Pēteris Apinis: Globālā farmācija un Latvijas zāļu tirgus 2023

Mīļajiem lasītājiem, īpaši – ierēdņiem no Veselības ministrijas, uzreiz atzīšu, kāds ir šī raksta secinājums, – 2023. gadā zāļu pieejamība samazināsies, bet zāļu cenas pieaugs. Tas notiks pilnīgi neatkarīgi no valdības centieniem. Latvija nav vientuļa sala – Latvija atrodas Eiropas telpā, Latvijā iedzīvotāji dzīvo ilgāk gadu no gada, hronisku slimību incidence pieaug, Latvijas iedzīvotāji vēlas tikt ārstēti ar modernākām un inovatīvākām (ievērojami dārgākām) zālēm, bet Latvijas valsts iespējas palielināt veselības budžetu būs ierobežotas, lielā mērā pateicoties Krišjāņa Kariņa iepriekšējās valdības aizņemšanās politikai.

Ar iespējamām veselības budžeta aprisēm ceru lasītājus iepazīstināt jau nākamnedēļ, un tās nudien nebūs labas vēstis. Bet pagaidām – par zālēm un farmāciju pasaulē, kā arī par to, kā pasaules un Eiropas vēsmas ietekmēs Latviju. Iesnas Briselē nereti nozīmē pneimoniju Rīgā.

Krišjāņa Kariņa jaunā valdība savas deklarācijas 139. punktā ir ierakstījusi: "Nodrošināsim brīvāku un godīgāku konkurenci medikamentu tirgū, izveidojot nacionālo farmācijas politiku, lai uzlabotu zāļu pieejamību un samazinātu to cenas. Izvērtēsim lietderību nodrošināt bezrecepšu medikamentu pieejamību ārpus aptiekām." Autoru šai rindkopai nezinu; neviens neatzīstas.

Atliek secināt, ka cilvēkam vai cilvēku grupai, kas rakstīja šo rindkopu, nav sapratnes par zāļu ražošanu un izplatīšanu, toties ir vēlme spodrināt savas spalvas, piemēram, samazinot ibuprofēna cenu par 3 centiem. Valdības deklarācijas autori pat nenojauš, ka vienā un tajā pašā aptiekā cenas mēdz daudzkārt atšķirties vienam un tam pašam medikamentam, un to, kāpēc pacients ne vienmēr pērk lētāko medikamentu, – ieganstus pirkt pazīstama zīmola zāles par augstāku cenu nosaka ārsta vai pacienta pieredze un zināšanas, reklāma, iesaiņojums utt.

Savukārt tam politikānim, kas valdības deklarācijā maigā formā ierakstīja vēlmi aspirīnu, paracetamolu un omeprazolu tirgot lielveikalā "Maxima" vai benzīntankā "Circle-K" pie kases, roku virzīja kāds lieltirgotāju lobists.

Veselības ministre Līga Meņģelsone, spriežot pēc visa, pie deklarācijas savu domu un spalvu nav pielikusi, tādēļ viņai nāksies valdības deklarāciju pildīt, un galvenie vārdi šajā deklarācijas punktā ir "izveidojot nacionālo farmācijas politiku, lai uzlabotu zāļu pieejamību un samazinātu to cenas".

Globālā farmācija pēcpandēmijas krustcelēs

Kaut vidējais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka pērn 24. februārī beidzās pandēmija un sākās karš Ukrainā, pasaule pēcpandēmijas krustcelēs nonāca pagājušā gada decembrī, kad no Covid-19 karantīnas politikas atteicās Ķīna, pārtrauca testēt un izolēt, atvēra savas robežas un patiesībā – arī pasaulē lielāko farmācijas tirgu. Ķīna ir globāli lielākais zāļu izejvielu ražotājs, pasaulē lielākais ģenērisko zāļu ražotājs un pasaulē lielākais zāļlīdzekļu patērētājs. Trīs gadus šis zāļu tirgus darbojās ar ekstrasistolēm (sirds pārsitieniem) un lielā mērā sagrāva pasaules zāļu loģistikas kārtību. Šobrīd mēs varam prognozēt itin lielu saslimstības kāpumu Ķīnā, galvenokārt ar hroniskām slimībām, kuru diagnostika un ārstēšana ir iekavēta, kā arī nezināma lieluma Covid-19 vilni, kas sāksies Ķīnā un aizvelsies pāri pasaulei.

Kas Eiropā? Pēc pēdējo trīs gadu politiskajām aktivitātēm, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, globālā farmācija, biofarmācija jau šogad un tuvākajos gados saskarsies ar atziņu, ka tādu milzu naudas žūksni kā pandēmijas laikā nevienas Eiropas valsts kase un neviena apdrošināšanas kompānija veselības jomai vairs nedos. Naudas veselības jomai mazāk tiks ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Pašreizējie veselības aprūpes izdevumi Eiropā nav ilgtspējīgi reālā izteiksmē (tas īsti neattiecas uz Latviju, kur joprojām veselībai valsts tērē proporcionāli maz naudas). Visas Eiropas valstis saskarsies ne tikai ar spiedienu no veselības aprūpes budžeta, bet arī ar citām valsts prioritātēm. Ar lielāko varbūtību Eiropā veselības aprūpes budžeti tiks ierobežoti, jo valstis par prioritātēm atzīs aizsardzības budžeta palielināšanu un Covid-19 izraisītā izglītības deficīta atgūšanu. Tieši tā – visā Eiropā no Covid-19 visvairāk cieta izglītība, un Eiropas valstis būs spiestas nozīmīgas investīcijas veikt tieši izglītības jomā.

Tajā pašā laikā farmācijas industrijai un zāļu tirdzniecībai pēdējos gados ir bijis lielākais izrāviens. Pasaules farmācijas tirgus ieņēmumi pieauguši no 390,2 biljoniem ASV dolāru 2001. gadā līdz 1265,2 biljoniem ASV dolāru 2020. gadā un 1423,5 biljoniem ASV dolāru 2021. gadā. Saskaņā ar IQVIA informāciju 2021. gadā kopumā globālais farmācijas pārdošanas apjoms pasaulē palielinājās par 8% vērtības izteiksmē un par 4% apjoma izteiksmē (Latīņamerikā pieaugums sasniedza pat 20%).

Mums vēl nav datu par 2022. gadu, bet ir viedoklis, ka kāpums 2022. gadā bija vēl iespaidīgāks nekā 2021. gadā. Tiek prognozēts, ka pasaules farmācijas tirgus jau 2025. gadā sasniegs 1,7 triljonus ASV dolāru, neskaitot vakcīnas, bet ASV un Ķīna kopā veidos vairāk nekā 50% pasaules tirgus.

Aplūkojot izaugsmes perspektīvas pa medicīnas jomām, onkoloģija joprojām ir vadošā nozare gan absolūtā līmenī, gan izaugsmes ziņā. Onkoloģija, imunoloģija, pretdiabēta līdzekļi un prettrombu līdzekļi veidoja 80% no inovatīvo zīmolu pieauguma 2020.–2021. gadā, kurā dominēja attīstītie tirgi, bet straujāko izaugsmi uzrādīja Brazīlija un Indija.

Zīmolu un nemarķēto ģenētisko zāļu četras galvenās terapeitiskās jomas 2020.–2021. gadā bija sāpju ārstēšana, antibakteriālie līdzekļi, antihipertensīvie līdzekļi un citi kardiovaskulāro slimību medikamenti.

Farmācijas industrija pēdējos gados ir uzaudzējusi muskuļus, ir gatava aizstāvēt savas intereses un rūpēties par savas produkcijas noietu. Nav arī mazsvarīgi – globālajā finanšu tirgū farmācijas industrijas kreditēšana ir kļuvusi par vadošo investīciju jomu, jo farmācijas industrijas attīstībā pilnā jaudā iesaistījies arī globālais finanšu sektors. Tiesa, finansisti un sponsori par galveno ieguldījumu mērķi uzskata mākslīgo intelektu (medicīnā un gēnu inženierijā).

Vēl pirms desmit gadiem farmācijas uzņēmumi pārsvarā specializējās vienā jomā, piemēram, tradicionālajās vakcīnās, monoklonālajās antivielās, no plazmas iegūtajās terapijās vai mazmolekulārajā farmācijā. Šodien lielākās farmācijas kompānijas ir iegādājušās neskaitāmus jaunuzņēmumus, tās visas ir diversificējušas savu rūpalu.

Lielākie globālie farmācijas uzņēmumi izmanto jaunus rīkus, meklē progresīvas terapeitiskās metodes. Līdz ar to – šo lielo firmu interešu lokā arvien biežāk nonāk sarežģīti ārstēšanas paņēmieni, piemēram, šūnu terapija, mRNS, nekodējošās RNS (piemēram, oligonukleotīdi un siRNS) un dažādas gēnu terapijas.

Šīs jaunās terapijas pacientiem sniedz ievērojamus uzlabojumus un dažos gadījumos sola izārstēt slimību ar vienu devu. Daži šādi produkti jau ir laisti tirgū, tostarp CSL hemofilijas B gēnu terapija, kuras cena ir 3,5 miljoni ASV dolāru pacientam, padarot to par pasaulē dārgāko ārstēšanu. Iepriekš dārgākās terapijas bija "Bluebird cALD" (cerebrālās adrenoleikdistrofijas ārstēšanai), bēta talasēmijas terapija vai "Novartis" SMA gēnu terapija, kuras cenas attiecīgi ir 3,0, 2,8 un 2,0 miljoni ASV dolāru. Šeit nu manam dārgajam lasītājam nevajadzētu šausmās novaidēties (vai tiešām valsts vienam pacientam tērēs 3,5 miljonus dolāru?!), bet izprast, ka šī cena ir salīdzināma ar šo pacientu medicīniskās aprūpes izmaksām mūža garumā, vēl vairāk – šīs izmaksas mūža garumā var būt pat desmitkārt lielākas.

Neraugoties uz neticamo terapeitisko ieguvumu, šīs jaunās, ļoti veiksmīgās zāles vēl nav atnesušas kompānijām finansiālos panākumus. Lielākā daļa no šiem jaunajiem medikamentiem ir paredzēta retām ģenētiskām slimībām un nelielām pacientu grupām. Vienreizējas devas ārstnieciskā terapija nozīmē, ka farmācijas uzņēmumi, visticamāk, noteiks neticami augstas cenas, jo tas ir vienīgais veids, kā atgūt šo terapiju un medikamentu izstrādes izmaksas.

Vismaz pagaidām mēs Latvijā vēl neesam nonākuši līdz publiskai diskusijai par šādu miljonos vērtu terapiju vienam slimniekam, bet varam būt pilnīgi pārliecināti – šāda diskusija mūsu Nacionālajam veselības dienestam (NVD) stāv priekšā. Vienkārši arī Latvijā atradīsies māte ar hemofiliju slimam bērnam, kas pieprasīs zāles, ar kurām šo slimību var pilnībā izārstēt.

2021. gadā strauji uzplauka jaunās mRNA vakcīnu tehnoloģijas, bet vakcīnas "Comirnaty" un "Spikevax" ieņēma 1. un 3. pārdošanas vietu. Autora rīcībā nav datu par 2022. gadu, bet iepriekš noslēgtu līgumu dēļ vakcīnas vēl joprojām būs visvairāk pārdoto zāļu augšgalā, bet 100 lielāko produktu pārdošanas apjomu dominējošās pozīcijās atgriezušies mazmolekulārie medikamenti, monoklonālās antivielas un tradicionālās vakcīnas, bet citas jaunās terapijas tikko iekļūst pirmajā divsimtniekā.

Zinātne attīstās ātrāk nekā mūsu veselības aprūpes sistēma. Gandrīz visā Eiropā valsts finanšu sistēmas kļūst par kavēkli pacientu iespējām piekļūt labākajai pieejamai ārstēšanai un vienlaikus kavē farmācijas uzņēmumu iespējas izmantot finansiālos panākumus, kas savukārt varētu veicināt vēl lielāku brīnumainu zāļu izstrādi. Farmācijas zinātniskajā un rūpnieciskajā izpētē ir ļoti daudz daudzsološu zāļu. Nākotne ir daudzsološa un multimodāla. Būtiski, ka Covid-19 pandēmijas zinātnes un ražošanas uzplaukums farmācijā nav apstājies, bet farmācijas un biotehnoloģiju uzņēmumi turpina ieviest jauninājumus ne tikai terapijas un vakcīnu jomā, bet īpaši – to izstrādes jomā. Patiesībā būtiskie meklējumi šobrīd norit paramedicīniski. Tie ir meklējumi zāļu paātrinātas nonākšanas klīnikā un komercializācijas jomā. Izmantojot spēcīgas bioanalītiskās metodes, bioloģiskos paraugus apstrādā un analizē, lai identificētu un kvantitatīvi noteiktu interesējošos savienojumus, piemēram, mazmolekulārus produktus un to metabolītus, kā arī peptīdus, olbaltumvielas, nukleīnskābes un citas analizējamās vielas.

Vispārējās tendences pasaulē nosaka virzību uz jauno tehnoloģiju izmantošanu zāļu atklāšanā, esošo zinātnisko metožu pielāgošanu jaunu terapeitisko pieeju meklēšanai RNS jomā un klīnisko pētījumu decentralizāciju. Decentralizēto klīnisko pētījumu biežums nākamgad sasniegs jaunas virsotnes, un tas lielā mērā attiecas arī uz Latviju. Pēdējos gados arvien vairāk tiek vērtēti netradicionāli pētījumu dizaini, lai uzlabotu klīnisko pētījumu efektivitāti, bet tieši šajā jomā Latvijas ārstiem ir gan pieredze, gan iespējas. Papildu uzsvars – pētījumiem ir tendence balstīties uz indikācijām.

Savukārt Eiropas Savienības centieni saskaņot medikamentu nodokļu likmes visā pasaulē (tas neattiecas uz Latvijā politpulciņos bieži apspriesto PVN zālēm, bet ražošanas izmaksu liberalizāciju un labas ražošanas prakses prasību līdzsvarošanu) radījuši pārsteidzoši neviennozīmīgu ietekmi uz farmācijas uzņēmumiem, kuru galvenie biroji atrodas jurisdikcijās, kas tiek uzskatītas par nodokļu paradīzēm. Netieša informācija liecina, ka lielās globālās farmācijas kompānijas ir nodokļu "racionalizēšanas" līderi.

Lielākās problēmas farmācijas jomā Eiropā

Literatūras par Eiropas zāļu tirgus svārstībām šobrīd ir pārpārēm, tādēļ autors atlasījis tikai būtiskās problēmas Eiropā (Latvija ir pilnībā integrēta Eiropas farmācijas tirgū):



speciālistu un kvalifikācijas trūkums, īpaši zāļu ražošanā . Viena no lielākajām problēmām farmācijas nozarē ir kvalificētu speciālistu trūkums, proti, trūkst cilvēku, kuri veic tehnisku un intelektuālu darbu, kam nepieciešamas plašas zināšanas noteiktā, piemēram, biotehnoloģiju, jomā. Nozares produktivitāti nosaka nodarbināto darbinieku kvalifikācija. Lai turpinātu nozares progresu, ir jāveic milzu ieguldījumi augsti kvalificētā darbaspēkā. Gan Latvijas, gan Eiropas uzņēmumi šobrīd meklē augstas kvalifikācijas speciālistus ar ļoti konkrētām prasmēm. Pēcpandēmijas gadā ir vērojama speciālistu aizplūde no farmācijas industrijas, jo jauni cilvēki izvēlas darbavietas, kas piedāvā elastīgu darba režīmu, hibrīdas struktūras un attālināta darba iespējas. Tas viss farmācijā šobrīd ir relatīvi reti. Vērojama Eiropas farmācijas un ķīmijas speciālistu noplūde uz ASV, Singapūru, Kanādu, Japānu;

. Viena no lielākajām problēmām farmācijas nozarē ir kvalificētu speciālistu trūkums, proti, trūkst cilvēku, kuri veic tehnisku un intelektuālu darbu, kam nepieciešamas plašas zināšanas noteiktā, piemēram, biotehnoloģiju, jomā. Nozares produktivitāti nosaka nodarbināto darbinieku kvalifikācija. Lai turpinātu nozares progresu, ir jāveic milzu ieguldījumi augsti kvalificētā darbaspēkā. Gan Latvijas, gan Eiropas uzņēmumi šobrīd meklē augstas kvalifikācijas speciālistus ar ļoti konkrētām prasmēm. Pēcpandēmijas gadā ir vērojama speciālistu aizplūde no farmācijas industrijas, jo jauni cilvēki izvēlas darbavietas, kas piedāvā elastīgu darba režīmu, hibrīdas struktūras un attālināta darba iespējas. Tas viss farmācijā šobrīd ir relatīvi reti. Vērojama Eiropas farmācijas un ķīmijas speciālistu noplūde uz ASV, Singapūru, Kanādu, Japānu;

samazinājušās klīnisko pētījumu iespējas . Pēdējos trīs gados vakcīnu un zāļlīdzekļu pret Covid-19 klīniskie pētījumi radījuši pārrāvumus citu medikamentu klīniskajos pētījumos.Tā kā jaunu zāļu apstiprināšana ir atkarīga no veiksmīgiem pētījumiem, tas nozīmē, ka ir zaudēts pētniecības, zāļu izstrādes un finansējuma apjoms. Tādējādi gan nozare, gan tās finansētāji ir cietuši finansiāli, jo atpaliek savās pētījumu programmās. Mēģinājumi papildināt klīniskos pētījumus ar mākslīgo intelektu un virtuālajām platformām šobrīd ir ļoti dārga izklaide;

. Pēdējos trīs gados vakcīnu un zāļlīdzekļu pret Covid-19 klīniskie pētījumi radījuši pārrāvumus citu medikamentu klīniskajos pētījumos.Tā kā jaunu zāļu apstiprināšana ir atkarīga no veiksmīgiem pētījumiem, tas nozīmē, ka ir zaudēts pētniecības, zāļu izstrādes un finansējuma apjoms. Tādējādi gan nozare, gan tās finansētāji ir cietuši finansiāli, jo atpaliek savās pētījumu programmās. Mēģinājumi papildināt klīniskos pētījumus ar mākslīgo intelektu un virtuālajām platformām šobrīd ir ļoti dārga izklaide;

loģistikas un piegādes ķēžu traucējumi . Kad pacients dodas uz slimnīcu, apmeklē ārstu, ar recepti rokās vai e-veselības sistēmā traucas uz aptieku, viņš, protams, ir pārliecināts, ka nepieciešamās zāles tur viņu jau gaida. Pacientam ir grūti iedomāties, ka slimnīca varētu paziņot, ka ārstēšana jāatliek zāļu trūkuma dēļ vai ka aptiekā zāles vienkārši nav pieejamas farmācijas nozares loģistikas problēmu dēļ. Diemžēl tāda ir realitāte, īpaši attiecībā uz antimikrobiālajiem līdzekļiem un onkoloģiskajiem preparātiem. 2022. gadā ar nopietniem piegādes ķēžu traucējumiem saskārušies ap 40% Eiropas farmaceitisko ražotāju un vairumtirgotāju, jo pastāv pārlieku liela atkarība no Ķīnas, Indijas, Bangladešas un citu Āzijas valstu izejvielām. Ķīna un Indija kopā veido 31% no reģistrētajām ražotnēm visā pasaulē. Kamēr (pirms pandēmijas) viss darbojās gludi, globālo piegādes ķēžu ekonomika deva lielu peļņu, bet, kad šī ķēžu pasaule sabruka pandēmijas vai kara dēļ, izmaksas ir milzīgas. Latvijā 2022. gada nogalē lielākās problēmas bija ar pediatrijā izmantojamu antibakteriālo līdzekļu un dažu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu pieejamību;

. Kad pacients dodas uz slimnīcu, apmeklē ārstu, ar recepti rokās vai e-veselības sistēmā traucas uz aptieku, viņš, protams, ir pārliecināts, ka nepieciešamās zāles tur viņu jau gaida. Pacientam ir grūti iedomāties, ka slimnīca varētu paziņot, ka ārstēšana jāatliek zāļu trūkuma dēļ vai ka aptiekā zāles vienkārši nav pieejamas farmācijas nozares loģistikas problēmu dēļ. Diemžēl tāda ir realitāte, īpaši attiecībā uz antimikrobiālajiem līdzekļiem un onkoloģiskajiem preparātiem. 2022. gadā ar nopietniem piegādes ķēžu traucējumiem saskārušies ap 40% Eiropas farmaceitisko ražotāju un vairumtirgotāju, jo pastāv pārlieku liela atkarība no Ķīnas, Indijas, Bangladešas un citu Āzijas valstu izejvielām. Ķīna un Indija kopā veido 31% no reģistrētajām ražotnēm visā pasaulē. Kamēr (pirms pandēmijas) viss darbojās gludi, globālo piegādes ķēžu ekonomika deva lielu peļņu, bet, kad šī ķēžu pasaule sabruka pandēmijas vai kara dēļ, izmaksas ir milzīgas. Latvijā 2022. gada nogalē lielākās problēmas bija ar pediatrijā izmantojamu antibakteriālo līdzekļu un dažu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu pieejamību;

neticība medikamentiem, nelīdzestība un uzsvars uz profilaksi . Visā Eiropā pieaug tendence nelīdzestīgi lietot nozīmētos medikamentus, īpaši hronisku slimību ārstēšanai. Lielā mērā tas attiecas uz maksātmazspējīgo sabiedrības daļu, kas zāļu iegādi neuzskata par prioritāti iepretim uzturam, siltumam, apģērbam, enerģētikai, benzīnam. Līdzīgi taupības režīmi saskatāmi arī centralizētajam finansējumam – birokrātisku šķēršļu dēļ redzami centieni nepalielināt kompensējamo medikamentu apjomu;

. Visā Eiropā pieaug tendence nelīdzestīgi lietot nozīmētos medikamentus, īpaši hronisku slimību ārstēšanai. Lielā mērā tas attiecas uz maksātmazspējīgo sabiedrības daļu, kas zāļu iegādi neuzskata par prioritāti iepretim uzturam, siltumam, apģērbam, enerģētikai, benzīnam. Līdzīgi taupības režīmi saskatāmi arī centralizētajam finansējumam – birokrātisku šķēršļu dēļ redzami centieni nepalielināt kompensējamo medikamentu apjomu;

jaunu ārstēšanas līdzekļu izstrādes kritums pašlaik neārstējamām slimībām . Līdzekļu izstrāde un identificēšana vēža, Alcheimera slimības un epilepsijas ārstēšanai ir izaicinājums farmācijas nozarei, kur ātri risinājumi ir reti sastopami, bet pētniecība un izstrāde ir ilga;

. Līdzekļu izstrāde un identificēšana vēža, Alcheimera slimības un epilepsijas ārstēšanai ir izaicinājums farmācijas nozarei, kur ātri risinājumi ir reti sastopami, bet pētniecība un izstrāde ir ilga;

informācija no zāļu izstrādātāja un ražotāja pie medicīnas profesionāļa nonāk lēni. Veselības aprūpes tirgus ir sarežģīts, un tajā ir iesaistītas daudzas ieinteresētās personas, piemēram, aprūpes sniedzēji, finansētāji, birokrāti un pacienti. Ikvienam ir sava teikšana, pieņemot lēmumu par to, kuru produktu (piemēram, medikamentu) vai pakalpojumu ieviest. Šī sarežģītība ir izaicinājums farmācijas jomas mārketinga speciālistiem, jo viņu uzdevums būtu veidot efektīvu mārketinga stratēģiju veselības aprūpes speciālistiem.



Pat tad, ja jauns medikaments ienāk Latvijas zāļu tirgū, izplatītājiem nav viegli sasniegt ārstu kritisko masu, kas pārvalda, pārzina un nebaidās lietot šo jauno medikamentu vai jauno ārstniecības stratēģiju. Mainīgā tirgus dinamika apgrūtina mārketinga speciālistu darbu, lai formulētu un veidotu saikni ar ārstiem un finansētājiem. Uzņēmumu mājaslapas ārsti mēdz uzskatīt par reklāmu, bet mārketinga speciālistu rīkotas tikšanās – par politiku. Arī medicīnas zinātniskie žurnāli nebūt nav atvērti uzņēmumu ziņu izplatīšanai. Paralēli tam vērojama Latvijas politiskajam tirgum raksturīga īpašība – politiķi un mediji budžeta izstrādes periodā nereti izplata viedokli, ka ārsti saņem papildu dāvanas vai bonusus no farmācijas kompānijām par viena vai otra medikamenta izrakstīšanu. Tā nav patiesība, zāļu kompāniju sniegtās kompensācijas atsevišķiem speciālistiem pasaules kongresu un konferenču apmeklēšanai ir nepieciešamas visas nozares attīstībai, un šajos kongresos par konkrētajiem medikamentiem maz tiek runāts;





datu vākšana un datu drošība. Lielu datu apjomu vākšana ir kļuvusi par kritiski svarīgu elementu uzņēmumiem visās nozarēs, kas vēlas iegūt priekšrocības pār konkurentiem. Tomēr šo datu nozīme ir atkarīga no uzņēmuma spējas veikt nepieciešamo datu analīzi, lai vadītu lēmumu pieņemšanu.



Farmācijas nozarē pastāv daudzi riski saistībā ar zāļu apstiprināšanu, kvalitātes kontroli un piegādes ķēdēm. Lai pārvarētu problēmas, farmācijas nozares uzņēmumiem ir nepieciešami elastīgi rīki, kas ļauj efektīvi vākt un pārvaldīt datus, vienlaikus izstrādājot rīcības plānus. Gan medikamentu ražošanas, gan medikamentu tirdzniecības uzņēmumiem ir nepieciešams vākt datus vairākos līmeņos, turklāt datu vākšana ir jāplāno;





grūtības pētniecībā un attīstībā. Lielāka pārredzamības līmeņa paaugstināšana ir šī gada būtiskais diskusiju temats. Pētniecība un attīstība ir pārbaudīts veids, kā iegūt vairāk informācijas par procesiem, par cilvēkiem, kuri tos īsteno, un par to, kā tiek sasniegti rezultāti. Pandēmijas laikā mēs redzējām skaidru sabiedrības atbalstu un interesi par farmācijas nozari, tad arī daudz pūļu tika ieguldīts, lai dalītos ar plašāku informāciju par klīniskajiem pētījumiem, vienlaikus saglabājot informācijas konfidencialitāti par pacientu identitāti. Kamēr tika izstrādāta vakcīna, nozarei bija grūti atklāti parādīt klīnisko pētījumu protokolus. Tas traucēja cilvēkiem saprast veiktos pētījumus, kā arī salīdzināt dažādus farmācijas un zinātnes uzņēmumus, kas izstrādāja potenciālās vakcīnas.

Farmācijas joma kā dialogs ar pacientiem

Zāļu atklāšana, izstrāde un piegāde ir procesi, kurus nevar veikt bez sadarbības un dialoga ar pacientiem. Zāļu pieejamība nav tikai farmācijas nozares atbildība, jo lēmumu pieņēmēji ir birokrāti un finansisti, kam ir jāsaka galavārds par to, vai konkrētais medikaments nonāks vai nenonāks kādas valsts tirgū. Savukārt pacientu organizācijas virza lēmumu pieņemšanu valstīs katram konkrētam medikamentam.

Ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā Covid-19 pandēmija ir izraisījusi milzīgu pacientu skaita pieaugumu, kas radies saistībā ar skrīninga un diagnostikas samazināšanos, kā dēļ ievērojamam skaitam pacientu diagnoze tiek noteikta vēlākā vai pat vēlīnā slimības stadijā.

Visā Eiropā pacientu organizāciju loma ievērojami pieaug.

Galvenā nākotnes tendence ir mainīga veselības aprūpes ainava. Maksātāji prioritāri pievērsīs uzmanību veselības aprūpes sniegšanas efektivitātei, bet racionalizēs farmācijas izdevumus, lai panāktu labāku izmaksu kontroli. Maksātāju pārvaldība farmācijas jomā palielināsies līdz ar stingrāku tirgus pieejamību un cenu spiedienu, un daļa veselības aprūpes izmaksu un atbildības par veselības aprūpi tiks novirzīta uz patērētājiem. Tiem, kas tik sarežģītu formulējamu nesaprot, centīšos tulkot – Eiropā jaunu zāļu ienākšana un to dārdzība apsteigs valsts vai apdrošinātāju spējas par šiem medikamentiem maksāt, līdz ar to – modernā ārstēšana palielinās spiedienu tieši uz pacienta maksājumiem.

Kas notiek Latvijas farmācijā?

Ja mēs paskatāmies uz valdības centieniem ekonomiku un labklājību celt, panākt Igauniju, Lietuvu vai pat aizsteigties tām priekšā, tad visās jomās vienkārši tas nav izdarāms. Savukārt farmācija ir joma, kur Latvija ir Baltijas līdere, un tas visvairāk attiecas uz Organiskās sintēzes institūtu kā inovāciju un smadzeņu centru, Latvijas ķīmiskās rūpniecības flagmaņiem "Grindex" un "Olainfarm", daudzām mazām zāļu ražotnēm, sakārtotu vairumtirdzniecību un ļoti labi strādājošām aptiekām. Neatkarīgi no tā, ko stāsta politiķi, atsevišķi žurnālisti un baltkrievu zāļu tirgotājs "no rokas" Centrāltirgus zivju paviljonā, Latvijā zāles ir lētākas nekā mūsu kaimiņvalstīs un citviet Eiropā. Es runāju par zālēm, ko izraksta ārsts, – par receptes zālēm un kompensējamiem medikamentiem. Šeit publiski atzīšu savu kļūdu, kad pirms trim gadiem pretojos Ilzes Viņķeles kompensēšanas reformai (INN izrakstīšanai, kas ļauj maksāt par saturu, nevis par zīmolu). Pateicoties viņas veikumam, zāļu cenas Latvijā stabilizējās. Nav jau tā, ka visi pacienti ir gatavi regulāri mainīt medikamentu (jo pārlieku bieži mainās lētākās zāles, ko valsts apmaksā), nav jau tā, ka visi gatavi oriģinālo preparātu mainīt pret ģenērisko, ļoti liela nozīme ir arī pieradumam pie konkrēta zīmola, bet fakts paliek fakts – zāles nekļuva ievērojami dārgākas, kā tas notika kaimiņvalstīs.

Ja mēs redzam, ka pārtikas produktiem cenas pieaugušas par 20–50%, tad zāļu cenas pieaugušas par 3%, un tas – uz bezreceptes zāļu rēķina.

Šo rindu autors netic pašārstēšanās projektiem ar zālēm, ko iegādājas bez ārsta ieteikuma un bez receptes. Tas, ka daļa Saeimas deputātu, bet īpaši daži iepriekšējās valdības ministri, bija pārliecināti, ka labāk par ārstu var nozīmēt ibuprofēnu, diklofenaku, omeprazolu vai paracetamolu, liecināja tikai un vienkārši par dziļiem robiem izglītības sistēmā, kad valsts varu pārņem slikti izglītoti cilvēki, veselības jomu pārrauga ministri pat bez nojausmas par jomu, kurā nonākuši.

Tātad – Latvijā receptes zāļu cenas ir pat nedaudz samazinājušās, bet aptiekām neiedomājami pieauguši izdevumi – daudz zāļu glabājas speciālā temperatūras režīmā ledusskapjos, aptiekām ir speciālas prasības higiēnai, gaisa tīrībai, ūdens kvalitātei, sterilizācijai, telpu ventilācijai un siltumam. Arī aptiekāru algas kļūst konkurētnespējīgas tirgū. Lai izdzīvotu, aptiekas ir spiestas celt cenas uztura bagātinātājiem un medicīnas aprīkojumam, bet nedaudz – bez receptes pieejamiem medikamentiem.

Par nekontrolētu uztura bagātinātāju reklāmu, kurā tiek ieteikts atteikties no citiem medikamentiem

Šobrīd Latvijas sociālos tīklus, portālus un citus digitālos informācijas avotus pārplūdina svešās valstīs sarakstītas zālēm līdzīgu (iesaiņojums, tabletes, kapsulas) uztura bagātinātāju reklāmas. Pie šīm reklāmām pievienota kāda Latvijā populāra ārsta (profesora Andreja Ērgļa, profesora Anatolija Danilāna, profesora Viļņa Dzērves, profesora Romāna Lāča, profesora Andra Skrides, profesora Ugas Dumpja, profesora Jāņa Eglīša utt.) bilde ar viņa it kā paustu vēstījumu, piemēram, pārtraukt visu zāļu lietošanu, bet lietot šo medikamentam līdzīgo vitamīnu un augu produktu sajaukumu. Teksts par ieteicamajiem uztura bagātinātājiem parasti ir diezgan vienveidīgs – sākumā ir daļēji patiesa informācija par augstu asinsspiedienu, holesterīnu, cukurslimību, reimatoīdo artrītu, bet tad ieteikums atteikties no citām zālēm un lietot brīnumlīdzekli, kas izstrādāts, it kā konkrētajam ārstam līdzdarbojoties. Pacients saņem 50% atlaidi par viņam nevajadzīgu produktu, kas tāpat ir nesamērīgi dārgs pret pašizmaksu. Vēl tekstā tiek apgalvots, ka konkrētais brīnumlīdzeklis nav sastopams aptiekās, jo aptieku tīklos praktiski neesot efektīvu preparātu.

Šo reklāmu problēma ir tajā, ka, uzticoties Latvijā populārā ārsta attēlam un maldīgajai informācijai, tiešām liels procents vecāka gadagājuma cilvēku var atteikties no nozīmētajiem preparātiem un iegādāties šo medikamentam līdzīgo bezjēdzīgo maisījumu. Hroniskiem hipertonijas, hiperholesterinēmijas, diabēta pacientiem nozīmētais medikaments vai medikamentu kombinācija būtu jālieto visu atlikušo mūžu, un tas jāveic paralēli fiziskām kustībām, veselīgai ēdmaņai un smēķēšanas atmešanai. Bet iepriekšminētais atlikušais mūžs kardioloģijas pacientiem nereti nozīmē divdesmit vai trīsdesmit gadus, kurus tad nu būtu jālieto kardiologa vai ģimenes ārsta izrakstīti medikamenti. Diemžēl blēdīgās maldu reklāmas iesaka vajadzīgos medikamentus nelietot. Nepatiesas ziņas veselības aprūpē nozīmē cilvēku nāvi. Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas uzdevums būtu novērst šādu nepatiesu ziņu esamību portālos un sociālajos tīklos.

Attiecībā uz jebkuru medikamenta vai medikamentam līdzīga uztura bagātinātāja reklāmu man jāsaka: brīnumlīdzekļu nav, pat ja tas ir uztura bagātinātājs, kas sastāv no dabas preparātiem un vitamīniem. Ja kāds jums cenšas iegalvot, ka līdzeklis der pret visu, tad tas lielākoties neder ne pret ko. Mūsdienu farmācija ir iemācījusies no katra auga izvilkt vajadzīgo alkoloīdu vai ārstniecisko molekulu; labāk lietot to jau zāļlīdzekļa sastāvā.

Vislabākais uztura bagātinātājs ir pareizs uzturs. Profesore, kardioloģe Iveta Mintāle to ļoti precīzi iesaka sirds slimniekiem – jūras zivis, augļi, dārzeņi, graudaugi, olīveļļa. Manuprāt, vienīgais uztura bagātinātājs, kas Latvijas ziemā lietojams papildus pilnvērtīgam uzturam, ir D vitamīns.

Un šeit ļoti nopietns ieteikums. Nekad nevajag kaut ko medicīnisku pirkt tieši internetā. Viltojumu līmenis interneta medikamentiem ir 20–30%. Ja nu kāds vēlas kaut ko iegādāties internetā, tad zāles, uztura bagātinātājus, smēres, ziedes, vitamīnu kompleksus sociālajos tīklos var pētīt un ar informāciju dalīties tikai tad, ja vietne reģistrēta Latvijā un nav tulkota ar digitālās tulkošanas funkciju. Latvijā interneta aptiekas ir visām lielajām aptieku ķēdēm, un tās ir uzticamas.

Par nacionālajiem ražotājiem un nacionālajām zāļu rezervēm

Visas farmācijas problēmas uzskaitīt un aprakstīt šādā formātā ir neiespējami, tomēr viens jautājums ir būtisks, to vajadzētu izstāstīt un atkārtot kā premjerministram, tā ekonomikas ministrei, aizsardzības ministrei un veselības ministrei. Tas ir jautājums par nacionālajām zāļu rezervēm un iespējām maksimāli ražot Latvijā medikamentus un pārsienamo materiālu neatliekamajai palīdzībai. Ukrainas piemērs rāda, ka kara apstākļos apgāde kļūst fragmentāra, haotiska, apdrošinātāji atsakās zāļu kravas apdrošināt, pārvadātāji – vest. Iespējams, visi ceļi kara gadījumā uz Latviju būs slēgti, mūsu NMPD brigādēm un slimnīcām būs jāiztiek ar to, kas uzkrāts, vai to, ko Latvijas uzņēmumi spēj saražot. Stratēģiski nozīmīgs risinājums būtu valsts atbalsts nacionālajiem zāļu ražotājiem sortimenta palielināšanā. Latvijā ir ne tikai 2 lieli zāļu ražotāji – "Olainfarm" un "Grindex", bet arī mazāki. Latvijā ir elastīgo zeķu un saišu ražotne "Tonus elast" Liepājas pievārtē, kas dažu dienu laikā var pārorientēties uz pārsienamā materiāla ražošanu.

Lai stimulētu Latvijas ražotājus paplašināt sortimentu, veidojot nacionālās zāļu rezerves, nepieciešams paredzēt tajās ievērojamas priekšrocības nacionālajiem ražotājiem. Vienkārši – ja Latvijas ražotājs ražos pretsāpju līdzekļus ampulās un infūzijai, tad tas spēs tos ražot arī tad, ja kara apstākļos apstāsies visa apgāde no Eiropas. Militārais apdraudējums liek Latvijai pārstāt atbalstīt svešzemju zāļu tirgu, īpaši, ja citās Eiropas valstīs farmaceitiskā ražošana tiek slēpti subsidēta un rada nevienlīdzīgu konkurenci Latvijas rūpnīcām. Ir pamatots viedoklis, ka Latvijas lielās zāļu rūpnīcas var organizēt ražošanu līdz 25% no ikdienā lietojamo medikamentu nomenklatūras.

Uz šo jautājumu var paskatīties no cita viedokļa. Ja nu mēs zinām (no Kariņa un valdību veidojošo valstsvīru uzrunām), ka valdības galvenais uzdevums ir ekonomiskais izrāviens, tad nacionālā farmācijas nozare ir, iespējams, galvenais sektors, kas palīdzēs, jo šajā jomā mums ir labāki panākumi nekā kaimiņiem. Latvijai no militārā budžeta līdzekļiem jāparedz zāļu apgādes drošības elements – jāliek rezervēs iespējami daudz zāļu no vietējiem ražotājiem un jāatbalsta gudra rezervju veidošana. Valdības uzdevums, kas ļautu vietējiem ražotājiem ilgtspējīgi audzēt savu biznesu, būtu personāla sagatavošana, eksporta atbalsts u. tml.

Mani ļoti satrauc, ka iepriekšējā Kariņa valdība vienkārši pazaudēja iespēju Latvijā celt biomedicīnas rūpnīcu (tautā sauktu par "vakcīnu rūpnīcu"), kam būtu vismaz miljarda apgrozījums un kuras izveidi maksimāli atbalstītu Eiropas struktūrfondi.

Nacionālā farmācijas politika

Šis virsraksts ietver grāmatas biezuma informācijas apkopojumu, bet uzreiz jāteic – valdības uzstādījums radīt šādu farmācijas politiku ir laba ideja, jo uz lietām jāskatās sistēmiski. Nereti aiz sīkumiem esam zaudējuši lielo bildi. Šāds piemērs bija aptieku izvietojuma noteikumi, kuru pamatā bija cerība iegūt labāku pieejamību, bet šie noteikumi būtu rezultējušies ar aptieku skaita samazināšanos laukos. Bija taču arī zāļu finansiālās pieejamības koncepcija, kuras rezultātā mazākās aptiekas vairs nevarētu atļauties izsniegt kompensējamās zāles.

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece Daiga Behmane šīs Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā prezentēja ziņojumu "Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcija". Komisijā koncepcija tika uzņemta ar sajūsmu un Lauris Lizbovskis nozīmēts par atbildīgo atbalstītāju. Manuprāt, uzliekot vērtībās balstīto veselības aprūpes matricu par pamatu nacionālajai farmācijas politikai, Latvija varētu izstrādāt saprotamu un efektīgu politiku, kas ļautu nacionālajai farmācijai kļūt par piemēru valsts izaugsmei.

Noslēgumā

Lai ko jums nesolītu politiķi un Veselības ministrija – zāles 2023. gadā kļūs dārgākas, pieejamība samazināsies. Jārēķinās, ka Latvijā vairums iedzīvotāju, nonākot finansiālās grūtībās, piemēram, inflācijas vai energoresursu cenu pieauguma dēļ, kā pirmo izvēli mazināt tēriņus izvēlas neiegādāties medikamentus, kas nepieciešami viņu hronisko slimību ārstēšanai, īpaši, ja valsts līdzfinansējums (kompensācija) konkrētām zālēm ir 50% vai 75%.

Un tas ir saistīts ar to, ka Latvija nav vientuļa sala, Latvijas farmācija ir dziļi integrēta Eiropā. Eiropas farmācija, pateicoties Covid-19 pandēmijai, jau trešo gadu, Krievijas agresīvā kara Ukrainā dēļ – jau gadu, bet, neizprotot Ķīnas lēmumus par Covid-19 politikas maiņu, jau nedēļu ir krustcelēs.