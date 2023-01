Mārtiņš Vērdiņš: 'Patriota' atšifrējums

Jaunajā gadā Ukrainas bruņotie spēki turpina saņemt dāvanas. Pēc ASV lēmuma par pretgaisa aizsardzības "zeme-gaiss" raķešu sistēmas "Patriot MIM-104" baterijas nodošanu Ukrainai līdzīgu apņemšanos deklarēja arī Vācija. Ko tad īsti nozīmē abi šie dāvinājumi? Kā tie ietekmēs Ukrainas aizsardzības spējas? Īsā atbilde: ieguldījums ir būtisks, bet ietekme uz kaujas darbību būs mazāk izteikta, nekā Ukrainai saņemot raķešartilērijas sistēmas HIMARS.

Pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas "Patriot MIM-104" apzīmējums un nosaukums būtībā ir abreviatūra, kas skan kā "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, Mobile Intercept Missile". Latviski to var tulkot kā "fāzētas režģu antenas radars mērķa noteikšanai un pavadīšanai, mobila pārtvērējraķete". Kā redzams no nosaukuma, sistēmu veido divi galvenie elementi – radars un pārtvērējraķetes, kas ļauj100–150 km rādiusā noteikt un iznīcināt gandrīz jebkādu gaisa mērķi, sākot ar hobija dronu un beidzot ar ballistisko vai spārnoto raķeti, turklāt "Patriot" baterijas vadības sistēma spēj apstrādāt un pavadīt vairākus (līdz 100) mērķus vienlaicīgi un uzbrukt vienlaicīgi līdz pat deviņiem mērķiem.