Penija Mordanta: Kad sabiedrotie ir drošībā, arī Apvienotā Karaliste var justies drošāk

Pagājušajā nedēļā es piedalījos savā pirmajā NATO aizsardzības ministru sanāksmē. Mēs izskatījām daudzus svarīgus tematus, sākot ar to, ka Krievija neievēro Līgumu par vidējā un tuvā darbības rādiusa kodolbruņojuma likvidēšanu (INF) līdz NATO nepieciešamībai pielāgoties konfliktu mainīgajai dabai. Mūsu pieņemtie lēmumi nodrošinās NATO gatavību pārvarēt nākotnes izaicinājumus un palīdzēs aizsargāt mūsu iedzīvotājus.

Daudzi uzskatīja, ka līdz ar aukstā kara beigām NATO nozīme varētu mazināties. Taču draudi, ar kuriem saskaramies tagad, ir nopietnāki nekā jebkad agrāk. Krievija kļūst arvien agresīvāka un ignorē starptautiskās normas, terorisms ir kļuvis par ikdienu, un ir radītas jaunas tehnoloģijas, kas, lai gan paver jaunas iespējas, vienlaikus arī apdraud mūsu drošību. Tas nozīmē, ka spēcīga NATO mums ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk.

Apvienotās Karalistes apņemšanās attiecībā uz Eiropas drošību ir nelokāma un tāda arī paliks. Ja mūsu kaimiņi ir drošībā, mēs arī varam justies drošāk. Un mūsu apņemšanos skaidri apliecina mūsu rīcība. Tūkstošiem britu kareivju piedalās NATO operācijās visā pasaulē no Igaunijas līdz Afganistānai. Lielbritānijas reaktīvās „Taifūna" (Typhoon) lidmašīnas patrulē Baltijas debesis. Mūsu kuģi cīnās pret pirātismu, un mūsu kodolzemūdenes ir stiprinājušas NATO drošību jau 50 gadus. Apvienotā Karaliste ir piedāvājusi būtisku līdzdalību NATO "Gatavības Iniciatīvā" attiecībā uz sauszemes, jūras un gaisa telpas aizsardzību. Topošais Lielbritānijas karaflotes karognesējs, aviācijas bāzes kuģis HMS Queen Elizabeth, un modernās F-35 reaktīvās lidmašīnas būs šī piedāvājuma kodols.

Atturēšana ir labāka nekā intervence. Tomēr aizstāvēt demokrātiju ir svarīgi, un tam ir sava cena. Ir vajadzīgs gan pasaules labākais aizsardzības aprīkojums, gan gatavība piedalīties starptautiskajās operācijās. Mēs esam sabiedrotie, un mums visiem ir jāievēro apņemšanās ieguldīt 2% no IKP aizsardzībā, lai mēs kopīgi varētu gādāt par drošību vienam miljardam cilvēku, par kuru aizsardzību NATO ir uzņēmusies atbildību. Apvienotā Karaliste pilda un vienmēr pildīs šīs saistības.

Vislielāko iespaidu no šīs tikšanās ar kolēģiem uz mani atstāja tas, kā 29 ministri no dažādām valstīm ar dažādu pieredzi, kuriem ir kopīgas intereses un vērtības, var vienoties kopīgai rīcībai dažos no pasaules sarežģītākajiem jautājumiem. Nedrošā un mainīgā pasaulē ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir sabiedrotie, uz kuriem var paļauties.

Mums būs patiess prieks decembrī uzņemt NATO valstu vadītājus Londonā. Problēmas, kas mums jārisina pašlaik, atšķiras no tām, kas bija aktuālas 1949. gadā, kad tika dibināta NATO, taču nav mazāk nozīmīgas. Un mēs arī turpmāk tās risināsim kopīgiem spēkiem.