, ka Krievijas interesēs ir izmantot EES kā leģitīmu fasādi savām interesēm, vienlaikus tiecoties attīstīt EES kā pozitīvu piemēru, kas pozitīvi atsauktos arī uz Krievijas prestižu. Tas saskan ar Krievijas 2016. gada ārpolitikas koncepciju, kurā par vienu no EES mērķiem tika noteikta integrācija ne tikai Eiropā, bet Eirāzijā kopumā, tādējādi norādot uz Krievijas centieniem izveidot reģionālu organizāciju kā politisko līdzinieku Eiropas Savienībai. Krievija ir ievērojusi, ka mūsdienu pasaulē ārkārtīgi lielu nozīmi ir ieguvušas reģionālās organizācijas, piemēram, Eiropas Savienība Rietumos un ASEAN Āzijā. Izrietoši EES izveidošana ļautu Krievijai saglabāt un vairot savu varu tuvajā reģionā, kā arī izrādīt konkurenci Rietumiem un Austrumiem vienlaikus.

Izdevīgums un ģeopolitika

Tiesa, pastāv zināmas domstarpības par EES ilgtermiņa mērķiem, jo pašas dalībvalstis nebūt nav ar mieru kļūt par bandiniekiem Krievijas ģeopolitiskajos manevros. Gan Kazahstānas, gan Baltkrievijas vadītāji ir atkārtoti izteikušies, ka ekonomiskajai integrācijai ir jānorit pēc izdevīguma principa, nevis ģeopolitisku motīvu vadītai. Kirgizstānai piekļuve Krievijas tirgum ir kritiski nozīmīga, savukārt Armēnijai, kurai nav robežu ar EES dalībvalstīm, bija nepieciešams Krievijas politiskais atbalsts reģionālajā konfliktā ar Azerbaidžānu. Arī, reaģējot uz Krievijas uzbrukumu Ukrainai, gan Kazahstāna, gan Baltkrievija iebilda Krievijas ierosinātajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Ukrainu un Moldovu. Vērts uzsvērt, ka spēcīgs pretarguments ciešākai sadarbībai, it īpaši politiskai integrācijai, ar Krieviju ir pašas Krievijas rīcība starptautiskajā arēnā. Tās agresīvā politika Gruzijā un Ukrainā, kuras tobrīd bija pieņēmušas lēmumus virzīties Rietumu virzienā un mazināt Krievijas ietekmi, spiež dalībvalstis rēķināties ar faktu, ka cieša integrācija ar politiski neuzticamu valsti var arī radīt zaudējumus.

Taču vienlaikus pārējām EES dalībvalstīm – Baltkrievijai, Kazahstānai, Armēnijai un Kirgizstānai – ir sarežģīti atrast citu stratēģisko partneri. Šo valstu ekonomiskās un politiskās sistēmas ir jau vēsturiski cieši saistītas ar Krieviju. Papildus tam sadarbība ar Krieviju atšķirībā no sadarbības ar Rietumiem nav atkarīga no valstu liberalizācijas un būtiski neapdraud pastāvošos nedemokrātiskos režīmus, kas Krieviju padara par vienīgo sadarbības partneri. Mazo valstu pieeja ir lielākoties balstīta uz lavierēšanas mēģinājumiem. Tās var flirtēt ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Eiropas Savienību vai Ķīnu, lai piespiestu Krieviju sadarboties, balstoties uz izdevīgākiem nosacījumiem, un kompensētu Krievijas radītos riskus.

Institūcijas kā ietekmes instruments

Saskaņā ar politikas zinātnes principiem institūcijām ir fundamentāla loma izvirzīto mērķu sasniegšanā, nodrošinot prognozējamību un nosakot skaidrus spēles noteikumus. Ņemot vērā acīmredzamo varas asimetriju EES iekšienē, institūcijām būtu jānodrošina iespēja iegrožot Krievijas ietekmi un jāattur valstis no attiecību risināšanas divpusēji. Papildus tam šīm institūcijām būtu jābūt spēcīgām, lai tās varētu likt valstīm ievērot saistības, kas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā atsevišķu dalībvalstu zemos pārvaldības kvalitātes rādītājus. Taču, kā liecina prakse, cīņā par izdzīvošanu EES ir kļuvusi par vienu no mazo valstu ietekmes instrumentiem. Piemēram, Baltkrievija ir sekmīgi bloķējusi EES lēmumu pieņemšanu, lai piespiestu Krieviju sadarboties.

Turklāt visi stratēģiskas nozīmes lēmumi tiek pieņemti nacionālo valstu līmenī, apejot institūciju, vienlaikus neparedzot iespēju EES saukt dalībvalstis pie atbildības par saistību neievērošanu. Tāpat EES kā institūcija nav tiesīga radīt jaunas vai mainīt esošās tiesību normas, kas dalībvalstīm sniedz pilnīgu patstāvību izvēlēties, kādus lēmumus un cik lielā mērā ievērot.

Tirgus un lojalitāte

Ja reiz EES būtībā ir ekonomiskās sadarbības institūcija, būtu likumsakarīgi, ka starp dalībvalstīm būtu ciešas ekonomiskās attiecības, kas pamatotu integrācijas nepieciešamību. Nostādot Krieviju pret pārējām EES dalībvalstīm, ir acīmredzams ne tikai Krievijas ekonomikas pārspēks, bet arī pārējo dalībvalstu hierarhija EES ietvaros. Krievija veido 87% no visas EES iekšzemes kopprodukta, lai gan tirdzniecība ar EES dalībvalstīm veido tikai nedaudz vairāk par 8% no kopējās tirdzniecības 2017. gadā. Piekļuve EES dalībvalstu tirgiem Krievijai nerada būtiskus ekonomiskus guvumus, vienlaikus mazajām valstīm piekļuve Krievijas tirgum ir ļoti svarīga vai pat eksistenciāli nozīmīga. Tas Krievijai ļauj izmantot burkāna un pātagas metodi pret valstīm, izmantojot dalību EES un no tā izrietošo pieeju Krievijas tirgum kā atlīdzību par savu politisko lojalitāti Krievijas vadītā reģionālisma projektā.

Goliāts un dāvidi

Salīdzinoši īsā laika posmā EES no Muitas savienības ir transformējusies par reģionālu sadarbības organizāciju, stiprinot sadarbību starp ekonomiskās attīstības ziņā krasi atšķirīgām postpadomju valstīm. Taču, paveroties ciešāk, viss Krievijas aktīvi atbalstītais reģionālisma projekts šķiet daudz labāk piemērots ģeopolitisku mērķu sasniegšanai vienas valsts – Krievijas – interesēs. Starp organizācijas dalībvalstīm pastāv iespaidīga atšķirība politiskās un ekonomiskās ietekmes ziņā, trūkst vienprātības par EES mērķiem, turklāt institūcijas apzināti ir veidotas vājas, kas likumsakarīgi paver durvis divpusējās diplomātijas izmantošanai. Šādos apstākļos reģionā Krievijai nav konkurentu.

Baltkrievijai, Kazahstānai, Armēnijai un Kirgizstānai ir ierobežota rīcības brīvība starptautiskajā politikā, kas apvienojumā ar vēsturiskajām saitēm ar Krieviju pilnīgu izvairīšanos no sadarbības ar Krieviju padara neizdevīgu. Savukārt Krievijai ekonomiskie ieguvumi no EES ir mazi. Tā vietā Krievija nodrošina savu stratēģisko interešu ievērošanu, proti, tā spēj īstenot kaut daļēju kontroli pār tuvējā reģiona valstīm un ierobežot to iespējas izrauties no Krievijas ietekmes.

Krievija apzinās reģionālo institūciju nozīmi ārpolitikā. Paraugoties uz Eiropas Savienību, ir redzams, kā 27 dažādu valstu resursu apvienošana spēj radīt politiski un ekonomiski spēcīgu bloku. Ņemot vērā pašreizējo EES uzbūvi, noprotams, ka Krievijas nolūks ir radīt analoģisku institūciju ar īpatnēju iezīmi – lai tās centrā būtu Krievija. Tas Krievijai palīdzētu sasniegt divus konkrētus mērķus. Pirmkārt, tiktu nodrošināta reģiona valstu palikšana Krievijas ietekmes sfērā, bremzējot visa reģiona iespējas liberalizēties un izplatot savu antirietumniecisko un autoritāro pasaules redzējumu. Papildus tam, palielinot dalībvalstu skaitu, Krievijas interešu sfēra pārtaptu par veselu valstu bloku.

No tā izriet otrais mērķis, proti, reģionālā institūcija vairotu savu ietekmi un prestižu, lai gan faktiski tās galvenais uzdevums būtu ietērpt Krievijas intereses prestižākā formā. Tas kļūtu īpaši būtiski gadījumos, kad, piemēram, valstis mēģinātu vērsties pret Krieviju, jo jebkādas ekonomikas svārstības izjustu visa EES, attiecīgi Krievijas pozīciju atbalstīt vai vismaz tai neiebilst būtu spiestas arī pārējās valstis.

Tiesa, EES jau tagad nākas saskarties ar būtiskiem izaicinājumiem. Dalībvalstis nealkst pastiprināt integrāciju, kā arī jaunas valstis nesteidzas pievienoties EES. Turklāt konkurenci izrāda arī Ķīnas "One Belt One Road" iniciatīva, kas grasās investēt reģionā ievērojamas summas, potenciāli apdraudot Krievijas kā vienīgā sabiedrotā imidžu.

Vairāk par Krievijas varas sistēmas ietekmi uz ekonomikas attīstību, tostarp ietekmi uz citām valstīm, ir iespējams uzzināt Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) jaunajā izdotajā grāmatā "Krievijas ekonomika: Putina 4. prezidentūras scenāriji".

