Pēteris Apinis: Koronavīruss kā draugs

Jau piecus mēnešus mēs sadzīvojam uz šīs pasaules – cilvēks un koronavīruss SARS-CoV-2. Šķiet, esam iepazinušies. Vīruss dzīvo dažas dienas, kas ir gauži īss mūžs, salīdzinot ar mūsējo, bet tikpat nenozīmīgs attiecībā pret zemeslodes vai Visuma vēsturi.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Es aicinu jūs paraudzīties uz vīrusu ar pozitīvu skatu, jo patiesībā jau arī vīruss ir tāda pati Dieva radība kā mēs.

Koronavīruss mums ir unikāla dāvana. Nekad uz zemeslodes, kopš uz tās saimnieko "Homo sapiens", nav bijis tāda unikāla brīža, kad būtu apstājušies visi kari. Pat olimpiskās spēles karus līdz šim ir mazinājušas, nevis apturējušas. Koronavīruss karus ir apturējis, teroraktus gandrīz apturējis un, pretēji prognozētajam, samazinājis arī vardarbību un slepkavību skaitu uz zemeslodes. Tik drošā un mierīgā pasaulē neviens no mums nekad nav dzīvojis. Mirstība uz zemeslodes ir ievērojami samazinājusies, jo vienkārši nav vairs kara.

Ir samazinājusies mirstība no citām slimībām. Koronavīrusa dēļ pieaug dzīves ilgums uz zemeslodes. Izrādās, pat Āfrikā un Indoķīnā cilvēki sākuši mazgāt rokas, distancēties, termiski apstrādāt aizdomīgu pārtiku. Globāli daudzkārt samazinājusies saindēšanās ar pārtiku. Samazinājusies saslimstība ar A un E hepatītu, jādomā, arī ar B un C hepatītu, kaut par to mums nav pietiekami daudz datu.

Distancēšanās, klepošana elkonī, nešķaudīšana uz citiem ir samazinājusi tuberkulozes mikobaktērijas pārnesi. Gan koronavīrusa, gan tuberkulozes izplatīšanās ierobežošanā svarīga ir distancēšanās, elpošanas higiēna, klepus etiķete un pareiza krēpu likvidēšana. Bija neiespējami iemācīt cilvēkus distancēties no tuberkulozes nēsātāja vai tuberkulozes nēsātājam iemācīt neklepot uz citiem. Atnāca koronavīruss un iemācīja. Ja cilvēce distancēšanās paradumu saglabās, tuberkuloze samazināsies vai pazudīs.

Un tad vēl būtiska futūristiska prognoze – koronavīruss ierobežos gripu, jo arī gripu mēs izplatām pilienu infekcijas veidā, viens otru apklepojot. Un mums gadiem nenāca prātā izvairīties no ļaužu blīvuma gripas epidēmijas laikā. Neiedomājami, bet Dienvidu puslodē, kur gripas vīrusam vajadzētu mutēt un veidoties jaunajam, nākamā gada bīstamajam gripas vīrusam, šī mutācija nenotiek, jo nav pietiekami daudz slimnieku un pietiekamas gripas pārneses. Vienkārši cilvēki distancējas, neizplata koronavīrusu un neizplata arī gripu. Šobrīd tā vēl ir spekulatīva hipotēze, bet, iespējams, situācijā, kad cilvēki globāli ievēros distancēšanos tikpat labi kā šobrīd, mēs novērsīsim arī gripas vīrusa izplatīšanos un varbūt pirmoreiz zemeslodes pusotra gadsimta vēsturē nebūs gripas epidēmijas.

Ja pirms trim mēnešiem es kā saucēja balss tuksnesī aicināju ārstēt savas hroniskās slimības, lietot ārsta nozīmētās pretspiediena, pretholesterīna un pretdiabēta zāles, tad šodien man kolēģi stāsta, ka viņu pacienti ir kļuvuši daudz līdzestīgāki. Visa pasaule uzzināja, ka vīruss apdraud hroniskos pacientus, kas neārstē savas hroniskās slimības, un pacienti tās sāka ārstēt.

Kad daži desmiti riteņbraucēju pērn iestājās par savām tiesībām iepretim vieglo automašīnu īpašniekiem, kas vienkārši riteņbraucējus ignorēja, kad Rīgas dome un pašvaldības policija atklāti velobraucējus lamāja par velofašistiem, vai kāds varēja iedomāties, ka velobraucēju skaits Rīgā un Latvijā desmitkāršosies, par spīti valdības aicinājumam sēdēt četrās sienās un nekustēties. Skrējēju skaits, vingrotāju skaits ir pieaudzis, un latvieši kļuvuši sportiski. Viņi dzīvos ilgu un veselīgu mūžu, un paldies koronavīrusam par to.

Gadiem esmu kāvies ar smēķēšanas ligu, bet, re, atklājās, ka koronavīruss aizsaulē aizsauc galvenokārt smēķētājus. Tabakas industrija cenšas, cik spēj, izvieto portālos rakstus ar pseidopētījumiem, kuros stāsta par tabakas dūmu labo ietekmi uz plaušām, bet vīruss ir iemācījis cilvēkus arī neticēt stulbām ziņām. Cilvēki atmet smēķēšanu, jo nevēlas mirt ar kombināciju HOPS + Covid-19.

Uz planētas kļuvis tīrāks gaiss, samazinājusies siltuma emisijas gāzu izsviede daudz ievērojamākā apmērā, nekā Grēta Tūnberga prasīja. Par klimatu un dabas aizsardzību iestājušās ne tikai Eiropas un Amerikas, bet nu jau arī visu citu kontinentu valstis, jo patiesībā ir labāk dzīvot ar mazāk piesārņotu gaisu, turklāt tieši piesārņotais gaiss bijis iemesls daudziem Covid-19 izraisītajiem nāves gadījumiem.

Ja Dievs nezināja citu metodi, kā apstādināt karus, dabas postīšanu un netīrību, tad viņš atsūtīja vīrusu un ar sevis izredzētiem cilvēkiem – epidemiologiem un virusologiem – lietošanas instrukciju, kā nenomirt no šī vīrusa:

distancēties vienam no otra 2 metru attālumā;

nesēdēt mājās un iet ārā, svaigā gaisā – sportot un vingrot;

ārstēt savas hroniskās slimības, ievērot ārsta noteikto režīmu un lietot nozīmētos medikamentus;

mazgāt rokas un virsmas;

neklepot un nekliegt vienam uz otru, vajadzības gadījumā aizsedzot seju ar masku;

stiprināt savu personisko nespecifisko imunitāti un, lielai sabiedrības daļai pārslimojot ar Covid–19 asimptomātiski vai viegli, veidot mūsu kolektīvo imunitāti.

Visas pārējās atrunas ir izgudrojuši politiķi, atbilstoši savai izglītībai tulkojot infektologu un epidemiologu ieteikumus. Tas attiecas uz aizliegumiem apmeklēt dabas takas, jūras krastu un grāmatveikalus, sportot grupās vai telpās, kā arī uz prasību siet šalli ap seju autobusā vai atzīt par veseliem tikai tos, kam divkārt atrasta negatīva apgrieztās polimerāzes reakcija. Visbriesmīgākais, ka politiķi visādi centušies samazināt iedzīvotāju nespecifisko imunitāti, iespundējot viņus mājās un maksājot milzu naudu par reklāmām "Paliec mājās".

Pagaidām vienīgā vakcīna ir distancēšanās un paša nespecifiskā imunitāte.