Milana Beļeviča: Ražošanas platformas — vai 'Facebook' ražotājiem?

Ražošanas uzņēmumi mūsdienās saskaras ar iepriekš nepieredzētu konkurenci. Nav runa tikai par Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, pamatā tie ir arī tādi faktori kā globalizācija, inovāciju ieviešana, pieprasījuma daudzveidība, attīstības ātrums un spiediens uz izmaksu samazināšanu. Straujās izmaiņas prasa domāšanas maiņu. Viena no šobrīd aktuālākajām un progresīvākajām tendencēm ir ražošanas platformas.

Jaunās digitālās rūpniecības tehnoloģijas, ko sauc arī par "Rūpniecību 4.0", virza ražošanas nozari uz viedo ražošanas sistēmu izmantošanu, tā meklējot risinājumus, kā radīt ātrākus, elastīgākus un efektīvākus ražošanas procesus un tirgū piedāvāt kvalitatīvākas preces par mazākām izmaksām. "Rūpniecību 4.0" var salīdzināt ar "Facebook" vai "Google" fenomenu, jo tiek mainītas ražošanas darba paradigmas.

Digitālais uzplaukums

Augstās konkurences radītais spiediens uz ražošanas darbības efektivitātes uzlabošanu ir arī viens no iemesliem straujajai ražošanas platformu attīstībai. Mēģinot saīsināt ražošanas termiņus, informācijas un datu pieejamībai reāllaikā ir kritiski svarīga nozīme produktivitātes uzlabošanā. Biznesa darbības uzraudzība un automatizācija kombinācijā ar ražošanas programmatūras risinājumiem palīdz ražošanas uzņēmumam kļūt efektīvākam un uzlabot ienesīgumu.

Ražošanas platformas tiek uzskatītas par nākamās desmitgades būtisku virzītājspēku rūpnīcu digitālajam uzplaukumam. To pamatā ir preču internets (internet of goods). Ražošanas platformas būtībā ir programmatūras daļas, kas atbilst specifiskām vajadzībām rūpnieciskajā vidē. Apvienojumā ar citām progresīvajām tehnoloģijām – lietu internetu, mašīnmācīšanos, mākslīgo intelektu, mākoņdatošanu un automatizētu datu apmaiņu, 3D druku u. c. – tā ir iespēja revolucionizēt ražošanas nozari. Ražošanas platformas var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, datu iegūšanai no iekārtām vai ierīču savienošanai.

Kas ir ražošanas platformas?

Lai būtu labāk saprotams, kas ir ražošanas platformas, ilustrēšu ar piemēru. Iedomājieties: jūs esat uzņēmējs un jauna produkta izveidei nepieciešams pasūtīt atsevišķas detaļas prototipam. Tā vietā, lai veltītu nedēļas un mēnešus piemērotās detaļas atrašanai, attīstās ražošanas platformas, kas piedāvā, neizejot no sava biroja, ar pāris klikšķiem uzzināt, kā un par kādu cenu nepieciešamo detaļu iespējams saražot un tātad arī pasūtīt.

Piemēram, Nīderlandē bāzētā platforma "3D Hub" piedāvā augšupielādēt savu produkta vai prototipa dizainu un pāris sekunžu laikā saņemt piedāvājumu detaļas ražošanai, kā arī pasūtīt to. Tas ir iespējams, jo platforma apvieno vairāk nekā 240 ražotāju un inženieru, tādā veidā piedāvājot konkurētspējīgu cenu un plašas ražošanas iespējas. Līdzīga ražošanas platforma "Xometry" piedāvā piekļuvi vairāk nekā 5000 ražotājiem. Abi šie uzņēmumi piedāvā automatizētu vērtēšanu, vai nepieciešamo produkta detaļu iespējams saražot, ar kādu procesu un par kādu cenu. Bet šīs nebūt nav vienīgās ražošanas platformas, arī tādiem vadošiem ražotājiem kā "Siemens" un GE ir savas ražošanas platformas.

Līdz ar lietu interneta straujo attīstību platformas veicina jaunu biznesa modeļu attīstību. Būtībā šīs platformas neapstrādātus mašīnu un apstrādes datus reāllaikā pārvērš izmantojamos un noderīgos ieskatos. Ražošanas platformas neiedomājami palielina produktu projektēšanas procesa efektivitāti, jo tagad dizaineri un inženieri var saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti gan par ražošanas izmaksām, gan iespējām pat pirms prototipu izgatavošanas. Turklāt nav arī mazsvarīgi, ka ražošanas platformas paver iespējas arī Latvijas rūpnīcām izmantot globālo pieprasījumu, ja tās atbilst algoritma prasībām.

Ražošana digitalizējas

Jāsaprot, ka ražošanu nav tik viegli digitalizēt kā, piemēram, filmu vai banku industriju. Ražošanas iekārtas nav iespējams tik viegli pārvērst bitos un megabitos, tomēr arī šī nozare ar straujiem soļiem iet uz priekšu digitalizācijas virzienā. Arī farmācijas nozare nav izņēmums – lietu internets, mākoņdatošana un automatizēta datu apmaiņa ir jaunās tehnoloģijas, kas strauji ienāk nozarē. Piemēram, "Olainfarm" kā viens no lielākajiem Baltijas farmācijas uzņēmumiem, kas ražo recepšu, bezrecepšu medikamentus, uztura bagātinātājus un aktīvās farmaceitiskās vielas, pēta ražošanas platformu un jauno tehnoloģiju iespējas papildu jaudas iegūšanai.

Lai neapjuktu plašajā jauno tehnoloģiju piedāvājumā, vissvarīgākais jautājums, uz kuru uzņēmumam ir jāatbild, – kas ir tā galvenais mērķis un ko tas mēģinās atrisināt ar jaunās tehnoloģijas palīdzību? Pirms investēšanas ir jāveic uzņēmējdarbības kritisko procesu analīze, lai identificētu procesus, ko viedās tehnoloģijas palīdzēs efektivizēt. Farmācijā tie pamatā ir divi virzieni – piegādes ķēžu darbība un administratīvo izmaksu samazinājums.

Digitālā transformācija rada pozitīvu efektu arī uz darba vidi. Darbinieki, jo īpaši no jaunajām Y un Z paaudzēm, priecājas strādāt ar jaunajām tehnoloģijām drošākā un modernākā vidē.

Konkurence platformu starpā pieaugs

Ražošanas nozarei šis ir ļoti interesants laiks – mainās domāšana, strauji ienāk viedās tehnoloģijas. Man ir prieks, ka daudzi Latvijas ražošanas uzņēmumi nestāv uz vietas un šos procesus nevēro no malas, bet aktīvi tajos piedalās. Kas attiecas uz ražošanas platformām, esmu pārliecināta, ka tās turpinās attīstīties, pieaugot to funkcionalitātei. Paredzams, ka pieaugs konkurence, un tikai laiks rādīs, kuras ražošanas platformas iegūs lielāko popularitāti.

