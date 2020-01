Oļegs Burovs: Ko vēlas rīdzinieki?

Pēdējās dienās visi jau ir apjukuši no tā ziņu daudzuma, kas ar mediju un sociālo tīklu starpniecību nāk no Rīgas domes gaiteņiem. Izsekot par ko kārtējo reizi kāds no partneriem ir apvainojies vai izteicis ultimātu patiešām kļūst grūti, un es atvainojos rīdziniekiem par šo jucekli.

Domāju, ka notiekošais nav tas, ko vēlas rīdzinieki. Lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju vēlas ko citu: ielas bez bedrēm, tiltus pa kuriem var braukt, zaļus parkus un skvērus, sociālo atbalstu, ieskaitot atlaides sabiedriskajā transportā, lielākas algas bērnudārzu pedagogiem un pabalstus jaundzimušo vecākiem. Rezumējot – rīdzinieki vēlas, lai tiktu pildīti viņiem dotie solījumi.

Lai arī jau kopš vasaras nepārtraukti skan pareģojumi, ka ja ne rīt, tad parīt Rīgas domes tiks atlaista, bet dienas kārtībā visu laiku ir kāda "ugunsgrēka" dzēšana – no atkritumu izvešanas līdz slēgtajiem tiltiem, visu šo laiku notika konsekvents darbs pie pilsētas budžeta projekta izstrādāšanas. Darbs notika katru dienu: gan departamentos, gan komitejās, gan frakcijās. Un tas ir vainagojies ar pilsētas budžeta projektu 2020. gadam.

Rīgas budžeta projekts šim gadam, atbilstoši mūsu prioritātēm, pirmkārt ir sociāli orientēts. Tas arī ir ar uzsvaru uz pilsētvidi un ielu remontdarbiem. Budžeta projekts paredz atbalstu dažādām rīdzinieku grupām. Šogad vēlamies palielināt algas pirmsskolu pedagogiem un sociālajiem aprūpētājiem. Pabalstus jaundzimušo rīdzinieku vecākiem plānots palielināt no 150 līdz 250 eiro, tāpat paredzēts finansējums trīs jaunu bērnudārzu atvēršanai, tajos kopumā būs 28 grupiņas kurās varēs uzņemt 560 bērnus.

Tāpat ir plānots saglabāt arī tās sociālās programmas, kuras ir bijušas līdz šim, tai skaitā atlaides sabiedriskajā transportā, brīvpusdienas skolēniem līdz 12. klasei un ēdināšanu bērnudārzu audzēkņiem. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku medicīnas pakalpojumu pieejamību pilsētā, Rīgas 1.slimnīcā plānots izveidot jaunu operācijas bloku.

Rīgas budžeta projektā līdzekļi ir paredzēti arī pilsētvides sakārtošanai. Divus miljonus eiro vēlamies ieguldīt iekškvartālu sakārtošanā, vēl divus – Rīgas parku un skvēru labiekārtošanā. Ieplānoti līdzekļi arī Kr.Barona ielas apstādījumu atjaunošanai un uzturēšanai, 300 000 eiro paredzēti koku stādīšanai pilsētas ielās gan centrā, gan citos rajonos.

Rīgas ielu un tiltu stāvoklis ir viena no lielākajām problēmām, tāpēc budžeta projektā ir paredzēti līdzekļi vairāku ielu un tiltu remontdarbiem: Marijas un Aleksandra Čaka ielu seguma atjaunošanai, Bruņinieku un Sporta ielas seguma atjaunošanai, Krasta ielas veloceliņu izbūvei no Salu tilta līdz Ogres ielai, Augusta Deglava ielas pārvada remontam un Brasas stacijas satiksmes pārvada pārbūvei. Tāpat plānots uzsākt Mangaļu pārvada būvniecību Sarkandaugavā un Austrumu maģistrāles 1.kārtu.

Rīgas budžeta projektā līdzekļi ieplānoti arī Mežaparka lielās estrādes būvdarbu pabeigšanai, kā arī Rīgas skolēnu dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Veselības apdrošināšanas polises interešu un profesionālās ievirzes pedagogiem, jauna datortehnika skolās, jauni apstādījumi pilsētā, Pašvaldības policijas videosistēmu pilnveidošana, kultūras un svētku pasākumu programma – šīs un vēl daudzas citas vajadzīgas un rīdzinieku ilgi gaidītas, labas lietas ieplānots īstenot, apstiprinot pilsētas budžetu 2020. gadam.

Ja budžeta apstiprināšana tiek novilcināta, tad pirmsskolu pedagogi un sociālie aprūpētāji nevarēs saņemt algu pielikumu, bet jaunie vecāki – lielāku jaundzimušo pabalstu, savlaicīgi nevarēs uzsākt ielu un tiltu remontus un iegādāties veselības apdrošināšanas polises interešu un profesionālās ievirzes pedagogiem. Uzskatu, ka tā nav atbildīga rīcība.

Koalīcijas deputātiem jāpilda vēlētājiem dotie solījumi, un pilsētas budžets ir galvenais instruments šo solījumu izpildei. Rīgas budžets ir jāapstiprina, neskatoties uz visām emocijām un savstarpējiem saspīlējumiem, kas ik pa laikam ir uzvirmojuši.

Rīkojoties atbildīgi mums – rīdzinieku ievēlētiem deputātiem, būtu jāatliek savstarpējo attiecību izskaidrošana un jāsāk uzvesties kā saprātīgi. Vismaz līdz budžeta apstiprināšanai. Izpildīsim rīdziniekiem dotos solījumus, un pēc tam, ja būs vēlme, varam turpināt apmainīties ar viedokļiem par viena vai otra partnera cilvēciskajām īpašībām.