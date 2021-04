Mārtiņš Čuda: Bērnu rotaļu laukumi zemākās cenas slazdā

Labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi ir viena no kvalitatīvas, uz izaugsmi vērstas pilsētvides pazīmēm. Tajā pašā laikā, pašvaldībām joprojām kāpjot uz "zemākās iepirkuma cenas" grābekļa, potenciālās pilsētas rotas un ilgtspējīgas ģimeņu izklaides vietā nereti tiek dabūts tas, ko nu par zemāko cenu var dabūt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus tas ir sitiens arī pa vietējiem uzņēmējiem, kuru izstrādātie oriģināldizaina paraugi cenas ziņā nevar sacensties ar lētākiem ārvalstu uzņēmēju darinājumiem pēc aizgūtām skicēm. Rodas absurda situācija – latviešu ražotie bērnu rotaļu laukumi slejas Skandināvijas pilsētiņās, kamēr pašu mājās bieži vien priekšroka tiek dota Polijas vai Ukrainas ražotājiem.

Dizains – tas ir dārgi

Rotaļu laukumu ražošana un uzstādīšana ir salīdzinoši jauna industrija urbānās vides labiekārtošanas vēsturē. Vēl pirms pāris desmitiem gadu šūpoles varēja izgatavot katrs, kam bija zāģis un kāds lieks dēlis, tagad tā ir salīdzinoši stingri reglamentēta nozare ar savām prasībām, dalībniekiem un produktiem. Pirmie vērā ņemamie ražotāji radās ASV un Eiropā pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Tie, kuri izdzīvojuši līdz šodienai, ir uzskatāmi par globālā tirgus līderiem – "Lappset", "Hags", "Proludic", "Kompan".

Pieprasījums pēc rotaļu laukumu aprīkojuma auga, pieauga arī prasības pret kvalitāti, dizainu, izmantotajiem materiāliem un "rotaļu vērtību" – cik aizraujošs un izglītojošs konkrētais produkts ir tā galalietotājam – bērnam. "Vecajām" kompānijām ar lielu materiāli tehnisko bāzi ir arī spēcīgas dizaineru komandas, kas izdomā aizvien jaunus risinājumus, materiālus un veidus, kā integrēt dažādas inovācijas. Redzot šo ražotāju panākumus, kā jau tas brīvajā tirgū pieņemts, tiem sāka rasties sekotāji. Ļoti spēcīgi sevi pieteica atsevišķas kompānijas no Polijas un Ukrainas, kuras tā vietā, lai izdomātu savus risinājumus, izmantoja visvienkāršāko ceļu – pārkopēja lielo zīmolu produktu tehniskos risinājumus un nereti arī dizainu.

Pret Ukrainas ražotājiem vērsties ir visnotaļ grūti, bet Eiropas Savienībā šobrīd tiek gatavotas vairākas tiesas prāvas pret Polijas ražotājiem, tostarp par produktu dizaina un tehnisko risinājumu autortiesību pārkāpumiem. Investējot tikai ražošanā un materiālos, ir iespējams panākt krietni zemāku gala produkta cenu, ja dizaina komandas vietā ir tikai pāris rasētāju, kas adaptē jau gatavus produktus ar nelielām izmaiņām, kuru dēļ pirātisma pierādīšana ir diezgan apgrūtināta.

Atbilstoši Eiropas prasībām

Kad 2005. gadā izveidojām ģimenes uzņēmumu "Jūrmalas Mežaparki" (JMP), pirmajos gados, neslēpšu, idejas aizguvām no pieredzējušiem spēlētājiem. Taču šobrīd jau ar pilnu pārliecību varu teikt, ka JMP ir izstrādājis savu rokrakstu un unikālus dizaina risinājumus. Īpaši daudz devusi sadarbība ar klientiem ārzemēs, kuru prasībām bija jāpielāgo jau it kā pabeigti risinājumi. Piemēram, ražojot rotaļlaukumus Zviedrijas klientiem, ieviesām koka brusu "organowood" apstrādi, lai tās atbilstu zviedru prasībām par ekoloģiski tīru produktu un videi draudzīgu ražošanu. Savukārt platformu apstrāde ar abrazīvu pārklājumu nāk kā rekomendācija, pilnveides prasība no Somijas, lai dīleris varētu nodrošināt saviem klientiem ilgāku garantijas kalpošanas laiku. Strādājot ar Vācijas klientiem, esam spēruši lielus soļus nerūsējošā tērauda apstrādē, lai iegūtu nevainojamu rezultātu, atbilstošu Vācijas klientu prasībām. Tie ir tikai daži piemēri.

Par oriģinālu dizainu runājot, šobrīd mūsu spilgtākais veikums ir "Da Vinči gaisa kuģis" Rīgas lidostā, kurā ir integrētas daudzas rotējošas detaļas, bet kurš pandēmijas ierobežojumu dēļ šobrīd netiek pienācīgi lietots un novērtēts. Šovasar orģināldarbu sarakstu papildinās unikāls rotaļu laukums "Ligzda" Somijas Parainenas salā, kur darba uzdevums bija radīt sirreālu rotaļu laukumu – mākslas objektu, kas sasauktos ar tur jau uzstādīto mākslas objektu – sarkanu milzu putnu.

Gribam visu "pa lēto"?

Un te rodas jautājums – kādēļ veikt nemitīgas investīcijas pētījumos, testos, dizaina izstrādē un materiālu izvēlē, ja lielākajā daļā pašvaldību iepirkumu Latvijā rezultātā tiek izvēlēta "zemākā cena" vai "ekvivalents"? Protams, nerūsējošā tērauda vingrošanas iekārta būs dārgāka par pulverkrāsotām caurulēm no Ukrainas. Protams, rotaļu laukums, kurā ir investēts gan spēļu vērtības radīšanā, gan ilgmūžīgu materiālu izstrādē, būs dārgāks par Polijā neskaitāmos eksemplāros radītu konstrukciju, kuras dizaina pamati ir aizgūti no lielajiem ražotājiem. 2021.gada pirmajā ceturksnī JMP eksports divreiz pārsniedza vietējā tirgus pārdošanas apjomus, kuri joprojām krītas "nekonkurētspējīgas cenas" dēļ.

Nekonkurētspējīga cena mēdz būt vien pāris centu vairāk nekā konkursa zemākās cenas piedāvājumam, neskatoties uz faktu, ka zemākās cenas piedāvājuma tehniskā specifikācija ir nosacīti vājāka, bet uzdota kā "ekvivalents, kas nemaina funkcionalitāti". Kāpēc mēs nebraucam ar "Great Wall" ķīniešu automašīnām, ja pēc tehniskās specifikācijas tām ir četri riteņi un stūre?

Domājot par "fair trade", aicinu redzamākajiem pilsētu objektiem izmantot lielo, pārbaudīto zīmolu iekārtas, kā tas ir Rīgā, kur lielākajā Baltijas rotaļu laukumā Barona ielā ir uzstādīts "Proludic" ražots aprīkojums, kas atrodams arī Daugavpilī un Tukumā. Jelgavā un Liepājā ir daudz "Lappset" iekārtu, Ventspilī un Jūrmalā "Hags". Pērkot šo zīmolu produktus, jūs godīgi apmaksājat arī viņu dizaineru un konstruktoru darbu. Savukārt, ja jāaprīko iekšpagalmi, bērnudārzi un skvēri, ļoti piemērota izvēle ir Latvijā ražoti rotaļu laukumi, kaut vai tā apsvēruma dēļ, ka vietējam ražotājam vienmēr ir pieejamas rezerves daļas garantijas vai vandalisma remontiem.