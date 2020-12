Māris Zanders: Ir eksperti un ir 'eksperti'

Jūs šokē, ka kāds veselības aprūpes sfērā strādājošais privāti vai pat publiski izplata viltus ziņas par Covid-19? (Dažkārt tik dūšīgi, ka sagaida policijas apciemojumu.) Jūs nesaprotat, kā nopelniem bagāts zinātnieks var pašapzinīgi nākt klajā ar atziņām, par kurām viņa kolēģi labākajā gadījumā saviebjas? Bet kurš teica, ka pētnieki nevar būt slikti cilvēki un/vai cietpauri?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada jūnijā izsoļu nams "Bonhams" Ņujorkā par 81 325 ASV dolāriem pārdeva iepriekš nepublicētu Īzaka Ņūtona manuskriptu. Manuskriptā ir arī izcilā fiziķa piezīmes par tolaik aktuālo mēra tēmu, un, pēc Ņūtona domām, pret mēri palīdz no safīra vai dzintara izgatavoti amuleti. Vēl noderot šāda metode: ņem krupi, uz trim dienām pakar dūmvadā, krupis izvemjot zemi, šī zeme jāsaberž kopā ar krupi un no maisījuma jāizgatavo pastilas...

Labi, jūs teiksiet, ka Ņūtons tomēr dzīvoja 17. un 18. gs. mijā, kad zināšanu apjoms bija nevienmērīgs un amizantas kļūdas gadījās arī spožiem prātiem. Tātad: 20. gadsimts. Divi cienījami Nobela prēmijas laureāti fizikā – Filips Lenards (1905. gadā) un Johanness Štarks (1919.) – 1924. gadā laikrakstā "Grossdeutsche Zeitung" publicēja tekstu ar virsrakstu "Hitlera gars un zinātne", kurā Ādolfu Hitleru salīdzināja ar Galileju, Kepleru, plaši raksturoja "āriešu ģēniju" un paģērēja "jūdaisma" izsvēpēšanu no fizikas. Jāpiebilst, ka abi kungi bija varbūt "tituļiem" bagātākie, tomēr nebūt ne vienīgie akadēmisko aprindu pārstāvji – pārliecināti antisemīti. Un antisemītisms, manuprāt, liecina ne tikai par ļaunumu, bet arī vienkārši aprobežotību.

Jāuzsver, ka es apzināti neskaru man subjektīvi tuvākās humanitārās un sociālās zinātnes, kur piemēru informācijas sagrozīšanai un, atvainojiet, plānprātīgām teorijām ir bezgala daudz. Respektīvi, mēs šajā tekstā runājam tikai par dabas un eksaktajām zinātnēm, kuru pārstāvju domāšanas veidam it kā vajadzētu būt pasargātam no "humanitārajiem" šķietami piedodamā disciplīnas trūkuma.

Vienmēr ir vērts paturēt prātā, ka vārdu savienojumam "apsēsts ar ideju" ir gan labvēlīgi ironiska pieskaņa, gan arī ēnas puses. Ņemot vērā, ka tuvojas gada noslēgums, piemēram izvēlējos attiecīgi kādu šī gada pētījumu. Janvārī "Nature" publicēja pētījumu, kurā, ja tā drīkst izteikties, kārtējo reizi tika mocītas peles, bet konkrētajā gadījumā mani pārsteidza pētījuma mērķis. Respektīvi, tā nu ir gadījies, ka ir dzīvnieki, kuriem neviens neprasa, vai viņi vēlas upurēties zinātnes vārdā, tomēr upurim var atrast attaisnojumu, ja mērķis ir, teiksim, bīstamu slimību ārstēšana. Savukārt, ja Hārvarda Universitātē ir personāži, kuri peles moka, injicējot toksīnus, lai radītu stresu, un tas tādēļ, lai pētītu, kā "objekts" nosirmo... nu, ziniet! Vai tiešām labāks priekšstats par to, kāpēc cilvēki nosirmo (tieši nosirmo, nevis noveco), ir tā vērts?

Vistoksiskākās situācijas veidojas tad, kad ekstravagantas pētnieka idejas un mērķi tiek finansiāli stimulēti "no malas". Piemēram, 2011. gadā pētnieku grupa publicēja tekstu (tas joprojām ir bez maksas pieejams "National Library of Medicine" vietnē "pubmed.gov"), kurā tika apgalvots, ka bērni, kuri ēd saldumus, sver mazāk nekā viņu vienaudži. "Sīkā" nianse: kā izrādījās, pētījuma sponsors bija konditoru cunfte, "The National Confectioners Association"... Šis piemērs var likties pārāk ekstrēms savā tiešumā, tomēr ir arī smalkākas saiknes. Piemēram, "The New York Times" 2015. gada 9. augustā publicēja materiālu par to, kā "Coca-Cola" finansē zinātniskos pētījumus. Kā saka, sāls ir tajā, ka pētījumu mērķis bija parādīt, ka – es mazliet vienkāršoju – liekā svara problēmas rada nevis saldināto dzērienu lietošana, bet tas, ka lietotāji pārāk maz kustas. Galu galā fiziska slodze ir ļoti noderīga, kurš gan to apstrīdēs, tādēļ gan jau koncernam nebija grūti atrast, teiksim, pētniekus, kuri ir skriešanas fani un, lai labāk un aktīvāk pierādītu skriešanas lomu veselības uzturēšanā, ir gatavi pieņemt nelielu atbalstu no sponsoriem...

Visbeidzot jāpiemin arī kāda parādība, kas gan samērā bieži novērojama, tomēr racionāli grūti izskaidrojama, – nosauksim to par "pretpoli pievelkas". Pēdējo gadu laikā ir sarakstīti vairāki labi pētījumi par to, ka tieši t.s. tehniskā inteliģence PSRS laikā visātrāk un dedzīgāk, žargonu lietojot, "pavilkās" uz visu iespējamo veidu ezotēriku. (No tekstiem, kas pieejami bez maksas, rekomendēju "Padomju inteliģence brīnuma meklējumos..." žurnāla "Novoje ļiteraturnojo obozreņije" šā gada 3. numurā.) Amizantā kārtā padomju iekārtā tieši t.s. populārzinātniskajos žurnālos ar tādiem izteiksmīgiem nosaukumiem kā "Znaņije – sila", "Tehņika – molodjoži" u. c. uzplauka tādi "brīnumi" labākajās "New Age" tradīcijās, ka šodien tas šķiet neticami.

Lai teksts nebūtu jānoslēdz ar apziņu, ka autors metis aizdomu ēnu uz viņa tik cienītajām akadēmiskajām aprindām, piebildīšu, ka izglītoti ļaudis vienmēr ir mācējuši ne tikai, atvainojos, sačakarēt pīrādziņu, bet arī veikt pretējo darbību, kuru tautas gudrība apšauba, proti, izcept pīrādziņu no sūda. Tieši kara apstākļos vai militārām vajadzībām kā brīnišķīgi "blakus produkti" radās Braila raksts (1824. gads), līmlente (1943. gads), konservi (1804. gads), akvalangs (1939. gads) un neatliekamā medicīniskā palīdzība (18. gadsimta beigas).

Un galu galā laiks tāpat visu saliek savās vietās.