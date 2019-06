Pēteris Rubenis: Vai bezkompromisu tiesiskumam ir divas sejas?

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51212385 [REQUEST_URI] => /news/versijas/peteris-rubenis-vai-bezkompromisu-tiesiskumam-ir-divas-sejas.d?id=51212385 [REDIRECT_URI] => /news/versijas/article.php?id=51212385 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/versijas/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/versijas/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 80.232.249.39 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9,lv;q=0.8,ru;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => newdelfilayout2018=0; _ga=GA1.2.337622693.1541509669; cX_P=jo5r21eh7b7v0cbl; evid_0025=cb62fba7-a058-4cd7-9c80-609735a421d0; __gfp_64b=sPgrvO3gas1981cJgh0tWEM8ViYALsiSQ2CG95rHpJH.X7; cX_G=cx%3A1a7fnrju70on32tucj5lgq2n8l%3Ab5wsum8r2a5o; _cb_ls=1; _cb=BpaxzpCT27JmCSXu1j; evid_ref_0025=false; polc_v2=1; mostread_lastadded=0; _fbp=fb.1.1549287997335.560260491; evid_0025=cb62fba7-a058-4cd7-9c80-609735a421d0; podcast_title=Neviens%20apgalvojums%20par%20m%C4%ABlest%C4%ABbu%20nav%20simtprocent%C4%ABgi%20patiess%20%E2%80%93%20st%C4%81sta%20Kar%C4%ABna; podcast_location=https%3A%2F%2Fwww.delfi.lv%2Fpodkasti%2Fsarunas-par-milestibu%2Fsarunas-par-milestibu-9-karina.d%3Fid%3D50922527; podcast_progress_time=5; __utmz=113760658.1555392649.293.5.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); __gads=ID=cf48a058f6608c3a:T=1556784362:S=ALNI_Maxcu8ZYw9jFOoshBrB6fJhjCDKGw; dcid=793704685,1,1588830412,1541509668,fab3abe12d570bdba3bdaa82e46d998d; cX_S=jw0dmx04xicz1p7w; __utmc=113760658; _fbc=fb.1.1559297459265.IwAR0x-lp-tbM84ZsG8JYeWQ5mVDhN3BZAHVssgpnyIA1SgkBVt4MbaFF-B4E; __glmrid=b5bafc4c-59c4-46e8-8422-3696da226257; delfi-adid=3cc4cb1d-b66c-4fdf-9c37-eda039dad8e8%2C1541509669504%2C1560113898661; __io=5be80ab0d.7868706ed_1560347620757; cstp=1; _chartbeat2=.1541509683977.1560420583518.0000000000000001.DjdQ53BXlE-XBH2YuSstnctCVQv4F.1; _gid=GA1.2.633770866.1560749275; enr_adform_sent=1; GED_PLAYLIST_ACTIVITY=W3sidSI6IjdGOXMiLCJ0c2wiOjE1NjA5NDE0MjQsIm52IjoxLCJ1cHQiOjE1NjA5NDEzNzMsImx0IjoxNTYwOTQxNDIzfV0.; evid_v_0025=20190620034004; evid_0025-synced=true; enr_cxense_throttle=throttle; __utma=113760658.337622693.1541509669.1560938018.1561032701.333; cx_ib_synced=1; evid_set_0025=2; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#c-kv1008#g-kv1009#10-kv1009#12-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#24-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; __io_session_id=64c4bebb3.a98347222_1561099287531; __io_unique_43359=21; __io_visit_43359=1; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cstp=1; __io_lv=1561099343112 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 1317811603 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 80.232.249.39, 10.1.0.110 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/versijas/article.php [REQUEST_TIME] => 1561099343 )

21.06.2019 08:51 Pēteris Rubenis: Vai bezkompromisu tiesiskumam ir divas sejas? Pēteris Rubenis, SIA "Olmafarm" valdes loceklis Viens no labklājīgas valsts stūrakmeņiem ir tiesiski sakārtota valsts, kas sevī ietver augstu un stabilu tiesisko kārtību, tiesību normu savstarpējo saskaņotību un likuma prioritāti pār varas institūciju un amatpersonu gribu. Lai gan tieslietu ministrs un Jaunās konservatīvās partijas vadītājs Jānis Bordāns uzsver bezkompromisu tiesiskuma izšķirīgo lomu un savas partijas vērtībās norāda, ka bez tiesiskuma nav iespējama pilsoņu uzticība valstij, diemžēl prakse parāda, ka daži tomēr ir vienlīdzīgāki par citiem. Šā gada 13. jūnijā, zaudējot līdzmantinieku vairākuma uzticību, no zāļu ražotāja "Olainfarm" lielākā īpašnieka SIA "Olmafarm" valdes tika atcelta Milana Beļeviča. "Olmafarm" līdzmantinieku vairākuma lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Tajā pašā dienā tika iesniegts pieteikums Uzņēmumu reģistrā izmaiņu veikšanai komercreģistrā, turklāt paātrinātā kārtībā, kas paredz to veikt vienas darba dienas laikā. Pēc būtības tāds pats pieteikums ar līdzmantinieku vairākuma lēmumu (atšķīrās tikai lēmuma pieņēmēju sastāvs) tika reģistrēts šā gada janvāra sākumā un paātrinātās kārtības ietvaros izmaiņas vienas darba dienas laikā tika veiktas komercerģistrā, apstiprinot valdē Milanu Beļeviču, kas ar 13. jūnija līdzmantinieku vairākuma lēmumu tika atcelta. Pieteikums par izmaiņu veikšanu komercreģistrā no līdzmantinieku puses tika iesniegts nekavējoties, tomēr Uzņēmumu reģistrs, nesniedzot motivētus paskaidrojumus vai pamatojumu savam lēmumam, ir atteicis līdzmantinieku lēmumā balstīto izmaiņu publisku reģistrāciju, norādot, ka lēmums par izmaiņu iegrāmatošanu tiks pieņems 14. jūlijā, t.i., tikai pēc mēneša, ignorējot apstākli, ka tika samaksāta valsts nodeva izmaiņu veikšanai paātrinātā kārtībā. Apstākļos, kad ir pamatotas bažas par līdzmantinieku mazākuma mēģinājumiem saglabāt varu uzņēmumā un lemt par tā pārdošanu, par ko liecina Signes Balderes-Sildedzes publiskie izteikumi, nav saprotams, kāpēc valsts iestāde kavējas ar lēmumu izskatīt izmaiņu veikšanu paātrinātā kārtībā, ņemot vērā, ka izmaiņas balstītas divu no trīs līdzmantinieku lēmumā un apstākļi ir identiski situācijai, kad tika veiktas izmaiņas janvārī. Konkrētā gadījumā Uzņēmuma reģistra rīcība palīdz ar Krievijas investoru saistītajam līdzmantinieku mazākumam saglabāt varu pār AS "Olainfarm". Jau 2019. gada 17. jūnijā notikušajā akcionāru sapulcē ar SIA "Olmafarm" piederošajām akcijām balsoja līdzmantinieku vairākumam nepazīstama ārvalstu persona, pieņemot visiem akcionāriem nelabvēlīgu lēmumu grozīt AS "Olainfarm" statūtus. Augstāk minētais rada nopietnas bažas un apdraudējumu ne tikai konkrētajam uzņēmumam, kurš nonācis kritiskā situācijā, bet jebkuram citam Latvijas uzņēmumam, kuram šādos apstākļos nācies vai nāksies saskarties ar Uzņēmuma reģistra rīcību, kas skaidri norāda uz tiesību normu un attieksmes viendabīgas piemērošanas prakses pārkāpumu un procedūras necaurspīdīgumu. Esošā situācija rada aizdomas, ka tieslietu ministrs bezkompromisu tiesiskumu attiecina tikai uz tām situācijām, kas ir izdevīgas. Un tomēr, nezaudējot cerību uz taisnīgumu un ņemot augstāk minēto, aicinu Uzņēmuma reģistra galveno notāri Gunu Paideri un tieslietu ministru Jāni Bordānu vērtēt radušos situāciju un skaidrot, kā uzņēmumam, saskaroties ar šādu nepamatotu, neargumentētu Uzņēmuma reģistra rīcību, īstenot un aizsargāt savas tiesiskās intereses.

