Mārtiņš Mičulis: Ceļš līdz legalizācijai: ieskats Kanādas pieredzē

Pēdējos mēnešos pašmāju publiskajā telpā arvien izskan viedokļi par un pret kanabisa jeb tautā sauktās marihuānas dekriminalizēšanu Latvijā saistībā ar neseno ANO balsojumu par psihoaktīvās kaņepes svītrošanu no īpaši bīstamo narkotiku saraksta, kā arī diskusijām par pilnīgu legalizāciju ASV.

Kamēr idejas oponenti mūs biedē ar spekulācijām, kādu postu brīvi pieejama zālīte varētu nest Latvijas sabiedrībai, mūsu priekšā jau ir reāls piemērs, no kura mācīties un izdarīt secinājumus, – tā ir Kanāda, kur kanabiss legalizēts jau 2018. gada 17. oktobrī.

Jāpiebilst, ka kanabisa legalizācija Kanādā pirms diviem gadiem neaprobežojās tikai ar atļauju personīgai lietošanai audzēt dažus augus un glabāt īpašumā līdz 30 gramiem žāvētas zālītes. Jau kopš 2018. gada sākuma Kanādas valsts nodrošinājusi veselu virkni pasākumu, lai kopumā izglītotu sabiedrību par kaņepi, tās audzēšanu un lietošanu.

Tāpat ievērojami atbalstīti uzņēmēji, kuri bijuši gatavi ieguldīt savus resursus, lai sāktu ar kaņepi pelnīt kosmētikā, farmācijā, tūrismā un citās nozarēs. Tikmēr augstskolas visā Kanādā izveidoja kursus jaunajiem uzņēmējiem saistībā ar kaņepju biznesu, kuri šobrīd jau palīdz veiksmīgāk uzsākt savu darbību. Lai saprastu, kā Kanāda līdz tam nonāca, jāielūkojas salīdzinoši nesenā pagātnē.

Kanādā kaņepe bija aizliegta kopš 1923. gada, un šī gadsimta laikā jautājums par zālīti valsts līmenī tika cilāts ne reizi vien. 2001. gadā Kanāda nolēma, ka aizliegums lietot kaņepi medicīniskiem nolūkiem pārkāpj Kanādas tiesību un brīvību hartu, tāpēc dekriminalizēja to.

Salīdzinoši drīz pēc dekriminalizācijas Kanādas valdībā sākās diskusijas arī par t.s. nemedicīniskas zālītes legalizēšanu, līdz 2002. gadā valdības izveidotā Īpašā Senāta nelegālo narkotiku komiteja ieteica kanabisa legalizāciju un regulēšanu atpūtas nolūkos, balstoties uz jaunākajiem zinātnieku atzinumiem par kanabisu kā salīdzinoši nekaitīgu narkotiku. Turklāt kriminalizācija acīmredzami nebija aizkavējusi kanabisa lietošanu kopumā, līdz ar to valdība jau tolaik sliecās secināt, ka Kanāda bezjēdzīgi tērē miljardiem dolāru valsts budžeta represīvu likumu izpildē. [1]

Desmit gadus vēlāk Kanādas liberālā partija pirmo reizi iekļāva kanabisa legalizāciju savā vēlēšanu programmā, bet 2015. gadā tagadējā Kanādas premjerministra Džastina Trudo vadītā liberāļu partija izvirzīja to par programmas centrālo mērķi un uzvarēja vēlēšanās. Kā tolaik debatēs uzsvēra Trudo, kanabisa legalizācija bija nepieciešama, jo pārāk daudz kanādiešu arvien nokļuva sodāmības reģistrā, un tas tiesībsargājošajām iestādēm izmaksāja nesamērīgi dārgi. [2]

Tāpat Trudo solīja, ka legalizācija novērsīs nevienlīdzību krimināltiesību sistēmā, kur sodu un kriminālvajāšanas uzliktais mūža slogs bija nesamērīgi uzkrauts tieši atstumtajām kopienām – melnādainajiem kanādiešiem un valsts pamatiedzīvotājiem. [3] Viņaprāt, tā brīža Kanādas likumi bija arī neapzināti padarījuši kanabisu pārāk viegli pieejamu bērniem un pusaudžiem, turklāt teju vai līdzfinansēja ielu noziedzību, organizētas bandas un ieročus. [5] Ar Kanabisa likumu bija iecerēts pārgriezt šo noziedzības saiti ar zālīti.

Kanādas kanabisa likumam ir trīs galvenie mērķi – atturēt jauniešus no lietošanas;neļaut ar to pelnīt noziedzniekiem, kā arī pasargāt sabiedrības veselību un drošību, ļaujot pieaugušajiem patērēt legālu (un līdz ar to drošu) kaņepi, kuras kvalitāti kontrolē valsts. Tas, kas likuma trīs galvenajos punktos neparādās, bet, nenoliedzami, ir būtisks papildu bonuss, – tie ir ieguvumi ekonomikai. Jau 2015. gadā, kad liberāļi ar Džastinu Trudo priekšgalā pārliecinoši uzvarēja vēlēšanās, ievērojami pieauga visu lielāko Kanādas kaņepju uzņēmumu akciju vērtība.

Piemēram, valsts lielākā ražotāja "Canopy Growth Corp" akcijas pieauga līdz 21% jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām. Savukārt medicīniskās kaņepes zīmola "Tweed and Bedrocan" akcijas pieauga līdz pat 29%. [7]

Jāņem vērā, ka arī pirms legalizācijas kanādieši bija aktīvi kanabisa lietotāji – statistikas dati rāda, ka kanādieši 2017. gadā kaņepēs iztērējuši aptuveni 5,5 miljardus Kanādas dolāru. Tiek uzskatīts, ka melnais tirgus ar t.s. "recreational use" zālīti no minētajiem miljardiem tolaik paņēma ap 90% jeb aptuveni 5 miljardus dolāru (atlikušie 10% tiktu iegādāti medicīniskām vajadzībām).[8] Līdz ar to, legalizējot kanabisu, Kanāda no ēnu ekonomikas savā budžetā ieguva milzīgu naudas summu – statistikas dati liecina, ka jau pirmajos piecos mēnešos Kanādas federālās un provinces valdības no tiešās kanabisa pārdošanas nodokļu ieņēmumos nopelnīja 186 miljonus Kanādas dolāru. [9] Savukārt 2020. gada aprīļa beigās (aptuveni pusotru gadu pēc legalizācijas) kanabisa nozare valsts ekonomikai devusi ap 8,16 miljardiem dolāru, kas ir mežonīgs skaitlis, rēķinot, ka iepriekš tas viss būtu palicis neredzamos ēnu ekonomikas nostūros. [10]

Līdz ar to kanabisa jautājums jau sen vairs nav par ideoloģiju, bet gan reāliem ieguvumiem un/vai zaudējumiem. Arī Latvijā šobrīd tiek uzturēta ēnu ekonomika, kuras ietvaros cilvēki bez jebkāda regulējuma tirgo kanabisu gan pieaugušajiem, gan bērniem, nemaksājot par to nekādus nodokļus un nenesot atbildību par auga kvalitāti. Jau šobrīd ir skaidrs, ka vistuvākajā laikā attīstītās Eiropas valstis pārskatīs šo jautājumu un arvien vairāk valstu kaņepi atzīs.

Mums ir izvēle būt šī atbrīvošanas viļņa priekšgalā vai palikt iepakaļ, tādējādi zaudējot iespējas ātrāk kļūt par labklājīgu Eiropas valsti.

