Māris Ķikāns: Viedtālruņu attīstība – kameras, 5G un drošība

Pēdējos gados viedtālruņu attīstība vairāk ir bijusi uz iekšu vērsta – pilnveidojot kameras, ārējās vides faktoru ietekmes noturību, akumulatora darbības ilgumu un uzlādes iespējas, darbības ātrumu, drošību un citus risinājumus, kas palīdz telefonam kļūt daudzpusīgāk un ērtāk lietojamam. Šogad uzmanības centrā būs kameras, 5G un drošība. Un, protams, jaunais viedtālruņa modelis, kuru "Samsung" prezentēja pagājušā gada nogalē un kuru ar nepacietību gaida tehnoloģiju entuziasti visā pasaulē.

Lielāki ekrāni un citādas formas

Arvien vairāk un vairāk pircēju izvēlas "Premium" klases viedtālruņus ar lielu ekrānu – šogad tālruņu ekrānu standarta izmērs būs, sākot no 5,8 collām. Lietošanas pieredze ir svarīgākais aspekts, tāpēc telefona ekrānam ir jābūt pietiekami lielam, lai saskatītu, piemēram, ciparus tabulā vai vakarā ērti skatītos kādu filmu. Tomēr ir cilvēki, kuru dzīvesstilam liela izmēra viedtālrunis nav piemērots, tāpēc ražotāji joprojām saglabās ekrānu izmēru daudzveidību, piedāvājot viena modeļa telefonu dažādos izmēros, bet ar vienlīdzīgām funkcijām. Ražotāji rūpīgi strādā, lai izveidotu bezmalu ekrānus viedtālruņiem, būtiski samazinot tālruņa korpusa rāmi. Pastāv iespēja, ka šogad tirgū redzēsim līdz šim neierastas formas tālruņus.

Valkājamās ierīces

Lai gan valkājamās ierīces guvušas lielu popularitāti jau 2018. gadā, to zvaigžņu stunda vēl tikai tuvojas, jo arvien vairāk lietotāju novērtē to priekšrocības. Savukārt mobilo pakalpojumu operatori strādā pie tā, lai valkājamo ierīču funkcionalitāte un iespējas būtiski paplašinātos, piemēram, lai būtu pieejami maksājumi ar viedpulksteni un būtu iespēja to izmantot kā savu ikdienas asistentu, kas uzrāda jaunumus mazā ekrānā uz rokas locītavas, kad viedtālruņa izmatošana ir sarežģīta – sanāksmē, sporta zālē vai kur citur.

Jau pagājušajā gadā viedpulkstenis ieguva ikdienas asistenta funkciju – to var izmantot ne vien soļu skaitīšanai un pulsa mērīšanai, bet arī lai izlasītu kādu īpaši svarīgu e-pasta vēstuli vai atbildētu uz zvaniem gluži kā spiegi 90. gadu filmās. Visas iespējas ir uz rokas, un jaunumi ir vienmēr redzami.

Profesionāls fotoaparāts katram kabatā

Lai gan jau šobrīd viedtālruņu kameras ir tik attīstītas, ka lielākā daļa cilvēku vairs neizmanto fotokameru ikdienas bilžu uzņemšanai, ir skaidrs, ka šogad turpināsies ražotāju centieni tālruņu kameru kvalitāti vēl vairāk pietuvināt profesionālo fotokameru precizitātei. Vai tas tiks panākts ar vēl lielāku iebūvēto kameru skaitu tālruņos vai citām tehnoloģijām – to rādīs laiks un ražotāju izdoma.

5G telefons

Lai arī maz ticams, ka Baltijā lietotāji varēs izbaudīt 5G tehnoloģiju plašās iespējas jau 2019. gadā, operatori cītīgi strādā, lai tas būtu iespējams tuvākajos gados. Arī viedtālruņu ražotāji šogad turpinās gatavoties ātrraides formātam. 5G tīkls nozīmēs plašāku un ātrāku tīkla pārklājumu, taču milzīgais datu apstrādes un ātrraides apjoms liks vēl vairāk domāt par drošības jautājumiem. Te noteikti ieguvēji būs tie ražotāji, kuri varēs piedāvāt tiešām stabilus un kvalitatīvus drošības risinājumus, kas jau ir iestrādāti pašās ierīcēs, jo līdz ar 5G ieviešanu telefonu būs iespējams izmantot kā centrālo "tālvadības pulti" visām tehnoloģijām, kas atbalsta lietu internetu.

Drošība mikročipa līmenī

No viedtālruņu ražotājiem šogad varēsim sagaidīt arvien labākas un drošākas ierīces. Telefonu izstrādes procesā kā viens no galvenajiem kritērijiem tiek izvirzīta drošība – tā tiek iestrādāta viedtālrunī jau mikročipa līmenī, tā nodrošinot daudz efektīvāku un uzticamāku aizsardzību nekā ierīcē lejupielādētās drošības lietotnes. Tāpat šogad būs sagaidāmi viedtālruņu modeļi, kam būs iestrādāts blokķēdes risinājums, ar ko būs iespējams veikt ne tikai maksājumus, bet kas nodrošinās arī īpaši drošu informācijas apmaiņu.

Jaunas viedtālruņu tehnoloģijas

Tehnoloģiju kritiķi ražotājiem pārmet, ka tie vairs nespēj izdomāt neko jaunu un pārsteigt lietotājus, tā vietā tikai sacenšas ar kameru kvalitāti vai to skaitu uz korpusa.

Taču jau pagājušā gada izskaņā mēs prezentējām telefonu, kas saņēma nedalītu tehnoloģijas entuziastu interesi. Jaunais viedtālruņa modelis, kuru "Samsung" prezentēja pagājušā gada nogalē, būtiski izmainīs līdzšinējo lietotāja pieredzi, tāpēc to ar nepacietību gaida tehnoloģiju entuziasti visā pasaulē.