Marina Saprikina: Ukrainas uzņēmumi – ekstrēma noturība, vērtības praksē un ticība uzvarai

Karš Ukrainā turpinās jau vairāk nekā gadu. Ukraina nav uzvarēta, bizness darbojas, ukraiņi maksā nodokļus un ziedo. Ziedo droniem, ieročiem un automašīnu iegādei armijas vajadzībām; ziedo uzvarai. Kopējā tiešo dokumentēto zaudējumu vērtība 2023. gada janvārī bija 137,8 miljardi dolāru, un kritums valsts ekonomikā sasniedzis 30%, tomēr tas bijis mazāks, nekā gaidīts, jo Ukrainas bizness ir parādījis ārkārtēju dzīvotspēju.

Ukrainas pieredze ir apkopota korporatīvās sociālās atbildības dokumentā "Ilgtspēja kara laikā". Uzskatu, ka mūsu secinājumi var noderēt daudziem vietējos un starptautiskajos tirgos strādājošiem uzņēmumiem, tajā skaitā Latvijā, gan apzinot riskus, gan veidojot savas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbam kara apstākļos.

Lēmumu elastība, decentralizācija un jauni tirgi

Galēja vai ekstrēma noturība vislabāk raksturo Ukrainas uzņēmējdarbības vidi, jo kara apstākļi nav salīdzināmi ne ar finanšu krīzēm, ne ar Covid-19. Lielākā daļa uzņēmumu ir ar apbrīnojamu dzīvotspēju, īpaši IT nozarē, bet ne tikai – arī loģistikas, tirdzniecības, gaisa pārvadājumu un citu jomu uzņēmumi ir atspērušies un atkāpušies no bankrota sliekšņa.

Ukrainas biznesu dzīvotspēju un noturību balsta pieci vaļi.

Lēmumu elastība, jo tie ir jāpieņem šeit un tagad, biznesa procesu pielāgojot konkrētā brīža vajadzībām.

(De)centralizācija – daudzi īpašnieki pievienojās uzņēmumu operatīvajai vadībai, likvidējot liekus posmus lēmumu pieņemšanā.

Biznesa diversifikācija, jo uzņēmumi ir izveidojuši un attīsta jaunus darbības virzienus un produktus.

Darbības paplašināšana jaunos tirgos. Pasaule un tirgus ir kļuvuši globāli, tas ir jāizmanto.

Jaunuzņēmumu domāšana – ja ir pieprasījums, tam jāpiemērojas un bizness jāmaina uzreiz.

Vērtību īstenošana praksē

Iepriekš minētie pieci principi ir ļāvuši Ukrainas uzņēmumiem izdzīvot. Bet to pamatā ir pašu uzņēmumu īpašnieku un vadības vērtības, kas ietekmēja uzņēmumu uzvedību kara pirmajās dienās un turpmāk. Kā būtiskākās vēlos izcelt šādas:

Biznesa nepārtrauktības plāns

Pēc 2014. gada, Krimas un Donbasa okupācijas, Ukrainas uzņēmumiem jau bija izstrādāti biznesa nepārtrauktības plāni, kas ietvēra darbinieku drošību, darbības pārtraukšanu okupētajās teritorijās vai agresorvalsts teritorijā, piegādes ķēžu pārskatīšanu un atjaunošanu, sagatavošanos elektrības pārrāvumiem u. tml. Plāni palīdzēja uzņēmumiem sasniegt pirmskara darbības efektivitāti 2 līdz 3 mēnešu laikā.

Galvenais ir darbinieki

Sākoties pilna mēroga iebrukumam, darbinieku un viņu ģimeņu drošība kļuva par absolūtu prioritāti. Uzņēmumi palīdzēja evakuēt darbiniekus, apmaksāja evakuāciju, izvilka no okupācijas. "Coca-Cola HBC" darbinieki pielāgoja 11 "Coca-Cola Care" centrus, galvenokārt Ukrainas centrālajos un rietumu reģionos, lai evakuācijas laikā palīdzētu kolēģiem un viņu ģimenēm.

Emocionālā labbūtība

Saskaņā ar Veselības ministrijas datiem vairāk nekā 15 miljoniem Ukrainas iedzīvotāju būs nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Tam plānota nacionālā programma, bet uzņēmumi var izvēlēties rīkoties ātrāk un efektīvāk, negaidot valsts lēmumus, un daudzi tā patiešām dara.

Palīdzība, palīdzība un vēlreiz palīdzība

Uzņēmumi ir kļuvuši par pilsoniskās sabiedrības daļu, daļu no kopienām un brīvprātīgo kustības. Piemēram, uzņēmums EPAM 2022. gadā īstenoja 16 IT projektus, palīdzot Ukrainas lauksaimniekiem, humāno kravu kustības koordinācijai, universitātēm, pārvietot serverus uz mākoņpakalpojumiem u. c.

Atvērtība un komunikācija

Nodarbinātie Ukrainā vairāk uzticas uzņēmumiem nekā valstij, tāpēc daudzi nekavējoties uzsāka tiešas saziņas kanālus starp darbiniekiem un vadību, lai atbalstītu un palīdzētu. Dažreiz arī, lai dotu cerību tiem, pār kuru galvām lido šāviņi.

Sievietes – ekonomikas atveseļošanas virzītājspēks

Beidzoties aktīvajai karadarbībai un sākoties ekonomikas atveseļošanai, radīsies jauni izaicinājumi, kuriem būs jāsagatavojas.

Ukrainā varētu būt vairāk nekā 1 miljons kara veterānu. Daudzi uzņēmumi jau sāk savā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iekļaut personāla apmācības par to, kā strādāt kopā un kā runāt ar veterāniem. Ir jāizglīto darbā iekārtošanas speciālisti, jo lielākā daļa veterānu kara pieredzi CV un motivācijas vēstulēs nenorāda. Nezinātājam tas var izskatīties kā "kvalifikācijas robs".

Vēl lielāka uzmanība būs jāpievērš personu ar invaliditāti integrācijai, dzimumu līdztiesības stiprināšanai, programmām, kuru mērķis ir sekmīgi apvienot ģimenes un profesionālos pienākumus, jo sagaidāms, ka sievietes kļūs par ekonomikas virzītājspēku. Tāpēc īpaši būtiski veicināt sieviešu un vīriešu darba algas izlīdzināšanu un sieviešu īpatsvara palielināšanu uzņēmumu vadošajos amatos.

Uzņēmumiem būs jāveido pārkvalifikācijas programmas, kā arī sagaidāmi ieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībā un inovatīvos uzņēmējdarbības formātos. Jau tagad Ukrainā ir biznesi, kas, neraugoties uz gaisa trauksmēm un sprādzienu trokšņiem, turpina veidot savus inovāciju centrus.

No Ukrainas uzņēmumiem var mācīties daudz, jo īpaši, kā stiprināt galēju noturību, vērtībās sakņotas pieejas atbildīgam darbam, kā arī optimismu un ticību. Ticība Ukrainas armijai, savai valstij, tās uzņēmumiem un ukraiņu tautai!

Raksts tapis sadarbībā ar "Novatore Impact Summit", un 26. aprīlī tā ietvaros notiks Ukrainas–Baltijas ekonomikas forums.