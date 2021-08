Mikus Tillers: Kā veidot konkurētspējīgus latviešus Eiropas nākotnes darba tirgum?

Nākotnes darba tirgus būtiski atšķirsies no tā, ko piedzīvojam šodien, taču vai cilvēki, īpaši jaunieši, ar šodienas prasmēm spēs atrast darbu nākotnes pieprasījumā? The Future of Jobs Report 20201 liecina, ka līdz 2025. gadam dažādu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumu darbībā mainīs pieprasījumu attiecībā uz cilvēkresursu spējām un prasmēm, un arī attiecībā uz veicamajiem uzdevumiem.

Ierastos rutīnas darba pienākumus nomainīs izaicinošāki - līdztekus kritiskajai domāšanai, darbinieku spējām pieņemt patstāvīgus lēmumus un atrisināt nestandarta situācijas, visbūtiskākās būs tieši digitālās prasmes. Pēc Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 datiem, Latvija ar 43% iedzīvotāju, kam ir vismaz pamatiemaņas programmatūru lietošanā, ierindojas 27. vietā no 29 valstīm, kas norāda uz mūsu valsts izteikti zemo digitālo prasmju līmeni.

Digitālās prasmes lielā mērā var tikt saistītas ar programmatūru lietošanas spējām - prasmi veiksmīgi integrēt dažādas datorā pieejamās vai lejupielādējamās programmas darba pienākumu veikšanai. To vidū ir arī medijpratība, informācijas izpētes prasmes, un izpratne par informācijas tehnoloģijām un datu drošību. Bez digitālajām prasmēm jau šodien ir grūti būt konkurētspējīgam darba tirgū, jo ​​tās paver daudz plašākas darba un karjeras iespējas. DESI indeksā aiz Latvijas ir tikai Rumānija un Bulgārija, kamēr mūsu kaimiņvalstis - Igaunija un Lietuva - ir krietni priekšā, Igaunijai ierindojoties 10. vietā, bet Lietuvai - 16. vietā.

Tādēļ, lai spētu iet līdzi nākotnes tendencēm darba tirgū, pastiprināta uzmanība jāpievērš jauniešu izglītībai, īpaši digitālo prasmju attīstīšanai jau šodien.

Par digitālo prasmju trūkumu Latvijas iedzīvotāju vidū liecina arī uzņēmuma Accenture šī gada jūnijā veiktais pētījums, kas norāda, ka 77% aptaujāto respondentu vecumā no 18 līdz 75 gadiem uzskata, ka viņiem būtu jāuzlabo savas digitālās prasmes. Starp šiem respondentiem ir arī jaunieši, kuri tikko ir pabeiguši vidusskolu, un sastapsies jau ar pirmajiem izaicinājumiem, mēģinot startēt darba tirgū.

Digitālo prasmju trūkumu ne vien Latvijas, bet arī vispasaules līmenī izgaismoja pandēmija, kas radīja nepieciešamību strauji apgūt dažādu digitālo platformu un rīku izmantošanu, lai turpinātu savu ierasto darbu vai mācības attālinātā režīmā. Iedzīvotājiem nācās apgūt tādus rīkus, kā Zoom, Microsoft Teams un virkni citas līdzīgas platformas un datorprasmes, lai varētu nodrošināt darba un mācību procesa nepārtrauktību. Īpaši izaicinoši jaunais režīms ietekmēja skolēnus un viņu vecākus, kam gandrīz viss mācību gads bija jāpavada attālinātajā režīmā, iemācoties ne vien jaunas digitālās prasmes, bet arī pašdisciplīnu, mācību gaitas aizvadot mājās.

Apgūt jaunas zināšanas jau tā ir izaicinošs un emocionāls process, bet apgūt tās līdz šim nebijušā formātā ir vēl izaicinošāk, it sevišķi, ja digitālās prasmes nav apgūtas pietiekamā līmenī. Arī izglītības speciālisti un skolotāji ir vienprātis, ka šis mācību gads būs atstājis "robu" skolēnu izglītības līmenī, tādējādi iespaidojot turpmāko zināšanu apguves gaitu.

Iepriekš minētā statistika liek secināt, ka Latvijas iedzīvotājiem šī "izkāpšana no komforta zonas" bija izteikti smagāka nekā citām Eiropas valstīm. Kāpēc Latvija ir nonākusi situācijā, ka tehnoloģiju līdz šim straujākajā attīstības punktā, nespējam konkurēt ar pārējo Eiropu?

Problēmas atrisinājums ir meklējams tās saknē. Viens no iemesliem var būt steidzami nepieciešamās izmaiņas izglītības sistēmā, lai jau skolās sniegtu pirmās iemaņas digitālās pasaules izzināšanā un sekmētu to apguvi, ejot līdzi laikam un tehnoloģiju attīstībai. Taču, lai apgūtu prasmes, kas ļaus veiksmīgi konkurēt nākotnes darba tirgū, ir jāveic izmaiņas arī veidā, kā apgūstam mācību vielu skolā.

Teiksim, Norvēģijā tika veikts pētījums, eksperimentālās skolās ierastās mācību grāmatas aizstājot ar planšetdatoriem. Ir pāragri spriest, vai ilgtermiņā šīs izmaiņas sniegtu labāku rezultātu dažādu mācību vielu apguvē, taču pirmie rezultāti norāda uz to, ka planšetdatori, kā galvenais mācību rīks, ir pozitīvi ietekmējis skolēnu labsajūtu, vispārīgu noteikumu ievērošanu un izvērtēšanu mācību nolūkos. Tika arī konstatēts, ka liela nozīme ir tam, cik labas ir skolotāja digitālās prasmes, pasniedzot mācību priekšmetu, izmantojot planšetdatoru - tas būtiski ietekmē bērnu mācību procesa kvalitāti.

Latvijā zīmīgas pārmaiņas izglītībā veicina projekts "Skola2030", kas paredz padziļinātu tehnoloģiju apguvi jau vidusskolā un vairāku ar digitālo prasmju apgūšanu saistītu priekšmetu biežāku ieviešanu sākumskolā un pamatskolā. Tas ir pirmais solis augstāka digitālo prasmju līmeņa veicināšanai valsts mērogā, jo ne tikai bērni iegūst digitālās prasmes jau agrākā vecumā, bet arī skolotāji kļūst kompetentāki sniegt šīs prasmes, izmantojot mūsdienīgus rīkus un platformas.

Mainoties darba tirgus prasībām, ir jāmaina arī veids, kā sagatavojam jauniešus nākotnei. Tas nenozīmē, ka visas esošās metodes ir jānomaina, taču klāt ir jāliek jaunas, uz nākotnes tehnoloģiju apguvi vērstas metodes, kas palīdzēs ievirzīt Latviju konkurētspējīgā gultnē. Vairāk digitālo rīku integrēšana mācību procesā, kā, piemēram, planšetdatoru vai viedtālruņu un tajos pieejamo programmatūru izmantošana, sniegs bērniem jau priekšlaicīgas un mūsdienīgas zināšanas par tehnoloģiju apguvi un pielietošanu ikdienas pienākumu veikšanā. Mūsdienās pieejamās tehnoloģijas nebūs mūžīgas, bet to laicīga apguve ļaus vieglāk orientēties nākotnes tehnoloģiju risinājumos.

