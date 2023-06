Mārtiņš Vērdiņš: Kā krievu opozīcijas reidi Belgorodā radīja 'pelēko zonu'

Kopš Ukrainas bruņoto spēku operāciju aktivizēšanās Zaporižjas apgabalā un Kahovkas HES dambja spridzināšanas sabiedrības uzmanības fokuss saprotamu iemeslu dēļ novirzījies prom no partizānu reidiem Belgorodas apgabalā, lai gan no šiem notikumiem ir ko mācīties arī mums, šeit, Latvijā.

Kā vēlāk vairāki avoti apstiprināja, 22. maijā motorizēta neskaidras piederības reida vienība apmēram vienas rotas sastāvā (ap 100 cilvēku) šķērsoja Ukrainas–Krievijas valsts robežu Kozinkas robežpārejas punktā (Belgorodas apgabalā, Krievijā) un, nesastopot nopietnu pretestību, "izbraukāja" tuvējos ciematus līdz pat Hajvoronas ciemam (6 km no robežas). Krievijas reakcija uz šo operāciju liecina, ka notikušais tai bija liels pārsteigums. Pret reida vienību tika sūtīta frontes aviācija un notika apšaudes ar artilēriju, kas neizbēgami radīja postījumus pašas Krievijas infrastruktūrai un civiliedzīvotājiem.

Reida grupa pēc pašportretu uzņemšanas gandrīz bez zaudējumiem (pāris ievainoto un zaudētas bruņumašīnas) atgriezās Ukrainas teritorijā, līdzi ņemot trofejas – divus bruņutransportierus un karagūstekņus. Ar to šīs epizodes militārā daļa noslēgusies, bet operācija turpinājās informatīvajā telpā.

Ukrainas oficiālie pārstāvji jau sākotnēji noliedza Ukrainas bruņoto spēku dalību šajā operācijā, uzsverot to, ko nemaz neslēpa arī paši diversanti, – reidu veica organizācijas "Krievu brīvprātīgo korpuss" (RBK) apakšvienība, kas nav oficiāla Ukrainas bruņoto spēku sastāvdaļa, bet drīzāk apbruņota nevalstiskā organizācija, kas darbojas Ukrainā un sastāv no krievu nacionālistu radikālā spārna pārstāvjiem, no kuriem daudzi Ukrainas pusē karo kopš 2014. gada. Tāpat tika ziņots, ka reidā piedalījās vēl vienas krievu opozīcijas organizācijas "Leģions "Brīvā Krievija"" (LBK) pārstāvji, ko pagaidām nevar ne noliegt, ne apstiprināt. Abu organizāciju attiecības ir neviennozīmīgas, ir bijuši brīži, kad tās ziņoja par gandrīz vai RBK un LDK apvienošanos, bet vēlāk to atsauca. Katrā gadījumā "Krievu brīvprātīgo korpusa" kaujas spējas, ideoloģija un motivācija ir kaujās rūdīta un pārbaudīta, kamēr "Leģions "Brīvā Krievija"" kā samērā jauna organizācija (dibināta pirms gada) pagaidām ir vairāk politisks veidojums un dalību operācijā izmanto sevis pieteikšanai un reklamēšanai.

Ņemot vērā, ka reidu formāli veica pārsvarā tieši krievu pilsoniskās opozīcijas organizācijas, šī operācija ir spoguļattēls tai stratēģijai un taktikai, ko Krievija pielietoja Krimas un Donbasa aneksijas sākumposmā. Protams, Krievijas pusē šo līdzību "nepamanīja", bet ziņoja par ukraiņu diversantu "iznīcināšanu, sagraušanu un izspiešanu atpakaļ uz Ukrainas teritoriju". Sarunas nemierniekiem atšķirībā no Ukrainas 2014. gadā neviens nepiedāvāja.

Neskatoties uz "sagraušanu un izspiešanu", pēc 22.–23. maija notikumiem uz reģionu tika sūtīti