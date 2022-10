Marija Ručevska: Arī veselības aprūpe spēj inovēt

Neskatoties uz veselības aprūpes nozares nozīmīgo lomu valsts pārvaldes sistēmā un tajā nodarbināto speciālistu augsto izglītības līmeni, tā ironiskā kārtā kļuvusi arī par vienu no tradicionāli konservatīvākajām nozarēm, kurai inovāciju un digitalizācijas kurss gājis ar lielu līkumu. Tomēr lēnām situācija mainās arī šajā nozarē. Pēdējos gados apgūtās digitalizācijas iemaņas lēnām tiek liktas lietā jaunos pilotprojektos, veselības nozarei uzņemot jaunus apgriezienus.

Pareizās stratēģijas pieticīgiem inovatoriem

Septembra vidū Eiropas Komisija publicēja jauno Eiropas inovācijas rezultātu pārskatu (European Innovation Scoreboard 2022). Tajā Eiropas Savienības valstis pēc noteiktas metodoloģijas tiek iedalītas četrās kategorijās – inovāciju līderi, spēcīgi inovatori, mēreni inovatori un pieticīgi inovatori. Šogad Latvija iekļauta pēdējā kategorijā.

Pēc definīcijas pieticīgs ir tāds, kam nav augstu prasību un kas samierinās ar esošo vai viegli sasniedzamo. Vai tiešām latvietis ir tik bailīgs, ka turpmākais, uz ko varam cerēt vismaz konservatīvajā valsts sektorā ir stabila stāvēšana uz vietas? Manuprāt, tā nebūt nav jābūt. Digitalizācijas pasaulē pastāv inovāciju veicinošas stratēģijas, kas neliek veikt straujus apvērsumus. Ir stratēģijas, kas drīzāk lēnām mudina uz inovāciju kultūras un atbilstošās ekosistēmas veidošanos, kas šķiet loģisks solis mazliet bailīgākās un konservatīvākās nozarēs kā, piemēram, veselības aprūpē. Un šāda atvērto inovāciju un pilotprojektu ieviešanas stratēģija pēdējos gados Latvijas veselības aprūpē ir novērojama arvien biežāk. Kamēr kādam drosmīgajam vērotajam no malas tas liekas par lēnu, tad patiesībā tas ir bijis milzīgs ieguldījums nozares atvērtības veicināšanai, kā rezultātā rodas negaidīti radoši un inovatīvi sadarbības projekti.

Impulss pozitīvām pārmaiņām

Vienā vārdā inovācijas varētu apzīmēt kā pozitīvas pārmaiņas. Vai vismaz tiekšanos uz pozitīvām pārmaiņām. Un Latvijas veselības aprūpe jau sen tās ir pelnījusi. To ieviešana ne vien atvieglo un uzlabo ārstniecības personāla darbu, bet vienlaikus veido daudz pozitīvāku pieredzi katram, kas sastopas ar veselības sistēmu. Vēl vairāk – inovācijas veselības nozarē nav tikai par labsajūtu un ērtību. Šajā nozarē ārstu vērtīgā laika ietaupījums un jaunu rīku ieviešana var nozīmēt arī vairāk glābtu dzīvību. Ja ir kāda nozare, kurā ikkatrs no mums vēlētos redzēt inovācijas, tā visdrīzāk būtu tieši veselības aprūpe. Un pēdējos gados šī tik valstiski nozīmīgā nozare pieredzējusi neredzēti strauju digitalizāciju, par kuru iespējams līdz šim esam runājuši nepelnīti maz.

Nenoliedzami visā veselības nozares digitalizācijas stāstā nozīmīga loma ir arī pandēmijai. Tieši šajā laikā mēs vēl neredzētos tempos pieredzējām inovatīvu un digitālu rīku ieviešanu. Tā, piemēram, tika radīta vakcinācijas sistēma, kas ne vien savienoja visu Latvijas ārstniecības personālu, bet arī spēja nepieciešamos datus dot uz āru vakcinācijas sertifikātu veidolā. Pēc ilgās un smagās e-veselības sāgas tas bija kā svaigs gaisa malks. Tāpat pandēmijas laikā raiti tika atrasti veidi un rīki, lai organizētu attālinātās virtuālās vizītes. Jau sen tika runāts par nepieciešamību ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanu padarīt pieejamāku, un šis noteikti ir daudzsološs ilgtermiņa risinājums, kuru turpināt attīstīt. Jo inovācijas nozīmē pārmaiņas. Tā ir nepārtraukta kustība uz priekšu un, kad impulss ir dots, pozitīvo pārmaiņu kurss neapstājas vien tādēļ, ka mainījušies ārējie apstākļi.

Inovāciju kursa noturēšana ilgtermiņā

Pēdējo gadu laikā mēs visi esam apguvuši daudz jaunu prasmju, kuras izskatās ir uz palikšanu. Kamēr sabiedrība iemācījās kārtīgi mazgāt rokas, veselības aprūpes sistēma, šķiet, aprada ar domu par sekošanu iesāktajam inovāciju kursam. Līdz ar to sākam pamanīt arvien vairāk uz inovācijām un digitalizāciju vērstas iniciatīvas, kam vairs nav nekāda sakara ar pandēmijas ierobežošanu.

Tā, piemēram, šī gada jūlijā tika parakstīts sadarbības memorands starp Veselības ministriju un veselības nozares ekosistēmas dalībniekiem, tai skaitā pacientu organizācijām un IT jomas uzņēmumu organizācijām, lai kopīgi strādātu pie veselības aprūpes digitālo risinājumu pilnveides. Šis ir skaidrs signāls ambīcijām inovāciju kursu noturēt ilgtermiņā. Un viss neapstājas tikai pie nodoma. Pa šo laiku ir palaisti arī konkrēti projekti inovāciju ieviešanas virzienā. Viens no šādiem projektiem ir "Helve" un Nacionālā veselības dienesta radītā veselības aprūpes nozares digitālo inovāciju laboratorija "Open Health Labs". Laboratorijas pilota programmas ietvaros četras valsts nozīmes ārstniecības iestādes definējušas sešus izaicinājumus, pie kuriem pēc atvērto inovāciju principa tās kopradē strādā ar septiņiem Eiropas jaunuzņēmumiem. Uz jau esošu produktu bāzes šobrīd tiek radīts konkrētajai problēmai un iestādei pielāgots risinājums, lai uzlabotu ārstniecības darbinieku ikdienu un kopējo pacientu pieredzi.

Šie piemēri rāda, ka inovācijas veselības nozarē vairs nav vien no augšas dotas komandas. Viss liecina, ka veselības nozare ir ne vien spējīga, bet arī ieinteresēta inovēt. Mums tikai jāmet malā pieticība un jādod tai iespējas to darīt, turpinot veicināt atvērto inovāciju projektus, kuros nekas pat nav jārada pilnībā no jauna. Vien jāsaved pareizās puses un jādod tām iespēja kopradē sadarboties.