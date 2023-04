Nils Sakss Konstantinovs: Kā palīdzēt pusaudžiem augt veselīgiem?

Šogad Latvijā no 19. līdz 21. maijam pirmo reizi norisināsies Pusaudžu dienas. To mērķis ir veltīt īpašu uzmanību pusaudžiem – vairs ne bērniem, vēl ne pieaugušajiem – kā nozīmīgai mūsu sabiedrības daļai.

Mūsdienās tiek daudz runāts par dažādām problēmām, ar kurām saskaras pusaudži, – gan tradicionālajām pieaugšanas grūtībām, kas rodas ģimenē un skolā, gan pēdējo gadu globālajiem satricinājumiem.

Vienlaikus pusaudži ir tā sabiedrības daļa, kas pavisam drīz noteiks mūsu sabiedrības virzību. Cik veselīgi būs šodienas pusaudži, tik veselīga būs rītdienas Latvija. Lai rītdienas pasauli viņi varētu celt gudru un veselīgu, šodien viņiem jāsaņem mūsu atbalsts un iedrošinājums.

Kā viena no problēmām, kas pēdējā laikā satrauc sabiedrību, ir pusaudžu aizraušanās ar atkarību izraisošām vielām, jo sevišķi veipošanu. Jāpiebilst, ka šī atšķirībā no daudzām citām problēmām, kas apdraud pusaudžus, ir "redzama" – un arī viegli sasmaržojama. Tā krīt acīs, par to daudz runā, un uz to reaģē. Diemžēl liela daļa sabiedrības reakciju līdz šim nav bijusi īpaši pārdomāta, pierādījumos balstīta un līdz ar to – efektīva. Reidi ar suņiem, skolēnu personisko mantu "kratīšanas" un tamlīdzīgas metodes drīzāk izraisa pretestību un pazemo, nevis motivē.

No pasaules prakses ir zināms, ka veiksmīgāk veipošanu un citu vielu lietošanu var ierobežot, iesaistot pašus pusaudžus. Es ļoti priecājos, ka arī Latvijas skolas varēs izmēģināt mūsdienīgu pieeju problēmas risināšanai – projektu "Nē-klase". Šajā projektā būtiska ir faktos balstīta informētība, pašu jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā, uzticēšanās un draugu atbalsts. Apgūt iemaņu pateikt "Nē!" – tā ir prasme, kas darbojas efektīvāk nekā draudi un aizliegumi.

Svarīgi, ka izaicinājumā iesaistās visa klase vai tehnikuma kurss – pusaudžiem ir būtiski sajust savu iederēšanos vienaudžu grupā. Tas bieži vien ir iemesls, lai kopā ar citiem pamēģinātu veipu, bet tikpat labi šo pusaudžu psiholoģisko vēlmi iederēties var izmantot veselīgu ieradumu veidošanai.

Vēl viena programmas iezīme ir tā, ka šo klases apņemšanos neviens no malas nekontrolē. Tas ir uzticēšanās projekts! Jaunieši tajā iesaistās brīvprātīgi, un mēs viņiem uzticamies, tādējādi laužot ierastās lomas un stereotipus, kur skolotājam vienmēr ir atvēlēta bargā policista loma, bet skolēnam līdz ar to palielinās vēlme spēlēt bandītu vai huligānu. Pašu jauniešu iesaiste palīdz viņiem praktiskā veidā ieraudzīt, ka ne jau ķeksītim, ne atskaitei vai direktora priekam, bet gan viņu pašu veselībai un personības izaugsmei ir jāattīsta sevī spēks noteiktām lietām pateikt "Nē!".

Pusaudžu dienu ietvaros notiks arī 1. Latvijas pusaudžu veselības konference "Pusaudzis. Veselība. Risinājumi". Ar jomas ekspertiem un kolēģiem tajā pārrunāsim pusaudžu problēmas un pasaules pieredzi.

Pusaudžu dienas ir sabiedriska iniciatīva, un to rīko Latvijas Pusaudžu mentālās veselības asociācija, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs un Pusaudžu izaugsmes programma ("P-faktors") sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm. Kustības atbalstītāju lokā ir gan privātpersonas, gan uzņēmēji, kuru pārliecība un sociālās atbildības mērķi sakrīt ar Pusaudžu dienu mērķi – veltīt īpašu uzmanību pusaudžiem un viņu veselībai tās visplašākajos aspektos. Jo vairāk mums būs atbildīgu un iesaistītu atbalstītāju, jo lielākam skaitam pusaudžu spēsim palīdzēt augt par stipriem un laimīgiem cilvēkiem.