Marina Petrakova: IKT pasaule nav domāta tikai vīriešiem

IKT jeb informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ļoti strauji mainās. Teorētiski informācijas tehnoloģijas nodrošina dažādu IT produktu izstrādi dažādos līmeņos – radot jaunas tehnoloģijas vai nodrošinot kādu konkrētu funkciju, piemēram, informācijas nodošanu. Taču realitātē šīs robežas mainās un izplūst, un šobrīd IT ir ļoti liela ietekme arī uz citām nozarēm.

Radīt IKT var jebkurš cilvēks – gan ar klasisku IT izglītību, gan bez tās. Šī ir nozare, kurā līdzās tehniskajām kompetencēm ne mazāk svarīga ir arī cilvēka emocionālā inteliģence, kas IT pasaulē tiek dēvēta par "soft skills". Tāpēc jebkura sieviete ar jebkādu dzīves un profesionālo pieredzi var iegūt kaut ko no šīs digitālās pasaules un attīstīt savu karjeru vai pilnībā pārkvalificēties.

Pēdējos 10–15 gadus mēs arvien vairāk attālināmies no idejas, kas lika fokusēties tikai uz vienu profesiju, un pievēršamies karjeras veidošanai tā saucamajās "slash professions" jeb, burtiski tulkojot, profesijās ar slīpsvītru. Proti, mēs apvienojam dažādas pieredzes un kompetences, piemēram, matemātiku un IT, medicīnu un IT, valodniecību un IT utt., lai attīstītu jomu, kurā strādājam, vai radītu jaunuzņēmumus. Tas paver plašākas iespējas karjeras veidošanā un ļauj apvienot dažādas intereses bez spiediena veltīt visu savu uzmanību tikai vienai profesionālajai jomai.

Mūsdienu meitenes, kurām pašlaik ir pieci seši gadi, par robotiem interesējas vairāk nekā par lellēm – par to liecina gan pētījumi, gan novērojumi. Pieaugušo uzdevums ir šo dabisko interesi neapslāpēt. Priekšstats par pasauli bērniem veidojas jau agrīnā vecumā. Apzināta attīstība ir tas, ko viņi iemācās, bet neapzināta – tas, ko uztver no apkārtējās pasaules, no pieaugušo rīcības un uzskatiem. Lai gan katru gadu publiskajā telpā parādās arvien vairāk izcilu piemēru – sieviešu, kuras strādā vadošos amatos IT nozarē un veiksmīgi apvieno darbu, mācības un privāto dzīvi –, vairumam meiteņu trūkst iespējas iepazīt šo nozari, "iztaustīt tehnoloģijas", lai saistītu ar tām savu dzīvi. Gan skola, gan ārpusskolas izglītības iestādes, bieži neapzināti, mudina puišus interesēties par tehniskām lietām, meitenes ievirzot citu priekšmetu apguvē.

Ja skolotājs saka – tev jānodarbojas ar mūziku, nevis jāmēģina uzbūvēt tīkla arhitektūru –, meitene to arī dara. Meklējot atbildes ģimenē, viņa lielākoties gūst tādu pašu pieredzi, un viņā nostiprinās pārliecība, ka pasaule ir tā uzbūvēta un tā ir pareizā lietu kārtība, kurai jāpielāgojas. Puišiem šādu šķēršļu visbiežāk nav. Visi zina Bilu Geitsu, bet reti kurš ir dzirdējis par viņa sievu, kura ir ne mazāk veiksmīga un ne mazāk nopelnījusi nozares pārstāve. Panākumi IKT jomā nav saistīti ar dzimumu, bet gan ar kompetencēm un spēju pārvarēt ārējus un iekšējus šķēršļus.

Veidojot jaunu produktu, ikviens uzņēmums cenšas sapulcēt vistalantīgāko, produktīvāko, spontānāko komandu ar dažādām kompetencēm. Ieguvēji ir tie, kas apzinās daudzveidības nozīmi. Tas nenozīmē, ka komanda, kuras sastāvā ir tikai vīrieši, nevar radīt talantīgus risinājumus. Tas nav saistīts tieši ar dzimumu, bet ar daudzveidīgu pieredzi, uzskatiem un prasmēm, un te ir būtiska abu dzimumu līdzdalība. Nebūtu pareizi apgalvot, ka atsevišķas īpašības – radošums, tehnoloģiskums, spēja apieties ar programmatūru – vairāk piemīt vieniem vai otriem. Nē, tās piemīt tiem, kuriem ir izaugsmes domāšana un dabiska interese par tehnoloģijām.

Labā prakse uzņēmumos ir atbalstīt jaunākos kolēģus. Lielajās kompānijās katram vai gandrīz katram darbiniekam ir savs mentors, kurš konsultē, atbalsta un bieži piedāvā arī mentālu atbalstu jeb koučingu. Šie uzņēmumi zina – jo ātrāk darbinieks izaugs, jo ātrāk kompānija sasniegs biznesa mērķus. IT nozarē apmācīt citus (arī bez maksas) nav jocīgs paradums, bet norma, jo kopienā ir spēks. Tomēr ne visiem uzņēmumiem ir iespēja nodrošināt mentorēšanu, tāpēc ir vajadzīga neformāla, sievietēm draudzīga starpnieku telpa, kur var sajust atbalstu un palīdzību, sperot pirmos soļus jaunajā nozarē. Tas ir stereotips – visi lieli cilvēki, paši tiks galā. Mūsu pieredze un pētījumi liecina, ka mentorēšana ir vajadzīga gan iesācējiem, gan augstākā līmeņa speciālistiem. "Riga TechGirls" janvārī apritēs jau 5 gadi, un mēs esam tā telpa, kur jebkura sieviete jebkurā profesionālajā līmenī var attīstīt savas kompetences – uzstāties, vadīt lekcijas, iemācīties programmēt, vadīt produktu utt.

Sākoties Covid-19 pandēmijai, daudzas sievietes palika bez darba un atbalsta. Ja arī daļa no viņām apsvēra pārkvalificēšanos IT jomā, kā saprast, ko mācīties, ja neesi šajā nozarē? Programmēšanu, kodēšanu, produkta projekta vadību? Vien retā var atļauties gadu veltīt tikai mācībām – pārkvalificēšanās prasa finanšu un laika resursus. Tāpēc pandēmijas pirmajā vilnī sadarbībā ar "Google" atbalsta fondu un lietuviešu programmu "Women Go Tech" organizējām nodarbības iesācējām "Discover Tech", četrus mēnešus reizi nedēļā piedāvājot apgūt kādu virzienu IT nozarē, lai mērķtiecīgi iepazīstinātu ar visām jomām.

Pieteicās vairāk nekā 3700 dalībnieču, un 1499 saņēma sertifikātu, kam var būt dažāda loma viņu turpmākajā dzīvē. Rezultāti ir pārsteidzoši, jo neviens līdz šim nav veidojis tik lielu programmu tik krasi atšķirīgiem līmeņiem: piedalījās sievietes, kuras jau vairākus gadus strādā IT jomā un grib pārkvalificēties, un sievietes, kurām vispār nebija digitālo prasmju, un tas ir pilnīgi normāli. "JoIT" nozare ir lieliski piemērota sievietēm – ne mazāk, kā tā ir piemērota vīriešiem. Un arī tāpēc, ka tā ļauj organizēt savu darba laiku. Ja es gribu strādāt tikai pa dienu un vakarus veltīt bērniem, IT nozare ļauj pielāgot savas vēlmes un redzējumu tam, kā savu dzīvi redzu es pati. Citas tik fleksiblas un mērķtiecīgi saprotošas nozares mums nav.

Un vēl, runājot par iedvesmu darīt to, kas mūs patiešām interesē, gribu atgādināt, ka tā ir vajadzīga ikvienam – gan vīriešiem, gan sievietēm –, bet jo īpaši sievietes vajadzētu iedvesmot, un ne tikai verbāli, bet ar konkrētu rīcību dažādos līmeņos. Kompānijas vadītājam – izglītoties pašam un izglītot savus darbiniekus par dažādības priekšrocībām. Lasīt, vērot, kā ar resursu vadību tiek galā nozares vadošās kompānijas, rast īpašus nosacījumus tieši sieviešu izglītošanai.

Skolotājiem – mudināt meitenes domāt par savu karjeru kā par veidu, kas ļauj attīstīt pēc iespējas dažādākas kompetences ilgtspējīgai nākotnei. Ikvienam – ikdienā izvairīties no valodas, kas runā par sieviešu vai vīriešu prasmēm, tā vietā runājot par profesionālajām kompetencēm. Ja sieviete jau strādā IT jomā, bet šaubās, finansiāli jāatbalsta apmācības, ļaujot fokusēties tikai uz tām. Labi organizēta mentorēšana ir pusceļš uz veiksmi. Un no manas personīgās pieredzes – ja tiešām gribat kādu atbalstīt – neizcelt sociālos un ekonomiskos apstākļus kā šķērsli strādāt daudz, pelnīt daudz, attīstīties visur un uzreiz.