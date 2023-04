Mārtiņš Untāls: Mākslīgā intelekta revolūcija un finanses

Pēdējos mēnešos dzirdam arvien vairāk dažādu interesantu jaunumu no mākslīgā intelekta uzņēmumiem. "OpenAI" ar savu "ChatGPT" tekstu robotu un "MidJourney" ar lielisko bilžu ģenerēšanas rīku ir uzjundījuši ne tikai publikas ziņkāri, bet arī pamodinājuši interneta milžus no miega. "Microsoft" jaunās tehnoloģijas ir ieviesis "Bing" meklētājā un visā savā "Office" programmatūras klāstā. "Google" ir nācis klajā ar "ChatGPT" konkurentu un ieviesis to savās populārākajās tiešsaistes lietotnēs. "Adobe" arī paziņojusi par jaunām mākslīgā intelekta darbinātām iespējām. Kā arī "Figma", "Notion" un daudzi citi moderni rīki. Kas būs tālāk? Neviļus nākas aizdomāties, kā mākslīgais intelekts ietekmēs visdažādākās nozares.

Strādājot finanšu tehnoloģiju jomā un attīstot "Fundvest" investīciju platformu, neizbēgami nākas apdomāt, kā dažādas AI tehnoloģijas varētu ietekmēt gan pasaules finanšu sistēmu kopumā, gan dažādus lietotājam neredzamus finanšu tirgu tehniskos aspektus, gan arī to, kā tas ietekmēs dažādas finanšu aplikācijas telefonos mūsu visu kabatās. Visticamāk, AI ietekmēs mūsu katra dzīvi visdažādākajās jomās.

Globālā finanšu sistēma un AI

Pasaules finanšu institūcijas ir saistītas viena ar otru milzīgā savstarpējo finansiālo attiecību tīklā. Centrālās bankas, finanšu ministrijas, Starptautiskais Valūtas fonds, Pasaules Banka, komerciālās bankas, nacionālie investīciju fondi, lielie pensiju fondi, pārapdrošinātāji, dažādu veidu biržas, maksājumu sistēmas – visi viens no otra aizņemas, regulē, investē, pērk un pārdod. Visa tā dēļ mēs baudām ļoti cieši savienotu globālo ekonomiku, kas savukārt nodrošina arvien efektīvāku tirdzniecību un arvien lielāku pārticību. Vienlaikus, palielinot dažādus riskus, kas ir nepieskatīti un neregulēti, protams, var arī nodarīt gauži.

Katra no šīs milzīgās sistēmas savstarpēji savītajām institūcijām, protams, mēģinās izmantot AI savā iekšējā darbā, tādējādi uzlabojot savu produktivitāti, kas savukārt uzlabos visu sistēmu kopumā. Bet es neparedzu īpaši milzīgas izmaņas, jo šī ir arī ļoti konservatīva sistēma, un jebkādas inovācijas ir lēnas, politisku lēmumu radītas un bieži nāk kā reakcija uz dažādām krīzēm un negaidītiem izaicinājumiem.

Interesanta iespējamība, kā šī sistēma varētu izmainīties bez politiska lēmuma, – izveidotos kāds pilnīgi jauns sistēmas dalībnieks, kāda institūcija, kas būtu dibināta pilnībā uz AI bāzes. Ja iedomājamies tādu robotu, kas spētu ļoti efektīvi darīt kādu no minēto organizāciju pienākumiem un darīt to tā, lai tā ietekmi varētu mērīt simtos miljardu dolāru, tad finanšu sistēmai nāktos mazliet pārkārtoties, lai šo jauno dalībnieku iekļautu savā saimē.

Un, protams, ja pasaules ekonomika, dažādu valstu, uzņēmumu un cilvēku finanses mainītos AI attīstības dēļ, pastarpinātā kārtā tiktu ietekmēta arī visa finanšu sistēma.

Finanšu aisberga neredzamā daļa un AI

Lai pārskaitītu naudu no vienas bankas uz otru citā valstī vai nopirktu akcijas biržā, kas atrodas citā kontinentā, ir nepieciešama vesela rinda institūciju un tehnoloģiju, kas sadarbojas, lai šie procesi notiktu droši un ātri. Tos pārrauga visu iesaistīto valstu regulatori, kā arī dažādas pārnacionālas institūcijas, piemēram, Eiropas Centrālā banka. Un tas viss notiek dažādu finanšu pasauli definējošu likumu ietvarā. Piemēram, "MiFID 2" regula Eiropas Savienībā, "Dodd-Frank act" ASV, "Basel III" starptautiskā regula un daudzi citi likumi un noteikumi. Un, kā jau visi likumi, tie radīti ar mērķi samazināt riskus gala lietotājiem un sistēmai kopumā. Un, protams, arī cīnīties pret naudas atmazgāšanu, organizēto noziedzību, terorisma finansēšanu un dažādām citām globālām problēmām.

Visi šie procesi, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību likumiem un regulām, bieži vien ir darbietilpīgi, īpaši ņemot vērā to, ka potenciālie pārkāpēji ir ieinteresēti izdomāt arvien jaunus veidus, kā tos apiet. Es paredzu, ka mākslīgais intelekts palīdzēs paātrināt un vienkāršot daudzus no šiem sarežģītajiem procesiem. Un jebkurš paātrinājums taps arvien efektīvākā globālajā finansiālajā sistēmā, ļaujot pasaules ekonomikai augt un attīstīties.

Kā ikdienas finanšu aplikāciju lietotāji mēs visi ar laiku sajutīsim, ka maksājumi un dažādi citi darījumi kļūst ātrāki un lētāki, jo visas iesaistītās un tieši neredzamās institūcijas kļūs arvien efektīvākas un lētākas, jo tām būs jātērē arvien mazāk dārgu speciālistu laika.

Turklāt liela daļa no izmaksām jebkurā finanšu vidē ir dažnedažādi riski, kas ir apdrošināti, pārapdrošināti un segti ar dažādām ķīlām, – tie visi kļūs arvien mazāki un lētāki, jo, izmantojot AI, riskus varēs labāk klasificēt, labāk un ātrāk novērtēt un izpētīt. Jebkurā situācijā, kurā jums kā gala lietotājam ir jāmaksā kaut kas, ko rēķina procentos, ir ļoti liela iespēja, ka šiem procentiem apakšā ir dažādu risku izvērtējums. Un, jo tas ir precīzāks, jo izmaksu procenti būs mazāki.

Protams, AI nesīs arī jaunus riskus. Arī to būs nepieciešams regulēt un to veidotos modeļus cieši pieskatīt, lai nodrošinātu, ka tajos neiezogas sistēmiskas kļūdas un dažnedažādi cilvēkiem piemītoši stereotipi.

Finanšu AI tavā kabatā

Visbeidzot: kā mākslīgais intelekts ietekmēs finanšu aplikācijas, ko jūs izmantojat savā telefonā, lai veiktu dažādus ikdienas un ikmēneša finanšu darbus – maksājumus, investīcijas un uzkrājumus?

Visi iepriekšminētie globālie procesi ar laiku padarīs šos darījumus lētākus un ātrākus. Bet globāli procesi īpaši nemainīs to, kas aplikācijās pieejams, un funkcijas, ko lietotāji var izmantot. To ietekmēs paši aplikāciju izstrādātāji, domājot par to, kā uzlabot lietošanas ērtumu un kā veidot dažāda veida papildu pievienoto vērtību.

Pasaulē jau ir dažādi investīciju produkti, kur mākslīgais intelekts palīdz cilvēkiem izveidot investīciju portfeli vai arī citā, līdzīgā, veidā dod padomu, ko un kad pirkt vai pārdot biržā. Paredzu, ka tādu produktu būs arvien vairāk. Tiesa, var arī paredzēt to, ka regulējums un vispārējs briedums šajā nozarē būs ar stipru aizkavēšanos, attiecīgi pirmajos gados, kad visi šie produkti vēl būs svaigi un laika nepārbaudīti, iespējams, būs kādi skaļi neizteikti riski. Kā jau vienmēr ar jaunām tehnoloģijām.

Cits iespējamais AI izmantojums tādās investīciju platformās kā "Fundvest", "Revolut" un "Robinhood" būs dažādi rīki, kas ļaus lietotājiem labāk saprast un analizēt pašiem savu investīciju portfeli. AI atbildēs uz jautājumiem par to, kas ir noticis ar lietotāja akcijām un fondiem pēdējā laikā un kā tirgus ir mainījies. Paredzu, ka mākslīgais intelekts aizstās daļu no dažādiem grafikiem un pamatdatu skaitļiem, ko lietotāji mēdz analizēt, lai saprastu tirgu labāk. Šāda pieeja, izmantojot AI kā palīgu un padomdevēju, nevis robotizētu investoru, arī saturēs mazāk risku.

Skatoties uz banku sektoru – bankas arvien paātrinās maksājumus un arvien precīzāk izvērtēs dažādu hipotekāro kredītu riskus, veidojot arvien lētākus un personalizētākus piedāvājumus cilvēkiem. Nebrīnīšos, ja tirgū ienāks kādi jauni spēlētāji, mēģinot atņemt tradicionālajām bankām daļu no tirgus.

Un, protams, finanšu aplikācijas mūsu kabatās kļūs skaistākas un interesantākas. Būs vairāk AI ģenerētu ilustrāciju, vairāk interesantu tekstu, bet atgādinājumi un piedāvājumi būs arvien precīzāki.

Finanšu jomā nākotne būs ērtāka un drošāka!