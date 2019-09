Oskars Irbītis: Brauciena laikā ikviens, kurš atrodas automašīnas salonā, ir atbildīgs par drošību

Saskaņā ar CSDD pētījumu Latvijā vairākums cilvēku joprojām uzskata, ka automašīnā obligāti jāpiesprādzējas tikai vadītājam, savukārt aizmugurē sēdošie ir drošībā un tiem piesprādzēties nevajag. Šāds uzskats ir dziļi maldīgs un bīstams kā šoferim, tā arī pasažieriem. Pārvietojoties ar jebkādu ātrumu un veicot jebkādu distanci, visiem automobilī sēdošajiem vienmēr un visos gadījumos jālieto drošības josta. To cilvēkiem atgādina arī jaunā CSDD satiksmes drošības kampaņa "Vari priekšā. Vari arī aizmugurē.".

Drošības josta ir pats svarīgākais un efektīvākais pasīvās drošības aprīkojums automašīnā. Drošības jostas izturība ir līdz pat desmit tonnām un pielīdzināma drošības trosēm, ko izmanto smagu kravu nostiprināšanai.

Straujas bremzēšanas vai sadursmes brīdī salonā esošie turpina virzību uz priekšu ar iepriekšējo ātrumu, ja tos nekas nenotur. Turklāt sadursmes brīdī inerces ietekmē uz cilvēku iedarbojas milzīgs trieciena spēks. Piemēram, braucot ar ātrumu 50 km/h, sadursmes brīdī cilvēks virzīsies uz priekšu ar spēku, kas pielīdzināms vismaz tonnai. Ja aizmugurē sēdošie nav piesprādzējušies, tad tie lidos uz priekšu, ietriecoties priekšējā sēdeklī. Tajā brīdī tas, ka priekšā sēdošais būs piesprādzējies un mašīna būs aprīkota ar modernākajām drošības sistēmām, kļūs mazsvarīgi. Saņemot tonnu smagu triecienu no aizmugures, neiztur neviens sēdeklis. Tā konstrukcija tiks saliekta, un tajā sēdošais saspiests. Tieši tādēļ šoferim ir īpaši jāuzrauga, lai aizmugurē sēdošie lietotu drošības jostas.

Jāpiemin arī virkne citu bīstamību. Sadursmes brīdī automašīnas aizmugurējie riteņi atraujas no zemes apmēram par metru, tāpēc pareizi lietota drošības josta gādā par to, lai pasažieri neatsistos ar galvu pret griestiem un nelauztu sprandu. Mašīnai piezemējoties, braucēji saņem spēcīgu triecienu. Šādā brīdī drošības josta var novērst smagas mugurkaula traumas. Ir arī svarīgi, lai triecienā cilvēks netiek izmests no auto. Kad mašīna sāk velties, cilvēki no tās tiek izmesti spēkrata velšanās virzienā un auto uzveļas tiem virsū. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi palikt mašīnā, jo tās konstrukcija braucējus aizsargās.

Diemžēl visai izplatīta situācija Latvijā ir, ka bērni nepiesprādzēti spēlējas automašīnas aizmugurējā sēdeklī. Pie straujas bremzēšanas viņi vienkārši lido pa gaisu. Turklāt pavisam bīstami ir turēt mazu bērnu klēpī – vienalga, vai vecāks ir piesprādzējis tikai sevi vai sevi un bērnu. Šādās situācijās bērns vienmēr cieš vissmagāk. Vienīgā un visdrošākā vieta pavisam maziem bērniem ir bērnu sēdeklītis, bet jau nedaudz lielākiem – speciālais bērnu auto paliktnis.

Kopumā gan jāatzīst, ka šī nav tikai Latvijas problēma. Arī citās Eiropas valstīs, piemēram, Anglijā, Zviedrijā, Vācijā, tiek veidotas sociāli izglītojošas kampaņas, kas atgādina, ka, iekāpjot auto, visiem ir jāpiesprādzējas. Turklāt nereti tiek uzskatīts, ka, veicot īsus izbraucienus – aizskrienot uz veikalu pēc piena –, nudien nav jāpiesprādzējas. Taču statistika rāda ko gluži pretēju – lielākais negadījumu skaits notiek tuvu pie mājām vai galamērķa. Negadījuma risks ir atkarīgs nevis no brauciena garuma, bet gan no situācijas uz ceļa, tāpēc drošības josta ir jālieto vienmēr – gan priekšā, gan aizmugurē sēdošajiem.