Mārtiņš Vērdiņš: Apvērsums Jāņu nakts krāsās

Izprast 2023. gada 23. - 24. jūnija notikumus Krievijā, kad it kā nevienam nepadota privātā militārā kompānija "Wagner group" (Vagnera grupa) mēģināja veikt valsts apvērsumu, nav iespējams ārpus šīs kompānijas veidošanās un attīstības vēstures konteksta. Pierādīts, ka Vagnera grupas kā neformālās specvienības pirmsākumi meklējami Krievijas Aizsardzības ministrijas augstākajos ešelonos, kur kopš 2010.gada mēģināja kopēt Rietumu pieredzi, iesaistot valdības nepubliskajās spēka operācijās privātos apakšuzņēmējus.

Aizsardzības ministrijas pirmie eksperimenti ar privāto militāro kompāniju "Slavonic Corps Limited" izrādījās neveiksmīgi, šo vienību izformēja, dalībniekus iesēdināja aiz restēm, bet ideja netika atmesta. Risinājums tika atrasts 2014. gadā, apvienojot zem Vagnera grupas nosaukuma privātos militāros speciālistus ar civilo menedžmentu no "Concord Management and Consulting" holdinga, kura īpašnieks bija un ir tagad plaši un bēdīgi pazīstamais Jevgēnijs Prigožins. Viņa kontrolētais holdings bija iesaistīts vairākās, teiksim tā, "delikātajās" operācijās Kremļa interesēs. No tām redzamākā ir "troļļu fabrikas" organizēšana un finansēšana, kas, bez šaubām, ir Krievijas Federālā drošības dienesta radīts un pārvaldīts projekts.

Prigožins nav veiksmīgs biznesmenis, bet persona, kura ir izveidota par veiksmīgu biznesmeni, lai nodrošinātu piesegu un pelēko finansējumu Krievijas spēka struktūru operācijām. Svarīgi atzīmēt, ka Prigožins kopš 2014. gada līdz pat 2022. gadam kategoriski noliedza savu saikni ar Vagnera grupu un pat sekmīgi tiesājās ar tiem, kuri apgalvoja pretējo. Tomēr tagad par šo saikni nekādu šaubu nav.

Pirmo reizi Vagnera grupas vārds plaši izskanēja 2014. gadā Donbasā, kad vagneriešiem piedēvēja no Kremļa kontroles izgājušo separātistu likvidāciju, un nedaudz vēlāk Sīrijā, kur vagnerieši karoja un konsultēja Asada režīmu. No augstākminētā var secināt, ka Krievijas Aizsardzības ministrija sākotnēji veiksmīgi sadarbojās ar Federālo drošības dienestu (FDD), lai nodrošinātu neoficiālu militāro atbalstu Kremļa hibrīdkara operācijām ārvalstīs (Ukraina, Sīrija, Lībija, Āfrikas valstis). Plaisa abu šo spēka struktūru starpā radusies, novērtējot militārās vienības privātuma priekšrocības, un tās pamatā ir nauda un alkatība