Kārtējā imigrācijas krīze, un kārtējo reizi jāsecina, cik maz mēs zinām par reģioniem, no kurienes šie cilvēki ierodas.

Drīz pēc 11.septembra terora aktiem Rietumu, jo īpaši ASV, informatīvajā telpā parādījās nepatīkama pārsteiguma un neizpratnes sajaukums par to, ka, kā izrādījās, pat tik finansiāli spēcīgās un dažādiem ekspertiem bagātās valstīs ļoti pietrūkst, piemēram, urdu vai dari valodu pratēju. Ir pagājušas divas desmitgades. Neesmu kompetents spriest par ekspertīzes līmeni ASV, tomēr vismaz mūsu reģionā, baidos, mēs turpinām kā pašsaprotamus lietot vispārinājumus, kas vai nu banāli ir kļūdaini ("arābi" ir visi migranti, arī no no Afganistānas vai, teiksim, Etiopijas) vai arī neko neizsaka, jo ignorē lokālo kontekstu.

Kādēļ šī problēma ir būtiska?

Sākšu ar no mūsu viedokļa savtīgāko iemeslu. Ir diskurss, kurš plaši izplatīts gan t.s. liberāļu aprindās Rietumos, gan pašu migrantu vidē, gan to uztur Krievijas un Baltkrievijas propaganda. Proti, "Rietumi" esot sagrāvuši migrantu mītnes zemes, tādēļ "Rietumu" pienākumus ir šos migrantus uzņemt. Atbildība un līdzatbildība vispār ir delikāti jēdzieni (galu galā nekas nespieda cilvēkus Afganistānā pašiem savu valsti sagraut, gadu desmitiem ilgi brutāli izlaupot Rietumu palīdzību un kultivējot vispārēju korupciju). Tomēr Irākas un Afganistānas gadījumā par zināmu simbolisko Rietumu atbildību runāt var. Savukārt, piemēram, Jemenas vai Nigērijas gadījumā Rietumiem nav jājūtas vainīgiem par to, ka tūkstošiem cilvēku vēlas šīs zemes pamest.