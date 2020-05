Pēteris Zvidriņš: Covid-19 un statistika

Covid-19 un statistika – tie šogad kļuvuši par visbiežāk izmantotajiem vārdiem visā pasaulē. Covid-19 pirmo reizi tika konstatēts pirms nepilna pusgada Ķīnā, bet jau martā koronavīrusa izplatība sasniedza globālas pandēmijas līmeni. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem 11. martā, kad PVO ģenerālsekretārs Tedross Adhanoms Gebreiesuss izsludināja pandēmiju,114 valstīs bija reģistrēti 118 tūkstoši sasirgušo un 4291 miršanas gadījums.



Atbilstoši jaunākajam PVO ziņojumam divu nepilnu mēnešu laikā saslimušo skaits pārsniedzis 3,5 miljonus, bet mirušo skaits ceturtdaļu no miljona. Statistiskos datus katru dienu atjauno atbilstoši nacionālo veselības ministriju vai citu valsts institūciju ziņojumiem par vairāk nekā 200 valstīm un neatkarīgām teritorijām. No tiem mēs redzam, ka 28. martā pirmo reizi Ķīnu pēc saslimušo kopskaita apsteidza gan Itālija, gan arī ASV. Tagad 1. vietā pārliecinoši ir ASV, seko Spānija, Itālija, Apvienotā Karaliste, Francija, Vācija, Krievija, Turcija. Pēc mirušo skaita pirmajā desmitniekā ir ASV, Itālija, Apvienotā Karaliste, Spānija, Francija, Beļģija, Brazīlija, Vācija, Irāna, Nīderlande, bet Ķīna jau ir ārpus desmitnieka.

Ir vispārzināms, ka pēc absolūtajiem rādītājiem nevar spriest par pētāmo procesu intensitāti. Bet tieši par saslimstību un mirstību bieži ir maz datu, lai varētu salīdzināt neviendabīgus kopumus ar atšķirīgiem apjomiem un kvalitatīviem raksturojumiem.

Iedzīvotāju skaits Ķīnā vai Indijā vairāk nekā 700 reizes pārsniedz Latvijas iedzīvotāju skaitu, bet ASV ir 534 reizes vairāk iedzīvotāju nekā Luksemburgā. Āfrikas iedzīvotāji ir būtiski jaunāki nekā Eiropā, tāpēc aprēķinātie mirstības vispārējie koeficienti ir mazāki, lai gan dzīvotspējā (vidējā mūža ilgumā) ir pretēja sakarība.

Analīzes vajadzībām nepieciešami korekti salīdzinājumi. Vienkāršākā pieeja saistās ar standartizācijas metožu pielietojumu, aprēķinot kopējos pasaules reģiona, valsts, tās administratīvo vienību u. tml. koeficientus uz izvēlētu iedzīvotāju skaitu (piem., 1000 vai 1 miljons). Precīzākus rezultātus sniegs intensitātes rādītāji, novēršot arī ietekmi sakarā ar atšķirīgiem dzimuma un vecuma raksturojumiem. ANO sistēmā jau pirms 15 gadiem tika izveidota starptautiska pētnieku, datorspeciālistu, masu mediju u. c. speciālistu grupa "Worldometer" ar mērķi salīdzināt dažādu valstu oficiālo statistiku. Izmantojot šīs grupas izstrādnes, sniedzu sarakstu par 10 Eiropas valstīm ar visaugstākajiem Covid-19 saslimstības rādītājiem, rēķinot uz miljonu faktisko iedzīvotāju vai arī potenciāli iespējamo iedzīvotāju atbilstoši saslimušo biežumam (ja iedzīvotāju skaits ir mazāks par 1 miljonu).

No ranžētā valstu saraksta redzams, ka Eiropā Covid-19 vīruss visvairāk ir skāris pundurvalstiņas: Sanmarīno, Vatikānu, Andoru, Luksemburgu. Tā Sanmarīno saslimstības līmenis ir 36 reizes augstāks par vidējo uz mūsu zemes. Visbagātākajā Eiropas zemē Luksemburgā Covid-19 izplatība ir 13 reizes augstāka nekā globāli pasaules mērogā. Šīs 4 valstis ar visaugstākajiem saslimstības rādītajiem ieņem vadošu vietu arī pasaules mērogā, un tikai 5. vietā ir Tuvajos Austrumos esošā Katara. Pat 10. vietā esošā Dānijas autonomā province Fēru salas ar 187 saslimstības gadījumiem nonāk nelabvēlīgā statistikas skatījumā, jo tas ir par daudz mazapdzīvotai salai ar nepilniem 50 tūkstošiem iedzīvotāju.

Eiropas 10 valstis ar visaugstāko saslimstību (uz 1 miljonu iedzīvotāju)

1. Sanmarīno 17359

2. Vatikāns 13733

3. Andora 9720

4. Luksemburga 6134

5. Spānija 5359

6. Islande 5272

7. Īrija 4452

8. Beļģija 4358

9. Gibraltāra 4274

10. Fēru salas 3827

Pēc mirstības rādītājiem Eiropā izceļas Sanmarīno (1208), Beļģija (720), Andora (582), Spānija (548) un Itālija (485) – valstis, kurās visai augsta ir arī saslimstība. Savukārt 6.–10. augstākais rādītājs ir Lielbritānijā (423), Francijā (386), Nīderlandes autonomajā teritorijā Sintmārtenā (303), Nīderlandē (302) un Zviedrijā (283).

Latvijas saslimstības līmenis (477) ir tuvs pasaules vidējam lielumam, bet mirstība no Covid-19 vīrusa (9) ir jūtami zemāka par vidējo pasaulē (33). No Eiropas kontinenta valstīm zemākie rādītāji fiksēti Slovākijā (260 un 5), Ukrainā (301 un 7). Bulgārijā un Albānijā saslimušo ir relatīvi mazāk nekā mūsu valstī, bet mirušo nedaudz vairāk. Pēc PVO klasifikācijas, Eiropas reģionā ir arī 5 Centrālāzijas un 3 Kaukāza bijušās padomju republikas. Visās no tām saslimstība un mirstība no Covid-19 ir zemāka (izņemot Armēniju) nekā Latvijā.

Tālāk īsumā aplūkosim stāvokli 10 pasaules vislielākajās valstīs (pēc iedzīvotāju skaita). Tajās dzīvo 4,5 miljardi cilvēku jeb gandrīz 60% no cilvēces, un tās lielā mērā noteiks iedzīvotāju attīstību nākotnē. Ļaužu visvairāk apdzīvotajā valstī Ķīnā (1,44 miljardi) vīrusa izplatība gandrīz apsīkusi. Saslimstības un mirstības kumulatīvie rādītāji uz katru miljonu cilvēku (attiecīgi 58 un 3) ir vairākkārtīgi zemāki par pasaules vidējiem lielumiem (attiecīgi 478 un 33). Indijā (1,38 miljardi) stāvoklis ir ļoti labvēlīgs (36 un 1). ASV (328 miljoni) ir maksimālais saslimušo skaits, veidojot trešo daļu no visiem inficētajiem pasaulē. Īpaši augsts ir sasirgušo skaits Ņujorkas aglomerācijā. Arī mirušo absolūtais skaits 3–4 reizes pārsniedz citu visvairāk cietušo valstu lielumu. Mirušo relatīvais skaits (218) gan ir mazāks nekā 13 valstīs un teritorijās.

Ceturtajā lielākajā valstī Indonēzijā (268 miljoni) relatīvi ir labs stāvoklis (44 un 3). Nedaudz augstāka saslimšana ir konstatēta Pakistānā (212 miljoni), taču mirušo šeit ir vēl mazāk. Brazīliju (210 miljoni) jau raksturo daudz augstāki rādītāji (514 un 37), kas nedaudz pārsniedz vidējos lielumus pasaulē kopumā. Lielākajā Āfrikas valstī Nigērijā (196 miljoni) ir viszemākie rādītāji šajā 10 lielvalstu grupā (14 un 0,5). Bangladešā (161 miljons) situācija ir līdzīga Indijai, tomēr sasirgušo šeit ir vairāk. Krievijā (145 miljoni) saslimstība sākās tikai marta vidū, taču tā izplatījās strauji, un pēdējās dienās te sasniegti rekordaugsti pieaugumi (līdz 1065 saslimstības gadījumiem uz vienu miljonu cilvēku). Mirušo relatīvais skaits (10) vēl ir trīs reizes zemāks par globālo raksturojumu pasaulē, taču ikdienas pieauguma temps ir netipiski augsts. Meksikā (126 miljoni) aplūkojamie relatīvie rādītāji (202 un 19) ir labāki nekā Brazīlijā vai pasaulē kopumā.