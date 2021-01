Pauls Ābele: Savienotie trauki – cilvēks, uzņēmums, sabiedrība

Covid-19 pandēmijas apstākļos dzīvojam jau gadu. Tomēr vīrusa izplatība nerimstas, tāpat kā nemazinās arī tā noliedzēju pulks. To varētu ignorēt, ja vien sekas nebūtu tik smagas. Protams, ne visi tās izjūt un attiecīgi uztver vienādi. Kādam lielākā problēma ir slēgtie veikali. Kādam –attālinātās mācības bērniem. Un ir daudzi, kuriem šobrīd būtiski samazinājušies mājsaimniecības ienākumi, radot biedējošu neskaidrību par nākotni.

Tomēr, lai cik grūtas, tās ir ar laiku pārvaramas sekas. Un ir tās pandēmijas sekas, ko ikdienā uz saviem pleciem izjūt mediķi frontes pirmajās līnijās, ko izjūt ikviens, kuram šajā laikā dažādu iemeslu dēļ ir jāvēršas pie mediķiem pēc palīdzības. Un tie, kuriem diemžēl uz mūžu jāatvadās no saviem tuviniekiem, draugiem, kolēģiem. Iespējams, tāpēc, ka medicīnas sistēma ir bijusi pārslogota cīņā ar vīrusu.

Manuprāt, šīs sekas ļoti uzskatāmi tiek atspoguļotas gan ziņu raidījumos un dokumentālajās filmās, gan ārstu ierakstos sociālajos tīklos, gan pašu pacientu stāstos par redzēto un piedzīvoto. Informācijas ir daudz, tikai jāgrib iedziļināties un saprast, ka katra būtiskākais pienākums šobrīd ir palīdzēt uzturēt strādāt spējīgu veselības aprūpes sistēmu, kas bez kavēšanās var sniegt ārstniecības pakalpojumus ikvienam, kuram tie nepieciešami. Pretējā gadījumā sekas daudziem būs neatgriezeniskas.

Mēs dzīvojam savienotajos traukos, kas ietekmē viens otru. Katra cilvēka ietekme un atbildība par līdzcilvēku veselību un dzīvību un pat visu sabiedrību kopumā ir milzīga. Tāpēc šobrīd vēl jo lielāka uzmanība jāpievērš arī kolektīvajai ietekmei jeb tam, kā darba devējs spēj rosināt savus darbiniekus atbildīgai rīcībai.

Uzņēmums pandēmijas ēnā

Visefektīvākā vīrusa ierobežošanas stratēģija korporatīvajā vidē ir attālinātais darbs. Taču ir virkne jomu, kur tas objektīvi nav iespējams. Piemēram, rūpniecības uzņēmumu darbiniekiem regulāri ir jādodas uz darbu un bieži jāstrādā arī plecu pie pleca, kā to nosaka tehnoloģiskie procesi. Tas attiecas arī uz uzņēmumu "Latvijas Finieris". Tādēļ mūsu galvenais uzdevums pandēmijas apstākļos ir slimības izplatīšanās risku samazināšana uzņēmuma iekšienē, turklāt darot to maksimāli efektīvi, lai nodrošinātu stabilu situāciju ilgtermiņā.

Jau kopš pagājušā gada marta esam mērķtiecīgi strādājuši divos virzienos. Pirmkārt, atbilstoši jaunākajām zinātnes atziņām par vīrusa dabu regulāri vērtējam un papildinām uzņēmuma "Latvijas Finieris" darbinieku izpratni par to, kā nodrošināt drošu darba vidi. Otrkārt, mērķtiecīgi aicinām kolēģus ieklausīties epidemiologu rekomendācijās, lai kopā rīkotos atbildīgi. Ar atbildīgu rīcību saprotot to, ka darbinieks apzinās ierobežojumu nozīmi ne tikai ražotnēs, jo tas rakstīts noteikumos un to prasa vadītājs, bet arī, aizverot darbavietas durvis un dodoties mājās. Abi aspekti – mazināt slimības izplatīšanos uzņēmumā un sekmēt atbildīgu rīcību plašākā mērogā ārpus uzņēmuma – ir cieši saistīti. Tā šobrīd ir teju galvenā korporatīvā atbildība, kas darba devējiem būtu jāapzinās un jāīsteno.

Attieksme un piemērs

Protams, mēs apzināmies, ka uzņēmums nebūt nav vienīgais informācijas avots saviem darbiniekiem. Zinām, cik dabiski un viegli ir ļauties dažādām konspirācijas teorijām un uzticēties šķietamiem ekspertiem. Tāpēc esam sapratuši, cik svarīgi, ka kolektīva līderi un uzņēmuma darba drošības eksperti pastāvīgi aktualizē epidemioloģiskās drošības tēmu uzņēmumā. Skaidri noteikumi, cilvēcīga komunikācija un pašu piemērs ir būtiski priekšnoteikumi, lai kolektīvs ieklausītos, pieņemtu un, pats galvenais, izprastu noteiktos ierobežojumus. Piemēram, mēs virknē darbavietu sākām nēsāt mutes un deguna aizsegus, vēl pirms tas tika rekomendēts valstiskā līmenī. Mēs nosakām saslimušo darbinieku kontaktpersonas uzņēmumā un sūtām pašizolācijā, vēl pirms tiek saņemts Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) aicinājums. Mēs liedzam nākt uz darbu ar Covid-19 simptomiem un apmaksājam pašizolācijā pavadīto laiku pat tad, ja ģimenes ārsts slimības lapu atsakās noformēt. Tā ir papildu finansiālās drošības sajūta, ko varam sniegt saviem darbiniekiem. Ne tikai jaunas prasības un noteikumi, bet arī atbalsts. Tas veicina abpusēju uzticēšanos un attieksmes maiņu pret epidemioloģijas ekspertu rekomendācijām un valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Rezultātā mēs uzņēmumā "Latvijas Finieris" esam kopīgi spējuši kontrolēt vīrusa izplatību savās ražotnēs, kur klātienē strādā vairāk nekā 2000 darbinieki. Kopumā līdz šai dienai ar Covid-19 saslimuši nedaudz vairāk kā 50 uzņēmuma darbinieki, un tikai dažos gadījumos fiksēta infekcijas pārnese no viena kolēģa uz otru. Pārējos gadījumos saslimšana notikusi ārpus uzņēmuma.

Kopīgs mērķis

Zinātnē un racionālos apsvērumos balstīti biznesa lēmumi ir mūsu ikdiena, tādēļ mums kolektīvā bija vieglāk komunicēt arī par Covid-19 ierobežojumiem. Arī pirms pandēmijas uzņēmuma ikdienā maksimāli atbildīga izturēšanās pret darba drošību bijusi prioritāra. Mūsu darbinieki ražošanā vienmēr ir lieliski apzinājušies, kādas sekas pašu un kolēģu veselībai var radīt vieglprātīga attieksme un nevērība.

Vienlaikus sabiedrībā redzam izteiktu plaisu starp tiem, kuri pandēmijas laikā cenšas maksimāli pasargāt sevi un apkārtējos, un tiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ rīkojas bezatbildīgi. Iespējams, šiem cilvēkiem ir pietrūcis racionāla, objektīva un, pats galvenais, cilvēcīga skaidrojuma no kāda, kam viņi patiesi uzticas. Pietrūcis drauga, kolēģa, darba devēja atbalsta un piemēra atbildīgai rīcībai.

Neatkarīgi no tā, kādi kuram ir uzskati un iekšējā pārliecība, mēs katrs individuāli tomēr neesam vientuļas salas, bet dzīvojam vienotā sabiedrībā, kas šobrīd saskārusies ar vienotu draudu un kurai būtībā ir vienots mērķis – atgriezties normālā ikdienas dzīves režīmā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ko mēs katrs individuāli un kolektīvi varam darīt un darām, lai mazinātu sabiedrības sašķeltību. Mēs nevaram izolēties no kopējās situācijas. Cilvēks, uzņēmums un sabiedrība ir ļoti cieši saistīti lielumi.

Kā sešu bērnu tēvam man dažādu tautu folklora, lasot priekšā pasakas, nav sveša. Tajās bieži ietverts vēstījums, cik izšķiroša ir katra, pat vissīkākā varoņa rīcība. Tāpat kā Dziesmu svētku kopkorī un vēlēšanās katra balss ir no svara, šobrīd arī katrai atbildīgai rīcībai – kā individuālai, tā kolektīvai – ir būtiska nozīme. Patiesībā tās ir ļoti elementāras lietas. Paliec mājās, ja jūties slims. Atbalsti mediķus ar savu atbildīgo rīcību. Uzklausi tos, kuri šobrīd jūtas nesaprasti.