Mārcis Vilcāns: Pārmaiņu vēji pasta nozarē nerimst. Ko nesīs nākotne?

Kā liecina pasta pakalpojumu sniedzēju pēdējo gadu pieredze, visā pasaulē cilvēku, kuri saņem pasta sūtījumus, ir krietni vairāk nekā to, kuri kaut ko nosūta. E-komercijas attīstība un nu arī Covid-19, kas veicina fizisku distancēšanos un attālinātu iepirkšanos, liek tradicionālajiem pasta pakalpojumu sniedzējiem meklēt jaunus risinājumus, kā nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus. Tiesa, pandēmija atstājusi arī savu ierobežojošu nospiedumu uz pasta nozares darbību, un tas ir vēl viens pamudinājums rīkoties, lai rastu atbildes uz jaunajiem izaicinājumiem.

Kā ikviens Latvijas uzņēmums, arī "Latvijas Pasts" šopavasar saskārās ar jaunu dienaskārtību un nebijušām problēmām, kas bija ātri jārisina. Daudzi Covid-19 izaicinājumi pasta darbiniekiem bija tādi paši kā visiem citiem – darbinieku drošība, darba pārorganizēšana, darbs no mājām vai nenoteiktos apstākļos, nepieciešamība ātri reaģēt un atteikšanās no nevajadzīgām lietām, kas, starp citu, bija svētīgs Covid-19 faktors. Tomēr "Latvijas Pastam" ir sava darba specifika, kas atsevišķās situācijās lika tiekties uz kardinālām pārmaiņām.

Skatoties pēdējo gadu griezumā, kopējais pasta sūtījumu apjoms ir pieaudzis, taču, sākoties Covid-19 pandēmijai, produktu grupas, ja tā varētu teikt, noslāņojās. Līdzšinējā kārtība vienā dienā sabruka. Starptautiskās ienākošās un izejošās sūtījumu plūsmas būtiski mainījās, jo uz laiku zaudējām galveno pārvietošanās līdzekli – pasažieru lidmašīnas. Līdz ar to starptautiskie sūtījumi ienāca ar kavēšanos, bet nereti vienā dienā tika ievests ļoti liels ilgāku laiku dažādos tranzīta posmos krājušos sūtījumu apjoms. "Latvijas Pasta" noliktavās krājās arī izejošie sūtījumi. Ja parādījās iespēja aizsūtīt 500 kg, tie bija jāatlasa, turklāt jāsāk ar tādiem, kas ilgāk aizkavējušies. Pat vēl pirms Covid-19 parādīšanās Eiropā saruka sūtījumu apjoms no Āzijas, sevišķi no Ķīnas, jo cilvēki baidījās. Toties iekšzemes sūtījumu skaits pieauga, un tas savukārt saistīts ar pieprasījumu pēc lokālajos interneta veikalos nopērkamajām precēm.

Pasta sūtījumu šķirošana ir viena no tām jomām, kas cieši saistītas ar manuālu apstrādi, un "Latvijas Pasta" šķirošanas kompleksā to līdz šim ar rokām veica liels skaits darbinieku. Šķirošanas komplekss ir uzņēmuma galvenā artērija. Ja tajā veidojas trombi, sūtījumu plūsma palēninās vai apstājas. Ja kāds no darbiniekiem saslimtu, tas būtiski ietekmētu visu procesu. Ne velti Covid-19 apstākļos aug pieprasījums pēc pakomātu pakalpojumiem un citiem produktiem, kas nodrošina fizisku distancēšanos. Drūzmēšanos šķirošanas cehā nu iespējams novērst ar tehnikas – jaunās sūtījumu svēršanas, skenēšanas, mērīšanas un šķirošanas iekārtas – palīdzību, aizstājot manuālās funkcijas, turklāt paveicot uzdevumu ātrāk un precīzāk.

Jaunajai šķirošanas līnijai ir, pirmkārt, pozitīvs psiholoģisks efekts – tas ir apliecinājums, ka to, ko iepriekšējos 30 vai 50 gadus esam darījuši ar rokām, šodien varam uzticēt tehnoloģijām. Otrkārt, uzlabojas datu kvalitāte un korektums. Līdz ar katru manuālu darbību ir iespējamas cilvēciskas kļūdas, bet ar jauno šķirošanas līniju tas ir izslēgts, jo uz lentes sūtījums tiek automātiski nosvērts, noskenēts, izmērītas visas dimensijas. Tas ļauj aprēķināt precīzu kubatūru pasta sūtījumu pārvadāšanai, kas vairs nav balstīta uz pieņēmumiem, sajūtām vai viena darbinieka pieredzi, bet gan precīziem matemātiskiem aprēķiniem. Treškārt, tas ir lielāks apstrādes ātrums un sūtījumu plūsmas caurlaidība. Iekārta uzdevumu paveic ātrāk nekā cilvēks. Par to priecājas un ar to rēķinās arī mūsu globālie partneri, piemēram, "Alibaba" grupas loģistikas uzņēmums "Cainiao", jo zina, ka mums ir noteikta jauda apstrādāt sūtījumus bez bažām par iespējamiem kavējumiem, teiksim, sagaidot tādu iepirkšanās maratonu kā 11.11.

Protams, visas Covid-19 problēmas viena šķirošanas lente neatrisinās, taču tas būs labs atspaids arī tad, ja sekos striktāki ierobežojumi: lai nodrošinātu sūtījumu apstrādi, šķirošanas kompleksā būs jāatrodas mazākam skaitam cilvēku. Darbiniekus būs iespējams novirzīt citiem darbiem, un pastāvēs mazāks risks, ka kāds saslimst. Vienlaikus noteikti negribam apstāties pie sasniegtā. Jaunā šķirošanas līnija ir tikai viens posms uzņēmuma modernizācijas plānos, par ko nav laika daudz tīksmināties, – jāstrādā pie nākamajiem, lai varētu attaisnot klientu cerības uz vēl ātrāku sūtījumu plūsmu. Domājot par tālāko "Latvijas Pasta" modernizāciju, galvenais akcents noteikti būs uz sūtījumu infrastruktūras un procesa uzlabošanu, pakomātu tīkla attīstīšanu, arī šķirošanas procesa tālāku automatizāciju un inovatīviem risinājumiem, lai apmierinātu cilvēku dabisko vēlmi kaut ko iegūt. Jo neviens jau negrib sūtīt, visi vēlas saņemt – vai tas būtu jauns mobilais tālrunis vai apsveikuma kartīte Ziemassvētkos. Tāpēc "Latvijas Pasts" turpina uzņēmuma modernizāciju, lai vēl aktīvāk un mērķtiecīgāk dotos uz priekšu 21. gadsimtā.