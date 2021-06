"150 pazīstamu cilvēku vēstulē par vispusīgas informācijas nesniegšanu Covid-19 vakcinācijas jautājumos" [1] ir vismaz divas būtiskas kļūdas.

Pirmā. "Pazīstamie cilvēki" jauc kopā zinātni un amatpersonu komunikāciju. Amatpersonu komunikācija šajā pandēmijas periodā patiešām nereti ir bijusi – turklāt ne tikai Latvijā – juceklīga, pavirša un aroganta. Tomēr tas nedod pamatu apgalvot, ka nav informācijas par vakcīnu drošumu, blaknēm, efektivitāti, efektivitātes noturību utt.

Manuprāt, nebūtu lietderīgi aizpildīt šo tekstu ar atsaucēm, tādēļ tikai dažas. Par konkrētu vakcīnu (nosaukumus neminēšu, jo tad būtu korekti uzskaitīt visas reģistrētās) drošumu un efektivitāti – vairākas publikācijas "The New England Journal of Medicine" 2020. gada decembrī [2]. Papildus arī šā gada 1. aprīlī paša ražotāja dati [3]. Par rezultātiem Izraēlā – "The New England Journal of Medicine" 2021. gada 15. aprīlī [4]. ASV – "Centers for Disease Control and Prevention" 2021. gada 21. maijā [5]. Vai vakcinētie var tomēr saslimt – "Centers for Disease Control and Prevention" 2021. gada maijs [6]. Par alerģiskām reakcijām – "JAMA Network" 2021. gada 8. martā [7]. Vēl par blaknēm – "BMJ" 2021. gada 21. aprīlī [8]. Par efekta noturība – bāzē "Biorxiv" [9] un "Nature" 2021. gada 17. maijā [10]. Man apnika. Galu galā ir starptautisks apkopojošs monitorings [11].