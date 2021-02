Pabalsts ģimenēm ar bērniem bija vajadzīgs ne tikai pašām ģimenēm – ne mazāk nepieciešams tas ir arī valdības partijām, ja tās grib tikt pārvēlētas, nevis zaudēt antiliberāliem spēkiem.

Covid-19 pandēmija politikā ir darījusi brīnumus. Tā ne tikai likusi valdībām visā pasaulē lemt par bezprecedenta ierobežojumiem, bet arī veicinājusi nepieredzētu sociālā atbalsta pasākumu ieviešanu dzīvē. Dāsni pabalsti plašām iedzīvotāju grupām ļāva pārdzīvot darba un iztikas zaudēšanu vairākus mēnešus no vietas. Es nerunāju par Latviju – pie mums atbalsts devies galvenokārt biznesa, nevis "parasto" cilvēku virzienā un pieteikšanās process ticis maksimāli sarežģīts. Lai Latvijas valdība mainītu savu ekonomiskās un sociālās politikas kursu prom no radikāli labējā virziena, bija nepieciešams nevis viens, bet divi pandēmijas viļņi un vēl arī viļņošanās liberālo balsotāju vidū, kas līdz šim izvairījušies no valdības kritikas.

Netipiski lielais pabalsta apmērs – 500 eiro vienā gabalā! –, šķiet, ir licis Latvijas publikai un medijiem meklēt tam jaunus apzīmējumus.