Mainoties paaudzēm, pakāpeniski samazinās atbalsts Kremļa ģeopolitiskajiem vēstījumiem Latvijas krievvalodīgo vidū. Tomēr nav arī tā, ka Latvija un ES uzvar šajā cīņā par sirdīm un prātiem.

Katastrofālā Covid-19 uzliesmojuma dēļ pēdējo nedēļu laikā Latvijā atkal saasinājusies dažu politisko spēku iecienītā tendence visās problēmās vainot Kremļa dezinformāciju un krievvalodīgos, nevis pašu politiķu neizdarību. Latvijā trīs desmitgades izmantotais sauklis "krievi nāk" un tā dažādie varianti reducē sarežģītas problēmas līdz absurdam. Tas nekādā veidā nepalīdz risināt krīzi patlaban un ir novedis pie strukturālām, desmitgadēm ielaistām problēmām mūsu sabiedrībā.

Jā, dezinformācija par Covid-19 nāk no Krievijas, bet, pat vairāk nekā iespējams, tā nāk arī no ASV un citām rietumvalstīm. Tieši tāpat arī situācija ar krievvalodīgajiem nav viennozīmīga. Jā, jau kopš 2015. gada dati un pētījumi liecina, ka aptuveni puse Latvijas krievvalodīgo dzīvo Kremļa mediju ietekmes sfērā, patērē medijus tikai krieviski un piekrīt Kremļa stāstiem par Latvijā un pasaulē notiekošo. Neskatoties uz to, politiķi Latvijā nav darījuši tikpat kā neko, lai šo situāciju mainītu. Turklāt krievvalodīgie nav homogēna grupa. Tieši pretēji, krievvalodīgo vidū pastāv dažādi, bieži vien pretrunīgi uzskati par Latvijā un pasaulē notiekošo. Pastāv arī nozīmīgas atšķirības paaudžu starpā.