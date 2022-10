Māris Zanders: Kam un ko zvērēs jaunie deputāti?

1.novembrī, 14.Saeimas pirmajā darba sēdē, jaunievēlētie tautas priekšstāvji, dodot deputāta zvērestu, solīs arī stiprināt Latvijas valsts "suverenitāti" un aizstāvēt Latvijā kā "demokrātisku" valsti. Būtu interesanti pirms svinīgā solījuma uzzināt, ko katrs no jaunievēlētajiem vispār saprot ar jēdzieniem "suverenitāti" un "demokrātija". Ļoti iespējams – vismaz spriežot pēc līdz šim lasītajiem dažādu politiķu publiskiem izteikumiem – ka interpretācijas atšķirtos.

Vai tas nozīmē, ka zvērests patiesība ir, kā saka, formalitāte, un ne vairāk? Gan jā, gan nē. No vienas puses, gandrīz jebkurš šāda veida teksts ir deklarācija, kurā autori pamanās – visticamāk, bez ļauna nodoma – ierakstīt kritērijus, kurus neizbēgami var tulkot dažādi, un, protams, no sirds pakašķēties par "nepareizo" izpratni. Piemēram, Saeimas deputātiem vēlams būtu izlasīt un ievērot arī Saeimas deputātu ētikas kodeksu. Tajā var lasīt: "Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša … balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju". "Aizskaroša", faktu "godīga interpretācija"… Man šķiet, ka lasītājiem nav jāpierāda, kādas te paveras iespējas ar labticīgumā degošām acīm kā kritērijam atbilstošas minēt pilnīgi dažādas situācijas.

Un ko nozīmē aicinājums deputātiem "atturēties no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē"?