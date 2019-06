Oto Davidovs: Baltijas investīciju tirgus tendences

Mūsdienās sabiedrībai ir rekordlieli ietaupījumi, turklāt modernās tehnoloģijas ļauj viegli piekļūt finanšu instrumentiem, padarot investīciju iespējas par būtisku ikdienas jautājumu. Šobrīd pasaulē kopumā valda zema investīciju ienesīguma vide, tāpēc Baltijas valstis varētu kļūt par investoriem pievilcīgu un perspektīvu alternatīvu vairākās aktīvu klasēs. Turklāt patlaban tirgū ir unikāla iespēja tradicionālos investīciju veidus, piemēram, investīcijas nekustamajos īpašumos vai ražošanā, apvienot ar jauno tehnoloģiju sniegto potenciālu un ātrumu, maksimāli pielāgojot investīciju piedāvājumu moderna cilvēka vajadzībām.

Kopumā gan institucionālie investori, gan finansiāli nodrošinātas privātpersonas, gan ģimeņu privāto ieguldījumu uzņēmumi augstu vērtē Baltijas reģionu kā noderīgu vietu, kur ieguldīt gan jaunās obligācijās, gan akcijās un alternatīvās investīcijās. Investoru pieprasījums un interese ir liela un šobrīd ir īstais laiks meklēt jaunas ieguldījumu iespējas.

Nekustamais īpašums kā klasiska investīciju vērtība

Daudzi investori šobrīd atgriežas pie pamatvērtībām, kuras atgūst savu aktualitāti. Protams, klasiska vērtība un aktīvs investīciju tirgū ir nekustamie īpašumi, tomēr ārvalstu investori bieži meklē ļoti liela mēroga nekustamā īpašuma investīciju projektus, ko saprotamu iemeslu dēļ, piemēram, teritoriālās platības un iedzīvotāju skaita ziņā, Baltijas valstis ne vienmēr var nodrošināt. Baltijas valstis ir ļoti pievilcīgs tirgus, tomēr to lielums nosaka zināmus limitus investīciju piesaistē nekustamo īpašumu jomā. Pastāv ierobežots skaits un nepieciešamība pēc lieliem tirdzniecības centriem vai milzīgiem biroju kompleksiem. Noteikti investori vēlas ieguldīt darījumos, kuru vērtība ir sākot no 100 miljoniem eiro, un Baltijā ir diezgan ierobežots šāda mēroga nekustamā īpašuma projektu piedāvājums, jo vidējais nekustamo īpašumu darījums svārstās no 3 līdz 5 miljonu eiro vērtībā.

Tomēr ir pieejami arī darījumi 20 līdz 50 miljonu eiro vērtībā un pašreizējā investīciju klimatā, kur kopumā valda zems investīciju ienesīgums, Baltijas valstu nekustamo īpašumu tirgus turpinās piesaistīt ārvalstu investorus, jo piedāvā investīciju kategorijas produktus un augstāku ienesīgumu nekā Rietumeiropa vai Skandināvija. Paredzams arī, ka investīciju ienesīguma rādītāji nekustamo īpašumu jomā saglabāsies stabili.

Šobrīd Baltijas tirgū ir daudz pievilcīgu vidēja mēroga investīciju projektu, piemēram, augstas klases īres nami un biroju ēkas, turklāt pēdējo trīs, četru gadu laikā kopējā aktivitāte Baltijas tirgū pārsniedza vienu miljardu eiro, kas tik nelielam tirgum ir ārkārtīgi labs sasniegums. Interese ir liela un darījumi notiek. Lietuvā aktivitāti nodrošina daudzās jaunbūves Viļņā, īpaši biroja telpu segmentā, kas šobrīd tur piedzīvo uzplaukumu, bet arī pārējās Baltijas valstis neatpaliek. Piemēram, Latvijā dzīvokļu, privātmāju, kā arī komerciālo īpašumu segmenti uzrāda augošu un pozitīvu dinamiku. Šis apstāklis turpina piesaistīt gan vietējo, gan ārvalstu investoru uzmanību.

Tomēr visaugstākais ienesīgums ir loģistikas un industriālajā sektorā, bet šis segments nav brīvs no riskiem, jo īpaši Viļņā un Rīgā, kur lielas loģistikas ēkas ir atkarīgas no lielo nomnieku aktivitātēm, jo, nomniekam ēku atstājot, bieži vien ir problemātiski atrast citu tikpat liela mēroga izīrētāju. Protams, ieguldījumu atdeve šeit ir pievilcīga, bet jārēķinās ar augstākiem riskiem, taču investori ir dažādi un noteikta investoru daļa izvēlas tieši augsta riska investīcijas ar lielāku ienesīgumu.

Kopumā jāsecina, ka investīciju apjoms nekustamajos īpašumos ir vērā ņemams saistībā ar pievilcīgo un daudzveidīgo nekustamā īpašuma instrumentu piedāvājumu Baltijas reģiona tirgū.

Vietējie uzņēmumi, veiksmes stāsti un pienesums Latvijas ekonomikai

Ārvalstu investori neraugās tikai nekustamā īpašuma virzienā, tikpat interesanti tiem ir vietējie uzņēmumi – rentabli uzņēmumi ar labu naudas plūsmu un, jā, arī lielisku, pievilcīgu stāstu. Viens no šādiem pašmāju veiksmes stāstiem nenoliedzami ir dabīgās kosmētikas ražotājs Madara Cosmetics, kura īpašnieki uzņēmumu izveidoja no nulles un šobrīd tā tirgus vērtība ir aptuveni 30 miljoni eiro.

2017. gada nogalē uzņēmums nolēma piesaistīt papildu finanšu līdzekļus un kļuva par publisku uzņēmumu, kas iekļauts Nasdaq Rīga biržas sarakstā. Investoriem patīk vietējie veiksmes stāsti, jo Madara Cosmetics sāka ar četriem uzņēmuma dibinātājiem, izaugot līdz vairāk nekā 800 akcionāriem. Turklāt mēs nedrīkstam novērtēt par zemu arī mazos investorus, jo privātpersonu brīvie līdzekļi kopumā strauji aug un labi nodrošinātas privātpersonas meklē iespējas tos ieguldīt, atlasot labākos piedāvājumus. Uzskatu, ka šī tendence un vēlme pēc alternatīvām ieguldījumu iespējām aizvien pastiprināsies visos Baltijas reģiona tirgos.

Baltijas kapitāla tirgu attīstība un pievienotās vērtības princips investīcijām

Baltijas kapitāla tirgus attīstību lielā mērā veicina valstij piederošu uzņēmumu privatizācija, kas palielina privāto ieguldītāju pieprasījumu pēc vietējiem finanšu instrumentiem. Starptautiskie investori vēlas investēt Baltijas tirgū gadījumos, ja saredz ievērojama ienesīguma potenciālu, kā arī sadarbības iespējas ar vietējām investīciju bankām.

Jāsaprot, ka Baltijas reģiona tirgus ir jauns tirgus, kurā daudzas investīciju tradīcijas vēl nav iesakņojušās kā Rietumeiropā. Kapitāla tirgus strauji attīstās, piemēram, pieaug obligāciju nozīme Baltijas ekonomikā. Baltijas obligāciju tirgus piedāvā labas investīciju iespējas, turklāt darījumu skaits Baltijas tirgos uzrāda veselīgu izaugsmi. Aug obligāciju pārdošanas apjomi gan NASDAQ oficiālajā sarakstā, gan otrajā sarakstā. Turklāt, attīstoties pūļa finansējuma platformām, daudz aktīvāk sāk iesaistīties arī nelieli investori.

Šobrīd mūsu reģiona tirgus sniedz ļoti daudz pievilcīgu investīciju iespēju, jo ārvalstu investīcijas piesaista gan banku sfēras pārstāvji, gan tradicionālās nozares - lauksaimniecība, piena nozare, mežsaimniecība, neaizmirstot arī par pakalpojumu nozari, ko Baltijas valstis piedāvā augstā kvalitātē. Šis ir iespēju laiks visās aktīvu kategorijās. Iespējams vienlaikus gūt augstu ienesīgumu, sniedzot savu pienesumu un pievienoto vērtību ekonomikas attīstībai, IKP pieaugumam, darba vietu izveidošanai un sabiedrības attīstībai kopumā.

Īpašu potenciālu saredzam atjaunojamās enerģijas nozarē, turklāt koncentrējamies uz jaunu investīciju iespēju meklēšanu globālajos tirgos. Šobrīd ļoti aktuāla ir iespēja ieguldīt Baltijas vēja enerģijas sektorā, jo Latvija kā ES dalībvalsts līdz 2030. gadam ir paaugstinājusi mērķi palielināt atjaunojamās enerģijas attiecību no 36% uz 45%. Tehnoloģiju attīstība ir būtiski samazinājusi vēja enerģijas ražošanas izmaksas. Tas sniedz iespēju ražot vēja enerģiju, kura var tikt pārdota par tirgus cenu bez papildus valsts subsīdiju saņemšanas, kļūstot par ienesīgu investīciju. Mērķis paaugstināt atjaunojamās enerģijas proporciju un tehnoloģiju attīstība sniedz lielas iespējas investoriem un mūsu klientiem. Kopumā mēs investējam plaukstošās, progresīvās biznesa nozarēs ar nākotnes potenciālu, pievienoto vērtību un pienesumu tautsaimniecībai.