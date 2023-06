Polina Brotjē: Kripto un blokķēdes tehnoloģijas veicina zaļās enerģijas ražošanu un izmantošanu

Lai arī dažkārt tiek popularizēts mīts, ka kripto un blokķēdes tehnoloģijas ir pārlieku energoietilpīgas, realitātē to enerģijas patēriņš parasti krietni vien atpaliek no tradicionālajām finanšu institūcijām. Pie tam, ieviešot jaunus algoritmus, kripto nozares vajadzība pēc elektroenerģijas strauji samazinās un arvien nozīmīgāku daļu tajā veido atjaunojamie energoresursi. Tādejādi kripto nozare veicina gan tehnoloģiskas inovācijas atjaunojamo energoresursu sektorā, gan arī stimulē to straujāku ieviešanu.

Bailes no inovācijām

Stereotipiskais priekšstats par kriptovalūtu nedraudzīgumu videi ir cēlies tāpēc, ka pašas pirmās kriptovalūtas un tirgus līdera Bitcoin (BTC) ieguve ir salīdzinoši energoietilpīga. Bitcoin, kā arī vairāku citu plaši lietotu kriptovalūtu, ieguvē tiek izmantots darba apliecinājuma algoritms (proof of work), un, lai uzturētu šo virsgrāmatas vienprātības mehānismu, ir nepieciešami jaudīgi datori, kas patērē salīdzinoši daudz enerģijas.

Jāatzīst, ka darba apliecinājuma algoritms patiešām patērē vairāk enerģijas nekā, piemēram, arvien lielāku popularitāti gūstošais likmes apliecinājuma algoritms (proof of stake). Tomēr arī tas nav iemesls, lai maldīgi apgalvotu, ka BTC ieguvei varētu būt nelabvēlīga ietekme uz vidi.

Tā, piemēram, 2021. gadā Galaxy Digital pētījumā tika secināts, ka 100 pasaules lielāko banku datu centru enerģijas pēdas nospiedums ir vairāk nekā divas reizes lielāks nekā visam Bitcoin tīklam. Savukārt Pasaules Banka un Starptautiskā Enerģētikas aģentūra ir aprēķinājusi, ka ikgadējie elektroenerģijas pārvades un sadales zaudējumi ir 19,4 reizes lielāki par Bitcoin blokķēdes izmantošanu.

Jāņem gan vērā, ka cilvēki biežāk kritizē lietas, kuras viņi nesaprot, un ir daudz mazāk nosodoši pret ierastām parādībām. Līdz ar to iespējamība, ka cilvēki par elektroenerģijas patēriņu un potenciālo kaitējumu videi varētu kritizēt tādas tradicionālas finanšu institūcijas kā bankas, ir mazāk iespējama, lai arī to energopatēriņš ir lielāks, bet potenciālais sabiedrības ieguvums mazāks. 2022. gadā veiktajā kriptomaksājumu energoefektivitātes pētījumā secināts, ka maksājumi, kas veikti, izmantojot Bitcoin Lightning protokolu, ir 56 reizes energoefektīvāki, nekā to spēj piedāvāt tradicionālā banku sistēma.1

Nav tāda finanšu sistēmas elementa, kas neizmantotu enerģiju. Savukārt Bitcoin ir inovācija, kas vienlaikus nodrošina gan starptautisku blokķēdes tīklu, gan arī kalpo kā digitāls aktīvs. Bitcoin darījumus var veikt 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Ikviens un jebkurā vietā var izmantot Bitcoin, lai veiktu darījumus un uzglabātu vērtību.

Arī Pasaules Ekonomikas foruma pārstāvji norāda, ka "Kripto nodrošina ekonomisko brīvību cilvēkiem jaunattīstības valstīs un globāli patērē mazāk enerģijas nekā veļas žāvētāji vai ledusskapji".2

Bitcoin veicina zaļo enerģiju

Bitcoin Ieguves padomes 2022. gada 2. ceturkšņa ziņojumā ir konstatēts, ka 59,5 % no globālās enerģijas, kas tiek izmantota BTC ieguvei, tiek iegūta no atjaunojamiem avotiem. Paredzams, ka nākotnē atjaunojamo energoresursu īpatsvars BTC ieguvē turpinās palielināties. Papildus par 46 % ir palielinājusies arī BTC ieguves efektivitāte. Tas noticis, pateicoties pusvadītāju tehnoloģiju attīstībai un modernu ieguves metožu ieviešanai. Tādejādi, pat ja BTC tīklā palielināsies kopējais elektroenerģijas patēriņš, emisiju apjoms samazināsies, jo vairāk tiks izmantoti ilgtspējīgāki enerģijas avoti.

Piemēram, 2022. gadā atjaunojamie enerģijas avoti veidoja aptuveni 13 % no ASV kopējā enerģijas patēriņa un aptuveni 21,5 % no kopējā energopatēriņa komunālo pakalpojumu segmentā (ASV Enerģētikas informācijas administrācijas dati). Līdz ar to Bitcoin jau šobrīd daudz lielākā mērā veicina ilgtspējīgas energoresursu ražošanas attīstību nekā vidēji citas ASV institūcijas.

Vairāki kripto ieguves uzņēmumi sadarbojas ar enerģijas ražotājiem, lai palīdzētu līdzsvarot atjaunojamās enerģijas pieprasījumu un piedāvājumu, novēršot lieku neizmantotu jaudu veidošanos. Tas palielina enerģijas izmantošanas efektivitāti un veicina pāreju uz atjaunojamo enerģiju.

Kriptovalūtu ieguves daudzveidība

Pārmetot kriptovalūtām energopatēriņu, vienmēr notiek koncentrēšanās tikai uz daļu no sektora – uz tām kriptovalūtām, kas izmanto darba apliecinājuma algoritmu (PoW). Tomēr jāņem vērā, ka blokķēdes darījumu pārbaudes mehānismi ir atšķirīgi. Tostarp arvien lielāku popularitāti gūst likmes apliecinājuma algoritms (PoS), kas ir ievērojami energoefektīvāks un zaļāks.

Piemēram, otrs pasaulē lielākais blokķēdes tīkls Ethereum (ETH) algoritma nomaiņu veica 2022. gada septembrī. Cita starpā tieši energoefektivitāte bija viens no vadošajiem kritērijiem pārmaiņu procesa īstenošanai. Pēc tīkla pārbaudes atklājās, ka algoritma nomaiņa samazinājusi Ethereum energopatēriņu par 99,9 %. Ethereum ikgadējais elektroenerģijas patēriņš tagad ir līdzvērtīgs 587 gaisa kondicionētāju gada patēriņam. Tas ir ievērojams sasniegums sistēmai, kas dažās minūtēs spēj apstrādāt līdz pat 400 miljoniem darījumu.

Ethereum, piemēram, seko arī citas kriptovalūtas, kas jau sākotnēji izmanto energoefektīvākus vienprātības mehānisma modeļus.

Blokķēžu potenciāls nākotnes ilgtspējas risinājumos

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) atzīst3, ka blokķēdes tehnoloģijām ir milzīgais potenciāls uzlabot infrastruktūras, piegādes ķēžu un ražošanas procesu efektivitāti. Piemēram, blokķēdes var izmantot, lai izsekotu un pārbaudītu preču izcelsmi, nodrošinot, ka tās tiek ražotas ilgtspējīgi un ētiski. Tādejādi uzņēmumi var tikt mudināti pieņemt videi draudzīgāku praksi un palīdzēt patērētājiem izdarīt videi draudzīgu izvēli.

Vairāki blokķēdes jaunuzņēmumi palīdz monetizēt atjaunojamās enerģijas ražošanu, tādejādi samazinot enerģijas cenu un patēriņu, kā arī palīdzot mājsaimniecībām izvēlāties ekonomiskākus un zaļākus risinājumus. Piemēram, blokķēdes tehnoloģija var nodrošināt peer-to-peer enerģijas tirdzniecību, ļaujot iedzīvotājiem pārdot lieko saules enerģiju pa tiešo saviem kaimiņiem. Tādejādi tiek decentralizēts enerģijas tirgus un veicināta atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, samazinot atkarību no liela mēroga spēkstacijām un neefektīvām enerģijas sadales sistēmām.

1 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125499

2 https://www.weforum.org/agenda/2022/03/crypto-energy-consumption/

3 https://www.oecd.org/finance/Blockchain-technologies-as-a-digital-enabler-for-sustainable-infrastructure-key-findings.pdf