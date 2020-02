Oskars Irbītis: Jo mazāk pieslēgumu un kreiso pagriezienu, jo labāk!

Analizējot ceļu satiksmes negadījumu statistiku, ir jāsecina, ka viens no bīstamākajiem satiksmes manevriem ir kreisais pagrieziens. Ir divas bīstamas situācijas – kreisā pagrieziena veicējs nedod ceļu pretim braucošajam, vai arī nedod ceļu apdzenošajam. Ap 30 % no visiem ceļu satiksmes negadījumiem (sadursmēm) ar cietušajiem vai bojāgājušajiem notiek tieši pēc kāda no šiem scenārijiem.

Viens no mūsdienu drošas satiksmes pamatprincipiem ir veidot tādu satiksmes plūsmu, lai kustību varētu turpināt netraucēti. Lai šādu principu varētu ieviest, pēc iespējas mazāk ietekmējot transporta plūsmu, ir jāatsakās no kreiso pagriezienu veikšanas vietās ar intensīvu satiksmi krustojumos, kas nav aprīkoti ar luksoforiem.

Ir vairākas metodes, kā to panākt. Visefektīvākā, bet visdārgākā metode ir vairāklīmeņu krustojumu izveide – tas prasa krietnus ieguldījumus un šādas konstrukcijas aizņem salīdzinoši daudz vietas.

Nākamais variants ir apļveida krustojumu izveide. Šo metodi visizdevīgāk ir izmantot situācijās, ja vienuviet saplūst vairākas aptuveni vienādas satiksmes plūsmas. Latvijas situācijā gan šāda veida krustojumu potenciāls netiek pilnībā izmantots, jo autovadītāji neprot pilnvērtīgi lietot apļu priekšrocības un iespējas – neizmanto visas joslas, brauc aplī pārāk ātri, tādējādi liedzot iespēju citiem iebraukt aplī un netraucēti pārkārtoties, pa ārējo joslu brauc garām nobrauktuvēm. Lielu satiksmes plūsmu apļveida krustojumi aizņem salīdzinoši daudz vietas un, līdzīgi kā vairāklīmeņu krustojumu izveide, to izbūve nav lēta.

Trešā iespēja ir uzstādīt luksoforus, bet tas būtiski ietekmē plūsmas ātrumu un vienmērību. Vietās, kur pie intensīvas satiksmes plūsmas pieslēdzas mazas satiksmes plūsmas ceļš, var uzstādīt inteliģentos luksoforus, kas mazākā mērā ietekmē kustības vienmērību uz galvenā ceļa, bet ne visās vietās šāds risinājums ir pielietojams, un potenciāli straujo bremzēšanas manevru dēļ var radīt papildu bīstamību.

Ja ceļš piekļaujas brauktuvei ar vairākām joslām vienā virzienā un atdalošo joslu, tad viens no efektīvākajiem veidiem ir ierīkot tuvumā esošas apgriešanās vietas ar bremzēšanas un ieskriešanās joslām, un vienlaikus krustojuma tuvumā samazināt braukšanas ātrumu. Apgriešanās vietām ir jābūt pietiekamā attālumā no krustojuma, lai būtu iespējams laicīgi pārkārtoties, kā arī ir jābūt pietiekami garām ieskriešanās un bremzēšanas joslām. Šāds risinājums ir salīdzinoši lēts, vienlaikus efektīvs un drošs.

Viens no būtiskākajiem aspektiem ceļu infrastruktūrā un tās izmaiņās ir izmaksas. Bet ir jāņem vērā ne tikai tiešās izbūves un uzturēšanas izmaksas. Katrs potenciālais negadījums, ko var provocēt kreisā pagrieziena manevrs, var radīt daudz lielākus zaudējumus nekā potenciāla krustojuma pārbūve. Ceļu infrastruktūrai ar maģistrālu nozīmi vienmēr ir jābūt prioritārai, un pieslēgumiem ir jābūt pārdomātiem un drošiem, kā arī tiem ir jābūt pēc iespējas mazākā skaitā. Parasti tiek veidoti paralēlie ceļi, kur no tuvumā esošajām apdzīvotajām vietām plūsma tiek savākta vienkopus un tikai tad izvadīta uz maģistrālo ceļu. Tas atsevišķos gadījumos var pagarināt indivīda maršrutu, bet kopējai satiksmes plūsmai tas ir atvieglojums un pieaug satiksmes drošība.

Arī Jelgavas šosejas gadījumā ir iespēju robežās jāatsakās no kreisajiem pagriezieniem. Latvijas Transporta apdrošinātāju biroja (LTAB) negadījumu kartē ir skaidri redzams, ka, piemēram, strīdīgais Medemciema pagrieziens ir kā nosēts ar ceļu satiksmes negadījuma vietām, savukārt krustojumā ar Rīgas apvedceļu, kur ir daudz lielāku transporta plūsmu krustošanās vieta, kartē redzami tikai daži negadījuma punkti. Secinājumi ir acīmredzami – pašreizējā satiksmes organizācija Medemciema krustojumā nav droša. Viens no risinājumiem – novirzīt kreisā pagrieziena veicējus līdz Rīgas apvedceļam, kur jau ir izbūvēts drošs divlīmeņu šķērsojums. Tas ir vienkāršs un efektīvs risinājums. Aptuvenais 7 km līkums uz maģistrālā autoceļa ir salīdzinoši mazs, taču satiksmes drošības pieaugums ir ievērojams. Aptuvenais izmaksu sadārdzinājums sakarā ar maršruta pagarināšanos vieglajam automobilim ir vērtējams kā 40–50 centi, kas nav salīdzināms ar izmaksām, kas rodas potenciālo ceļu satiksmes negadījumu rezultātā.

Šajā gadījumā galvenais, ko nedrīkst aizmirst, ir to cilvēku drošība, kuri brauc pa Jelgavas šoseju – šis ir valstiskas nozīmes ceļš, un tam ir jābūt drošam, nav pieļaujams, ka atsevišķu ierasto ērtību dēļ ik dienu ir apdraudēta drošība visiem, kas brauc pa Jelgavas šoseju. Izmaiņām ir jābūt, tikai ir jāatrod optimāls risinājums, pieņemams gan krustojuma tuvumā dzīvojošajiem, gan tāds, kas neupurē to cilvēku drošību un ērtības, kas brauc pa Jelgavas šoseju.

Es ceru, ka Latvijā reiz būs arī ātrgaitas maģistrāles, ne tikai ceļi ar maģistrālu nozīmi. Lai tādus varētu ieviest, ir jāsamazina tiešo pieslēgumu un krustojumu skaits. Jelgavas šosejai ir potenciāls kļūt par maģistrāli, un tas ir valsts interesēs. Varbūt ir vērts tam gatavoties jau laikus?