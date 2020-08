Mika Laude: Rēķinu par lielvalstu 'troņu spēli' nāksies maksāt iedzīvotājiem

Neviena valsts nekad nav bijusi ieguvēja no ieilgušas pretestības. Šo secinājumu vēl pirms vairākiem simtiem gadu aprakstīja slavenais karavadonis un stratēģis Sun Dzi savā traktatā “Kara māksla”, un tā būtība paliek nemainīga arī mūsdienās. Tāpēc, skatoties uz dažu politiķu pēdējo gadu laikā pieņemtajiem lēmumiem un centieniem izslēgt Huawei no 5G tīkla infrastruktūras, jāsecina, ka uzvarētāju šajā ģeopolitiskajā konfrontācijā nebūs. Ilgtermiņā politisko ambīciju un netālredzīgi pieņemto lēmumu ekonomiskās sekas vairākās jomās nāksies uzņemties sabiedrībai. Tieši tādēļ varas pārstāvjiem būtu ļoti uzmanīgi jāizvērtē sava rīcība, lai nepakļautu iedzīvotājus papildu finansiālajam slogam.

Esošajā situācijā, kad uz Eiropas valstīm tiek izdarīts nepārprotams ārējais spiediens, ierobežojot sadarbību ar vienu no tehnoloģiju tirgus līderiem, neviens nespēj precīzi prognozēt, kādā virzienā situācija attīstīsies un galvenais – pie kādām sekām kopumā novedīs. Taču man kā tehnoloģiju nozares ekspertam ir absolūti skaidrs, ka šāda situācija ievērojami bremzēs IT nozares attīstību kopumā. Sliktākajā gadījumā tas var novest pat pie ievērojamas digitālās plaisas paplašināšanās.

Šobrīd Huawei ieņem vadošās pozīcijas pasaulē pēc 5G tehnoloģiju patentu skaita un ieguldījumiem kiberdrošībā. Atteikšanās no līdzšinējās sadarbības ikvienai valstij nozīmēs lēnāku un ievērojami dārgāku digitālās transformācijas procesu, jo tās būs spiestas meklēt alternatīvas un izmantot risinājumus, kas tehnoloģiski ir mazāk attīstīti, ne tik pilnveidoti, kā arī nav vienlīdz droši. Turklāt Huawei ir pasaulē lielākais telekomunikāciju piegādātājs un viens no lielākajiem tālruņu ražotājiem, kas jau šobrīd aprīkojuma un risinājumu attīstības ziņā ir divus gadus priekšā citiem tirgus spēlētājiem. Tas nozīmē, ka Huawei izslēgšanas gadījumā atsevišķas valstis būs spiestas izvēlēties tehnoloģiju attīstības ceļu, uz kura mēs bijām jau pirms diviem gadiem. Ņemot vērā straujo IT nozares attīstību, divi gadi ir ievērojams termiņš, īpaši raugoties no kiberdrošības un inovatīvo 5G tehnoloģiju perspektīvas.

Solis atpakaļ 5G nozares attīstībā negatīvi ietekmēs arī ekonomisko situāciju. Starptautiski atzītie eksperti no Oxford Economics aprēķinājuši, cik Eiropai izmaksās Huawei aiziešana no tirgus. Viņi secināja, ka konkurences ierobežojumu dēļ nākamo desmit gadu laikā vidējais investīciju izmaksu pieaugums svārstīsies no 200 līdz 600 miljoniem ASV dolāru. Rezultātā cenas šajā ekosistēmā pieaugs visām iesaistītajām pusēm. Tas attiecas ne tikai uz biznesu, bet arī parastajiem valstu iedzīvotājiem – pieaugs dzīves dārdzība, un par tiem pašiem produktiem un pakalpojumiem būs jāmaksā krietni vairāk.

Paredzams, ka būtiskas izmaiņas, visticamāk, piedzīvos arī Eiropas Savienības (ES) viesabonēšanas režīmā noteiktā kārtība, kas kopš 2017. gada atcēlusi tā saukto viesabonēšanas maksu jeb maksu par zvanīšanu ārpus savas valsts, ieviešot vienotās vadlīnijas tarifu noteikšanai visā ES. Taču šīs vadlīnijas nevar būt spēkā apstākļos, kad atsevišķi pakalpojumu sniedzēji būs spiesti iegādāties noteiktas sastāvdaļas par augstāku cenu nekā viņu konkurenti citās valstīs. Proti, tām valstīm, kurās nebūs atļauts lietot Huawei piegādāto aprīkojumu, būs jāpaskaidro Eiropas Komisijai, ka valdība ir mainījusi viesabonēšanas izmaksu struktūru, kuru tā nevēlas kompensēt. Tādējādi viesabonēšanas līgumi vairs nebūs derīgi, un vienotajā ES veidosies situācija, kur ne tikai dažas no valstīm, bet arī daži no uzņēmumiem kļūs konkurētspējīgāki nekā citi.

Šāda viena tirgus dalībnieka vajāšana ir pretrunā ne tikai ar ES normām un pamatprincipiem, bet arī kropļo konkurenci visā nozarē. Tīkla aprīkojuma tirgu raksturo neliels ražotāju skaits, un viena spēlētāja izslēgšana ievērojami samazinātu konkurenci starp pārējiem ražotājiem. Samazinātas konkurences apstākļos vērojams ir cenu līmeņa kāpums gan individuālajiem, gan biznesa klientiem. Ņemot vērā, to, ka Latvijas patērētāju ikdiena un uzņēmumu biznesa aktivitātes ir atkarīgas no telekomunikācijām, šī situācija palielinātu iedzīvotāju dzīves dārdzību un mazinātu vietējo uzņēmumu konkurētspēju.

Nesenie ASV paziņojumi liecina, ka Eiropu sagaida aizvien jauni un sarežģīti izaicinājumi. Interneta lietotāji visā pasaulē pauda atklātu neapmierinātību un vilšanos ASV valdības rīcībā, kad tā paziņoja par iespējamu interneta fragmentēšanu. Tas ir – valdības ideja ir sadalīt internetu starp tiem lietotājiem, kuriem ir atļauts izmantot Huawei aprīkojumu, un tiem, kuriem tas nav atļauts. Šāda rīcība nozīmētu to, ka tāds internets, kādu zinām to šodien, izzustu, un nākotnē tā vietā varētu būt vairāki interneti.

Tādējādi būtu nepieciešami ne tikai vairāki pakalpojumu sniedzēji, bet rastos sadrumstalotas tehnoloģijas, sadrumstalota inovāciju sfēra, regulēšanas bāze, masveida komercializācija un visbeidzot – arī potenciāla ekonomikas lejupslīde ikvienai šajā plānā iesaistītajai valstij. Tās ir ļoti nopietnas sekas, tādēļ ikviens lēmums valstīm jāpieņem pārdomāti, jo īpaši – ņemot vērā potenciālos nākotnes scenārijus un to ietekmi uz valstu tautsaimniecību, to konkurētspēju un iedzīvotāju labklājību.

Šajā rakstā es iezīmēju vien dažus no izaicinājumiem, ar kuriem nāksies saskarties Eiropas valstīm, ja tiktu pieņemts lēmums par Huawei izslēgšanu no dalības 5G tīkla attīstībā. Taču par spīti šai diskusijai, Huawei turpina izaugsmi – uzņēmuma ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies vairāk nekā par 13%, kas nozīmē, ka lielākā daļa valstu un operatoru joprojām uzticas Huawei. Taču ņemsim vērā – lielas nenoteiktības apstākļos katrs uzņēmums parasti izvēlas piesardzību un taupīgumu, novirzot brīvos līdzekļus "drošības spilvena" izveidei nevis attīstībai, tehnoloģiju evolūcijai, inovācijām, drošības stiprināšanai un citiem virzieniem, kas sabiedrībai ir daudz svarīgāki par lielvalstu ģeopolitiskajām un ekonomiskajām cīņām.