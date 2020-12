Marija Gabriela: Kopīga nākotnes augstākās izglītības veidošana

Visā Eiropā vairāk nekā 5000 augstākās izglītības iestāžu pieliek maksimālas pūles, lai uzlabotu pasauli sev apkārt – vai nu ar augsta līmeņa panākumiem, piemēram, progresīviem pētījumiem par Covid-19, vai ar personīgākiem centieniem, piemēram, dodot iespēju "pieaugušajam" izglītojamajam – kā Džuzepem Paterno (Giuseppe Paternò) no Sicīlijas – šogad pabeigt studijas 96 gadu vecumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Augstākā izglītība maina dzīvi, taču, lai turpinātu savu ieguldījumu labākas Eiropas nākotnes veidošanā, tai jāmainās arī pašai.

Lai sāktu pārmaiņas, 10. decembrī Eiropas Izglītības samitā es uzsākšu apspriešanos par Augstākās izglītības pārveides programmu. Tā sastāvēs no sabiedriskās apspriešanas tiešsaistē, kas tiks uzsākta nākamā gada sākumā, kā arī vairāku mēnešu ilgas mērķtiecīgas apspriešanās ar augstākās izglītības un pētniecības aprindām. Studenti tiks pilnībā iesaistīti šajā procesā. 2020. gads studentiem un augstākās izglītības iestādēm nav bijis parasts gads. Viņiem nav atlicis nekas cits, kā vien pārkārtoties: Covid-19 krīzes ietekme lika universitātēm visā Eiropā teju diennakts laikā pāriet uz tālmācību. Mēs bijām liecinieki lielai apņēmībai to panākt no visiem, kas tajā iesaistīti: studentiem, pētniekiem, akadēmiķiem un administratoriem.

Mēs redzējām arī problēmas. Krīze norādīju uz nevienlīdzību sabiedrībā, jo īpaši uz digitālo plaisu. Nelabvēlīgā situācijā esoši studenti nesaņēma vajadzīgo atbalstu, savukārt cilvēki, kas studiju laikā bija finansiāli atkarīgi no darba, to zaudēja. Grūtībās nonāca arī akadēmiķi, jo daudziem nācās pasniegt kursus tiešsaistē bez pienācīgas sagatavošanās un apmācības. Krīzes sākumā daudzām augstākās izglītības iestādēm trūka atbilstošas infrastruktūras vai kapacitātes, lai pārietu uz mācīšanos tiešsaistē.

Covid-19 pandēmija patiešām paātrināja pārmaiņas augstākās izglītības nozarē, un tagad tai jāturpinās uzņemtajā ātrumā. Nozarei ir jāpiesaista un jāatbalsta daudzveidīgāka studentu sabiedrība. Tai jānodrošina elastīgāka, vairāk uz studentiem vērsta mācīšanās, tostarp mācīšanās tiešsaistē. Tajā jāiekļauj uz problēmām balstīta un starpdisciplināra mācīšanās, lai pievērstos reālām problēmām, kā arī lielāka starptautiskā sadarbība un konkurence, kas veicina lielāku mobilitāti.

Augstākās izglītības iestāžu pārkārtošanās pētniecības un inovācijas nozarē notiks, arī padarot karjeru pētniecības jomā pievilcīgāku un nodrošinot vienlīdzīgas iespējas; pastiprinot sadarbību ar citām nozarēm attiecīgajā apvidū un stiprinot zināšanu nodošanu.

Lai paātrinātu augstākās izglītības nozares pārveidi, Eiropa izmanto savas kolektīvās zināšanas. Šoruden Komisija pieņēma vairākus priekšlikumus, kuru priekšplānā ir zināšanas. Lai līdz 2025. gadam izveidotu Eiropas izglītības telpu, mēs nodrošināsim visiem pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, vienlaikus strādājot pie sekmīgas pārkārtošanās uz zaļo un digitālo ekonomiku. Digitālās izglītības rīcības plāns atbalstīs tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un digitālo prasmju attīstību. Eiropas pētniecības telpa ļaus Eiropai sasniegt tās vērienīgos pētniecības un inovācijas mērķus, pateicoties sadarbībai pāri robežām.

Nākamgad mēs sadarbosimies ar augstākās izglītības un pētniecības aprindām, lai kopīgi izstrādātu Augstākās izglītības pārveides programmu. Mūsu mērķis ir dot augstākās izglītības nozarei iespēju stāties pretī nākotnes izaicinājumiem un iespējām, izmantojot pieeju, kas ietver izglītību, pētniecību, inovāciju un pakalpojumus sabiedrībai, vienlaikus pilnībā respektējot nozares daudzveidību. Pamatojoties uz līdzšinējo apspriešanos, mēs plānojam, ka programmas galvenā uzmanība tiks pievērsta iekļaušanas un izcilības, digitālās un zaļās pārkārtošanās, sadarbības, inovācijas un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai.

To attīstot, mēs smelsimies iedvesmu no 41 Eiropas universitātes, ko veido vairāk nekā 280 augstākās izglītības iestādes un ko atbalsta Eiropas izglītības un pētniecības fondi. Tie ievieš augstākās izglītības un pētniecības jomā revolucionāras pārmaiņas.

Sabiedriskā apspriešanās par Augstākās izglītības pārveides programmu būs pieejama visiem. Esmu izklāstījis dažas no izmaiņām, kas, pēc mūsu domām, ir vajadzīgas, taču aicinu ikvienu, kam ir interese, paust viedokli par savu redzējumu attiecībā uz nozares nākotni. Ar nepacietību gaidu sadarbību ar cilvēkiem visā Eiropā nākamā gada laikā, mainot augstākās izglītības pasauli.