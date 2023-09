Mārtiņš Vērdiņš: "Vagner" utilizācija otrreizējai izmantošanai

Par privāto militāro kompāniju (PMK) "Vagner" un tās vadību pēdējā laikā nav rakstījis tikai slinkais. Tomēr vairumā gadījumu rakstos tiek analizēti dramatiskie notikumi un to iespējamie cēloņi, lai gan ne mazāk svarīga (ja ne svarīgāka) ir šo notikumu ietekme uz mūsu un saistīto reģionu drošību.

Tagad, kad PMK "Vagner" iepriekšējā veidolā faktiski beigusi pastāvēt, visām ieinteresētajām pusēm šķietami pareizi būtu uzskatīt, ka apdraudējums ir novērsts un drošības situācija uzlabosies, tomēr šādai prognozei nav pamata. Atkarībā no reģiona "Vagner" grupas radītie riski ir palikuši bez izmaņām vai pat pieauguši.

Ietekme Tuvajos Austrumos un Āfrikā

Pēc "Vagner" kaujinieku izvešanas uz Baltkrieviju, neskatoties uz it kā panākto vienošanos par "Vagner" Āfrikas programmas paplašināšanu, Prigožina sāncenši no Krievijas Aizsardzības ministrijas pastiprināja savu privāto militāro kompāniju veidošanu ar uzdevumiem, kas tika orientēti uz tiem pašiem klientiem (Centrālāfrikas Republikas, Sudānas, Mali, Lībijas u. c. režīmi). Te būtu jāuzsver, ka minēto Āfrikas valstu valdnieki nav ieinteresēti baltādainajos kaujiniekos kā tādos, viņus vairāk interesē valstiskie aktori, kas stāv aiz šiem spēkiem un uz kuru spējām izvēlētie algotņi balstās.