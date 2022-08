Oļegs Jemeļjanovs: Kā izvairīties no bīstamām ilūzijām ceļā uz ilgtspējīgu nākotni

1843. gadā ASV Patentu un preču zīmju biroja vadītājs Henrijs Elsvorts ikgadējā ziņojumā Kongresam rakstīja, ka "zināšanu attīstība, gadu no gada, kļūst arvien neticamāka un, šķiet, liecina par to, ka iestāsies periods, kad cilvēka potenciāla pilnveidošanās procesam būtu jābeidzas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Var piekrist tam, ka cilvēka potenciāla pilnveidošanās, ka āri zinātnes un tehnikas progresa attīstība, nenotiek saskaņā ar kādu vienkāršu, lineāru tendenci. Tomēr tā nekad "nebeidzas" no vēstures viedokļa.

1992. gadā ASV politologs Frensiss Fukujama publicēja savu slaveno grāmatu "Vēstures beigas un pēdējais cilvēks", kurā viņš apgalvoja, ka, beidzoties Aukstajam karam, cilvēce ir sasniegusi savas evolūcijas galapunktu.

Šodien, būdami liecinieki pasaules lielākajai sistēmiskajai krīzei pēdējos 30 gados, var droši secināt, ka šis apgalvojums bija ļoti netālredzīgs. Turklāt, pastāv diezgan liela iespēja, ka šī krīze var pielikt punktu globalizācijas procesam tā pašreizējā izskatā. Tā vietā mēs, iespējams, dzīvosim "globālās klasterizācijas" apstākļos, lielākiem un mazākiem valstu "klasteriem" cenšoties samazināt savu atkarību vienam no otra.

Tas varētu nozīmēt to, ka veidosies atsevišķas sociālekonomiskās sistēmas, atsevišķas finanšu un maksājumu sistēmas, atsevišķas tirdzniecības attiecības un piegādes ķēdes, atšķirīgie tehniskie standarti utt. Tas noteikti nozīmētu zemākus ekonomikas izaugsmes tempus un augstākus inflācijas tempus, kā arī lielākus militāros izdevumus.

Kāpēc tas tā notiek? Lai to saprastu, tikai jāiepazīstas ar šīm klasiskajām mācību grāmatu definīcijām. Pirmkārt, tas notiek tāpēc, ka jebkuras ekonomiskās sistēmas galvenais uzdevums ir ierobežoto resursu izmantošana un sadale mūsu neierobežoto vajadzību apmierināšanai. Otrkārt, tas notiek tāpēc, ka politika ir viskoncentrētākā ekonomikas izpausme. Treškārt, tas notiek tāpēc, ka karš nav nekas cits kā politikas turpinājums ar citiem līdzekļiem.

Kamēr mums nebūs nodrošināta pieeja neierobežotajiem resursiem vai kamēr mēs nekontrolēsim savas neierobežotās vajadzības, vēsture nebeigsies. Un tieši to cilvēce šodien arī piedzīvo: vēstures turpināšanu.

Vienkārša loģika saka, ka ir tikai trīs veidi kā var nodrošināt ilgtspējīgu ierobežoto resursu izmantošanu.

Pirmkārt, jums izdodas panākt tehnoloģisku izrāvienu, kas ļauj samazinātu resursu izmantošanu. Izklausās lieliski. Tomēr panākt garantētu jauno tehnoloģiju attīstīšanu "pēc pieprasījuma" saskaņā ar kādu konkrētu grafiku nav iespējams. Zinātnes un tehnikas progresa, kā arī darba ražīguma pieauguma tempi mazinās jau 50 gadus. Un nav nekādas garantijas, ka nākamo 50 gadu laikā šie tempi paātrināsies (skat. 1. attēlu zemāk).

Otrkārt, jūs varat samazināt katra atsevišķa cilvēka individuālo patēriņa apjomu. Ņemot vērā to, ka zinātnes un tehnikas progresa, darba ražīguma, kā arī reālā atalgojuma pieauguma tempi mazinās (skat. 2. attēlu lejā), ir arī jāsamazina patēriņa pieauguma tempi. Tas izklausās "negaršīgi". Tomēr to var panākt, veicot ekonomiskās, finanšu un sociālās politikas izmaiņas ar mērķi ierobežot mūsu patērētāju sabiedrību.

Reālais patēriņš uz vienu iedzīvotāju faktiski jau šobrīd tiek samazināts deficīta un inflācijas dēļ. Tomēr ir apšaubāmi, ka politisku iemeslu dēļ var panākt ilgtspējīgu zemāku patēriņa līmeni, nerisinot labklājības un ienākumu nevienlīdzības problēmu (skat. 3. attēlu zemāk). Aicinājumi mazāk turīgajiem sabiedrības slāņiem un valstīm ierobežot savu patēriņu, vienlaikus saglabājot savu patēriņa līmeni, ir vistiešākais ceļš kā izraisīt asu konfliktu.

Treškārt, jūs varat samazināt... patērētāju skaitu. To var panākt ar militāro konfliktu, pandēmiju vai dzimstības ierobežošanas politikas palīdzību. Izklausās briesmīgi. Tomēr politiskā, ekonomiskā un sociālā stresa laikos cilvēce regulāri atgriezās pie šiem iedzīvotāju skaita "kontroles pasākumiem".

Skarbā realitāte liecina par to, ka mūsu pašreizējais patēriņa līmenis pārsniedz mūsu pašreizējo tehnoloģiju attīstības līmeni. Tā arī liecina par to, ka tikai ar zaļo tehnoloģiju attīstības veicināšanas politikas īstenošanu varētu nepietikt. Ilgtspējīgas resursu izmantošanas panākšanai ir jābūt rezerves plāniem. Patēriņa samazināšana ir viens no tiem. Neveikt nevajadzīgus pirkumus. Mazāk ceļot. Izvelēties mājokli ne tikai atbilstoši vēlmēm, bet arī atbilstoši vajadzībām un finanšu spējām. Koncentrēties uz lietām, kas patiešām ir svarīgas: veselība, izglītība, prasmes, darba pieredze, sociālie sakari.

Ejot šo ceļu, pastāv diezgan liela iespēja, ka jums izdosies paaugstināt savu darba ražīgumu. Augot darba ražīgumam, augs arī jūsu atalgojums un patēriņš. Šo mikroekonomikas mācību grāmatas definīciju apiet nevar. Taisnīgāka ekonomiskā sistēma, protams, arī noderētu.

Cilvēkiem - kā bioloģiskai sugai - ir vajadzīga materiālā motivācija, vienlaicīgi piemītot tieksmei pēc sociālā taisnīguma. Tas nozīmē to, ka mūsu ekonomika un mūsu politika ir tikai mūsu tehnoloģiju un mūsu bioloģijas kaujaslauks. Ceļā uz ilgtspējīgu nākotni mums ir jāinvestē mūsu tehnoloģijās. Tomēr tikpat labi mums jāiemācās kontrolēt savu bioloģiju. Viss pārējais jau ir vēsture.