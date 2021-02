Rodas sajūta, ka tuvāko mēnešu laikā arī tiem, kuri neinficēsies ar Covid-19, draud iedzīvošanās veselības problēmās. Garīgās veselības.

10. februārī portālā "Delfi" publika varēja noskatīties paneļdiskusiju "Zinātne pret Covid-19". Lai gan dabaszinātņu jaunumiem sekoju un dažus no pētniekiem pazīstu personīgi, ar interesi noklausījos Kloviņu, Dumpi, Tāru, Vīksnu, kā saka, labi pavadīju stundu. Līdz mans bijušais kolēģis Šteinbergs kā diskusijas vadītājs pievērsās klausītāju jautājumiem. "Kurš izvēlējās projektus, vai ir veikts to starptautisks novērtējums?!" Es gan nojaušu, ka aizkaitinātā prašņāšana, visticamāk, bija vērsta uz projektiem sociālo zinātņu sadaļā, bet, raugi, nevar cilvēks to sagaidīt, ir "jāsacepas" un jāklūp krāgā augstas raudzes dabaszinātņu pētniekiem... Sociālo tīklu vietnēs vispār bail ieskatīties. Mēs esam kļuvuši tik nervozi!

Tomēr negrasos smīkņāt, jo pamats nelāgam emocionālajam fonam ir. Es tikai gribētu atgādināt, ka depresiju uzdzenošos laikos dzīvoja mūsu vecvecāki, vecāki un vismaz tā daļa no vidējās paaudzes, kas paguva kādu laiku pavadīt PSRS.