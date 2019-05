Oleksandrs Miščenko: Neērta vēsture vai izvēlēta atmiņa?

Vairāku gadsimtu gaitā ukraiņi ar ieročiem rokās aizstāvēja savu zemi no naidīgiem uzbrukumiem. Arī šajās dienās mēs vēršamies pie vēstures un tradicionāli godinām Ukrainas aizstāvjus, kuri Otrā pasaules kara laikā cīnījās un uzvarēja dažādās zemēs un kontinentos. Padomju Savienības tautas, ieskaitot mūs, ukraiņus, par to samaksāja ļoti augstu un briesmīgu cenu.

1939. gada septembrī ukraiņi kopā ar poļiem vieni no pirmajiem sajuta divu totalitāru režīmu, komunistu un nacistu, sazvērestības sekas. Otrā pasaules kara laikā ukraiņi zaudēja vairāk cilvēku nekā dažas Eiropas valstis kopā. Tiek lēsts, ka kopējais ukraiņu zaudējums bijis 8–10 miljoni cilvēku dzīvību, ko var salīdzināt ar iedzīvotāju skaitu mūsdienu Austrijā. No 2,8 miljoniem jauniešu, kuri tika izsūtīti no PSRS uz nometnēm Trešajā reihā, 2,4 miljoni bija Ukrainas iedzīvotāji. No šī skaita aptuveni viens miljons cilvēku aizgāja bojā.

Tagad mēs redzam, ka mūsu kopējā austrumu kaimiņa politika ir balstīta uz pagātnes mītiem. Un tas notiek, neskatoties uz jau sen pierādītu faktu, ka gandrīz divus gadus, sākot no 1939. gada beigām līdz 1941. gada jūnijam, Staļina Padomju Savienība bija nacistiskās Vācijas sabiedrotā. Par daiļrunīgu simbolu šai sadarbībai kļuva kopīga padomju–nacistu parāde 1939. gada 17. septembrī Brestā. Bet tas neizglāba Padomju Savienību no agresijas un PSRS tautas no nepieciešamības maksāt ar cilvēku dzīvībām par Staļina un Hitlera draudzību. Tā rezultātā gandrīz katrs otrais Otrā pasaules kara upuris bija PSRS pilsonis.

Diez vai toreiz, kā arī tagad kāds varētu iedomāties līdzīgu situāciju civilizēta Eiropas kontinenta centrā 21. gadsimtā, kur starptautiskās sabiedrības acu priekšā notiek mežonīga demokrātiskas valsts austrumu reģionu teritoriju sagrābšana. Sakarā ar šo gadījumu pazīstamais Baltkrievijas izcelsmes Ukrainas kinorežisors Serhijs Lozņica izteica ļoti labu viedokli. Kinorežisors uzsvēra, ka "iedzīvotājiem pēc PSRS sabrukuma vajadzēja likt lasīt vēstures mācību grāmatas". Diemžēl, neskatoties uz to, cik daudz pētījumu ir publicēts, mūsdienu Krievijas varas iestādes atkal izmanto vēsturi kā hibrīdkara elementu pret civilizēto pasauli.

Jau vairākus gadus pēc kārtas dezinformācijas ceļā tiek izplatīta doma, ka Ukraina, jo īpaši Ukrainas varas iestādes, iebilst pret Otrā pasaules kara upuru pieminēšanu. Bet es gribētu skaidri nodalīt mirušo piemiņas jēdzienu un Kremļa iniciatīvu izmantot tā dēvētās pseidopatriotiskās akcijas jeb "Nemirstīgo pulku" ar mērķi slavināt Staļina varas rīcību, kura it kā ir uzvarējusi karā.

Ukraina godina Otrā pasaules kara upurus visos līmeņos. Šajās dienās ir daudz pasākumu, kas veltīti šīs milzīgās traģēdijas miljonu upuru piemiņai. Vienlaikus mēs uzskatām, ka tauta par šī briesmīgā eksāmena nolikšanu ir samaksājusi pārāk augstu cenu – miljoniem cilvēku dzīvības. Diemžēl to pašu nevar teikt par Staļina varu. Es paskaidrošu, kas ar to ir domāts. Kremlis rūpīgi noklusē, ka jau pirmajās kara nedēļās Vērmahta spēki paņēma gūstā un iznīcināja miljoniem Sarkanās armijas karavīru, jo tie nebija gatavi fašistiskās Vācijas uzbrukumam. Bet, kā mums visiem labi zināms, Staļina režīms, būdams pie varas, visu laiku gatavojās tieši karam. Visi cilvēku, materiālu un tehnikas resursi bija novirzīti tieši šim mērķim. Līdz ar to rodas diezgan loģisks jautājums – kāpēc jau pirmajās kara nedēļās bija šādas katastrofālas sekas? Kā tas varēja notikt? Kur tajā visā slēpjas Staļina ģēnijs? Patiesi un bez pārspīlējumiem šos notikumus aprakstīja pazīstamais padomju rakstnieks Viktors Astafjevs savā romānā "Nolādēti un noslepkavoti". Uzrunājot padomju varu un tai lojālos vēsturniekus, viņš sacīja: "Cik daudz cilvēku aizgāja bojā kara laikā? Jūs to zināt un atceraties. Bet ir briesmīgi skaļi teikt patiesos skaitļus, vai ne? Jo, ja mēs tos nosauksim, tad karavīra cepures vietā mums ir jāuzvelk sēru auts, lai Uzvaras dienā kristu ceļos un atvainotos mūsu tautai par neprātīgi uzvarēto karu, kurā ienaidnieku apmētāja ar kritušo karavīru līķiem, noslīcināja viņu asinīs."

Tautas un valsts diženums izpaužas nevis bailēs, bet tās iedzīvotāju komfortablā dzīvē un draudzīgā attieksmē pret citiem. Vai tiešām ir nepieciešams atkal veidot tautas vai atsevišķas valsts varenību, izmantojot bailes, naidu pret varu? Kāpēc šodien, tāpat kā pagājušajā gadsimtā, Krievija pievēršas Ivana Bargā vai Staļina laika vadības modeļiem?