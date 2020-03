Grūti nepamanīt, ka, palielinoties nervozitātei saistībā ar pandēmiju, vairojas arī vienu līdzpilsoņu dažādā kategoriskuma pakāpē izteiktās šaubas par citu līdzpilsoņu veselo saprātu. Saglabājot pieklājīgu izteiksmes formu, formulēsim tā: vieniem tiek pārmests pārliecīgs bažīgums, citiem – pārliecīgs miers, tomēr kopumā mēs neesam apmierināti ar citu domāšanas kvalitāti.

Tālākā teksta mērķis ir norādīt, ka arī tad, ja sarunas biedra viedoklis par pandēmiju mums liekas "nu, pilnīgi neadekvāts", tad tas nav saistīts ar sarunas biedra personību vai pat pandēmijas faktu. Cilvēku domāšanas veidam vispār ir raksturīgas daudzas, teiksim tā, savdabīgas iezīmes, tādēļ – nav ko te bļaut vienam uz otru!

Vienkārši pieminēšu paša redzeslokā – tātad nepretendēju uz profesionālu spriedumu – pēdējo mēnešu laikā nonākušus psihologu pētījumus.

Aizvadītā gada nogalē tika publicēts [1] amerikāņu pētnieku grupas secinājums, tapis pēc izspēlētiem 9 dažāda satura eksperimentiem, kuros piedalījās gandrīz 300 cilvēki. Īsi un mazliet vienkāršojot: cilvēka apģērbs ietekmē mūsu spriedumu par to, cik kompetents ir šis cilvēks jautājumos, kuros viņš pretendē būt kompetents. Tātad cilvēka kompetences novērtējums citu acīs ir atkarīgs arī no šī cilvēka ārējā izskata. Labs, dārgs apģērbs vedina vairāk uzticēties cilvēka kompetencei. Mjā.

Tas, ka mums dažkārt raksturīgi pārspīlēt to, cik lielā mērā mēs kontrolējam situāciju ("mājiens ar koku" uz pēdējo nedēļu gaisotni...), nepavisam nav nekas jauns – ja pareizi saprotu, pirmās publikācijas par t.s. kontroles ilūziju parādījās jau pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. [2] Un varētu likties, ka šādas ilūzijas ir nepārprotami sliktas un bīstamas, tomēr deviņdesmitajos gados parādījās arī pētījumi par to, ka tās var nākt par labu cilvēka psihiskajai pašsajūtai. Lai arī cik banāli un nekonkrēti tas skanēs – tātad nav viss tik viennozīmīgi.

Stresu izraisošās situācijās mēs uzvedamies, teiksim tā, nedaudz savtīgi. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados lielu viļņošanos cilvēku domāšanas un uzvedības pētniekos radīja kāda "New York Times" publikācija [3], apgalvojot, ka 38 visādi citādi jēdzīgi un godājami cilvēki nav izsaukuši policiju (sekas – jaunas sievietes noslepkavošana), jo paļāvušies uz to, ka policiju izsauks kāds cits, un vispār, atvainojos, labāk turēties pa gabalu tādās bīstamās situācijās. Notikušais izraisīja veselu gūzmu pētījumu par t.s. liecinieka efektu un "atbildības difūziju" [4], tostarp parādījās arī secinājumi – ja apkārtne indivīdam ir pazīstama, viņš mazāk mēģinās izlikties, ka "neredz", un dosies palīgā. Īsi sakot, dažkārt mums ir raksturīgi uzvesties tā, ka tas mums godu galīgi nedara, tomēr ir nianses.

Ja mēs sakām, ka kāds pilnīgi neadekvāti novērtē situāciju, tad jāatgādina, ka ir daudzi pētījumi, kas veltīti tēmai par to, ko un kā mēs atceramies. Pētnieki saudzīgi runā par atmiņas "plastiskumu", bet, nu, to varētu raksturot arī ne tik iecietīgi...

Viens no piemīlīgākajiem pētījumiem ir no pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem [5], kura ietvaros piektā daļa "atcerējās" tādus viņu bērnības notikumus, kādi reāli nebija notikuši (eksperimenta dalībniekiem tika apgalvots, ka par šādu "notikumu" stāstījis kāds konkrētā dalībnieka radinieks). Jau negantāks eksperiments pirms dažiem gadiem [6] rezultējās ar to, ka 70% eksperimenta dalībnieku eksperimenta veidotāju spiediena ietekmē "atcerējās" viņu it kā izdarītus likumpārkāpumus. Varētu turpināt uzskaitīt ilgstošā periodā tapušus pētījumus, kas nav glaimojoši cilvēka spriestspējas "adekvātumam" vispār, pilnam skaistumam vēl pievienot pētījumus par dzīvnieku uzvedību. Viens no jautrākajiem un, neslēpsim, atbilstošākajiem šodienas kontekstā – cik agresīvi noskaņotu tēviņu vajag, lai pērtiķu barā sāktos kautiņš? [7] Atbilde: pietiek ar 4–5 piecdesmit indivīdu grupā...

Un vispār, ja jums liekas, ka jūsu līdzcilvēki ir pilnīgi "neadekvāti" savā izpratnē par to, kas tas "vīruss" ir un kā no tā izsargāties, tad atgādināšu, ka ilgu laiku eiropieši uzskatīja, ka Svētā Katrīna no Aleksandrijas palīdz pret galvassāpēm, jo viņas mocekles nāve saistīta ar galvas nociršanu, un ka līdzīgu iemeslu dēļ migrēnu dziedina Jānis Kristītājs. [8] Nu, tādi mēs esam, bijām un būsim.

Rezumējot: nepārmetīsim viens otram "jukšanu prātā", "stulbumu" un visu pārējo "buķeti" strīdos par "Covid-19", jo mēs domājam un uzvedamies tikai tā, kā mums, cilvēkiem, raksturīgi.

