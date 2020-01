Sestdien notikusī Tērbatas ielas atvēršana gājējiem ir viena no lielākajām pēdējā laika pilsētvides intervencēm. Tā piesaistīja plašu sabiedrības uzmanību ar slavas vārdiem no gājēju puses un dažām iebildēm no šoferu puses. Patiesi grūti atcerēties, kad kādu citu reizi pašā Rīgas centrā kāds līdzīgs pilsētvides publiskās ārtelpas izmēģinājuma projekts būtu noticis vienlaikus tik plašā teritorijā un piesaistījis tādu sabiedrības interesi. Taču pilsētas vadībai, plānotājiem un mums, sabiedrībai, ir jāzina ne tikai subjektīvi un estētiski viedokļi.

Ir svarīgi, ka redzam arī šādas tiešas intervences pilsētplānošanas stratēģijas praktiskos ieguvumus un zaudējumus. Jans Gēls, kas vairākkārt konsultējis Rīgas domi, savā darbā "Pilsētas cilvēkiem" raksta: "Ja pilsētā aicina cilvēkus, nevis automašīnas, uzplaukst gājēju satiksme un pilsētas dzīve." (Gēls, 2018, 25. lpp.) Šāda aktīva pilsētas dzīve vedina ne tikai uz kopīgu komunikāciju, bet arī kopīgu naudas tērēšanu. Tāpēc ir būtiski uzzināt Tērbatas ielas tirgotāju noskaņojumu pēc pagājušās sestdienas. Tādēļ dienas noslēgumā, sestdienas vakarā, tika veikta aptauja, intervējot Tērbatas ielas veikalu pārdevējus. Pēc 50 veikalu un kafejnīcu aptaujāšanas var secināt, ka galvenā tendence ir – pārdevēji pārsvarā tiecas atbalstīt iniciatīvu ielu reizi nedēļā atvēlēt gājējiem.

Apmeklētāju skaits

Tikai 12% veikalu pārdevēju novērtēja, ka apmeklētāju skaits samazinājies. 24% pārdevēju nekonstatēja apmeklētāju skaita izmaiņas, bet 64% pārdevēju novērtēja, ka palielinājies apmeklētāju skaits salīdzinājumā ar citām tipiskām janvāra sestdienām. 7 veikalos jeb 14% apmeklētāju skaits 4. janvārī bijis vairākkārtīgi lielāks nekā citkārt sestdienās.

Lielākā veikalu grupa Tērbatas ielā ir apģērbu veikali. Tie sadalījās divās grupās – dārgāko apģērbu un zīmolu veikali, kas nemanīja būtisku apmeklētāju skaita pieaugumu, un lētāko apģērbu un "outlet" veikali, kas ievēroja skaita palielināšanos. Sūdzības saņemtas no dārgo apģērbu veikaliem, kam klienti ikdienā piebrauc ar auto, bet šajā dienā to nevarēja darīt.

Kafejnīcas. Teju visas kafejnīcas pieredzēja pamatīgu apmeklētāju skaita pieaugumu. Kafejnīcas arī visas dienas garumā bija pamatīgi noslogotas. Kādas kafejnīcas pārdevēja atklāja, ka bija gatavojušies šai dienai, pieaicinot papildu darbiniekus. Dārgāko restorānu apmeklētāju skaits nav mainījies, un šī akcija tos nav ietekmējusi. Kādai kafejnīcai bijušas produktu piegādes problēmas slēgtās satiksmes dēļ.

Dizaina preču veikali. Atsevišķu grupu veido dizaina preču veikali, kas visi piedzīvojuši apmeklētāju skaita pieaugumu.

Frizētavām apmeklētāju skaits nav mainījies, bet neplānotā un iepriekš neparedzētā ielas slēgšana to klientiem apgrūtinājusi ierašanos laikus, tādēļ ticis traucēts pieraksta laiku grafiks.

Visi kosmētikas un parfimērijas preču tirgotāji izjutuši palielinātu apmeklētāju dinamiku.

Pārtikas un alkohola tirgotavu pārdevēji neredzēja īpašas izmaiņas apmeklētāju skaitā, taču kāda pārdevēja atzina, ka daudz vairāk nāca ģimenes ar bērniem un alkoholisko dzērienu tirgošanas vietā bijis lielāks pieprasījums pēc saldumiem, čipsiem, cepumiem u. c. "komforta" pārtikas.

Mēbeļu un elektrotehnikas veikaliem bijušas problēmas apkalpot klientus, jo neesot bijis iespējams klientiem piebraukt pie veikala durvīm. Šī akcija paralizējusi viņu darbu.

Ziedu veikalu specifika ziemā ir klienti, kas ar auto piebrauc iegādāties ziedus un dodas tālāk. Bez šīs iespējas ziedu veikali zaudējuši savus ierastos klientus. Apmeklējums samazinājies vienā no veikaliem un palielinājies otrā, bet apmeklētāju skaits nav palielinājis pārdošanas apjomu.

Pirmreizējo apmeklētāju skaits

Pirmreizējo apmeklētāju skaits ir būtisks rādītājs, jo tas raksturo iespēju tirgotājam tikt vairāk pamanītam un izplatīt par sevi informāciju. Sestdienas akcijā 50% pārdevēju atzina, ka viņu veikalos ir bijis ievērojams skaits jaunu klientu, kas iepriekš nav zinājuši par šādu veikalu. 38% veikalu nav bijis ievērojami daudz jaunu klientu. Pārējie par to nav varējuši spriest.

Apģērbu veikalos novērojama sakarība, ka veikalos, kur ir bijis apmeklētāju skaita pieaugums, bijis arī daudz pirmreizējo apmeklētāju – tas biežāk noticis lēto apģērbu un "outlet" veikalos nekā dārgo zīmolu veikalos.

Kafejnīcām bijis liels skaits pirmreizējo apmeklētāju. Vairākas pārdevējas pauda gandarījumu, ka šī pasākuma laikā ir bijusi iespēja tikt pamanītiem Rīgas kafejnīcu ainavā. Cilvēki esot pauduši pārsteigumu un prieku par jaunatklātajām vietām.

Arī dizaina preču veikalos bijusi liela pirmreizējo klientu aktivitāte.

Pārdošanas apjoms

Pats svarīgākais aptaujas rādītājs ir pārdošanas apjoms. Lai gan tas ir subjektīvs pārdevēju pašvērtējums, tas dod priekšstatu un kopējo tendenci. Pēc aptaujas var secināt, ka 9 no 50 gadījumiem (jeb 18%) ielas slēgšana automašīnām radījusi zaudējumus veikaliem, kas tur darbojas. 20 uzņēmumiem ieņēmumi bijuši tādi paši kā citās sestdienās, un 19 uzņēmumos jeb 38% ieņēmumi palielinājušies. Četros uzņēmumos (2 apģērbu veikalos, kafejnīcā un grāmatnīcā) pārdošanas apjoms vairākkārt palielinājies.

Apģērbu veikalu pārdošanas apjoma palielinājums noticis drīzāk uz ģimeņu un bērnu apgādāšanu orientētās tirgotavās. Ienākumi samazinājušies dārgo apģērbu veikalos, jo klienti atcēluši iepriekš sarunātus apmeklējumus satiksmes ierobežojumu dēļ.

Elektrotehnikas un mēbeļu tirgotājiem un ziedu veikaliem šī diena bijusi visgrūtākā, jo darījumu skaits teju visur bijis stipri zem sestdienās ierastā.

Kafejnīcās pārdošanas apjomi palielinājušies vai vismaz palikuši nemainīgi. Izņēmums ir viens nišas restorāns, kam pārdošanas apjoms varētu būt nedaudz zemāks. Pāris kafejnīcas bija speciāli gatavojušās šīs dienas akcijai, palielinot personāla skaitu un piedāvājot savu produkciju uz ielas. Taču bija arī pusdienu restorāns, kas nedēļas nogalē ir slēgts.

Īpaši lielu sajūsmu par akciju izrādīja grāmatnīcas pārdevējas, jo tirdzniecības apjomi esot bijuši stipri lielāki, nekā ierasts sestdienās.

Secinājumi

Kopumā ielas atvēršana piesaistījusi daudz ģimeņu, tādēļ arī vislielāko labumu guvuši veikali, kas orientēti uz pārtikas, saldumu, bērnu apģērbu un ekonomisko apģērbu tirgošanu. Rīdzinieki no jauna atklājuši daudzas pakalpojumu sniegšanas vietas un veikalus, kas ikdienā nav bijuši pamanīti. Vispārēja atsaucība un optimisms aptaujas laikā bija lielākajā vairumā tirgotāju seju. Subjektīvi vērtējot – sajūtas bija kā svētku dienā. Ielas plašais apmeklējums bija pārsteigums ne tikai pasākuma organizētājiem, bet arī Tērbatas ielas uzņēmējiem. Daudzas pārdevējas prasīja, kad šī akcija tiks atkārtota, jo viņu uzņēmumi vēloties tai nākamreiz labāk sagatavoties.

Aptaujā tika uzdoti 3 jautājumi:

Kā šodien mainījās apmeklētāju skaits, salīdzinot ar to, kāds ir parasti janvāra sestdienā? Kā šodien mainījās pirmreizējo apmeklētāju skaits salīdzinājumā ar citām janvāra sestdienām (Vai jums šķiet, ka jūsu veikalu šodien atklāja jauni apmeklētāji)? Kā šodien mainījās pārdošanas apjoms salīdzinājumā ar citām janvāra sestdienām?



Katra jautājuma rezultāti apkopoti grafikās: