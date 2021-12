2021. gads iesākās ar ziņu, kas varbūt skan mazliet abstrakti, tomēr, ja padomājam, ir izteiksmīga: cilvēka saražoto priekšmetu kopējais svars pārsniedzis visu dzīvo būtņu kopējo svaru. Ja šo tendenci lasītājam vieglāk vizualizēt ar specifiskāku piemēru, tad: no plastmasas izgatavotu flamingo – ir humanoīdi, kuriem patīk tādus novietot savos īpašumos – skaits pārsniedzis dzīvo flamingo skaitu pasaulē (apmēram 950 000).

Atvainojos par banalitāti, bet – mūsu dzīvē arvien ir daudz traģikomiskā. Tādēļ šis gada noslēguma teksts ir savdabīgs subjektīvs tops traģikomiskākajiem atklājumiem vai notikumiem tehnoloģiju un zinātnisko pētījumu jomā.

Sākšu ar tehnoloģiju "top 3". Nav noslēpums, ka daudzi no mums iekuļas ķezā, pateicoties mūsu nespējai atraut skatienus no pašu viedtālruņiem. Tā vietā, lai aicinātu cilvēkus beigt blenzt "ekrānos" arī uz ielas, kāds Lielbritānijā strādājošs dienvidkorejiešu izcelsmes dizaineris 2021. gada maijā aplaimoja cilvēci ar kaut ko līdzīgu – uz pieres liekamu ierīci ar nosaukumu "Trešā acs", kas monitorē pasauli tās nesētāja, kā saka, deguna priekšā, un brīdina "saimnieku" par problēmām [1]. Ņemot vērā, ka daļa no mācību gada noritēja attālināti, nav īsti skaidrs, kādēļ jaunums parādījās tieši šogad, tomēr jūnijā dažās Krievijas mācību iestādēs sāka izmēģināt sistēmu, ar kuras palīdzību t.s. neirotīkls mēģina prognozēt skolnieku potenciāli sliktu uzvedību [2].