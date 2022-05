Pols Bramels: Par tirdzniecības protokolu ar Ziemeļīriju

Ceļš līdz mieram un stabilitātei Ziemeļīrijā bija smags. Sasniegtie panākumi lielākoties balstās uz Belfāstas (Lielās piektdienas) nolīgumu, kas iezīmēja kompromisa un tolerances triumfu pēc gadu desmitiem ilgušās nestabilitātes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apvienotās Karalistes galvenā prioritāte ir atbalstīt šo nolīgumu visās tā dimensijās. Balstoties uz visu pušu piekrišanu un vienlīdzības principiem, tas palīdzēja izveidot dalītas varas valdību Ziemeļīrijā, pastiprināja Ziemeļīrijas un Īrijas Republikas (ziemeļu–dienvidu) sadarbību Īrijas salā un uzlaboja sadarbības iespējas starp Apvienoto Karalisti un Īrijas Republiku (austrumu–rietumu virzienā).

Belfāstas nolīguma un no tā izrietošo institūciju veiksmīgai darbībai ir izšķiroša nozīme Ziemeļīrijas attīstībā. Taču šis nolīgums tiek pakļauts aizvien pieaugošai spriedzei, jo šobrīd Ziemeļīrijas izpildvara nefunkcionē pilnībā. Tas tāpēc, ka daļa kopienas neatbalsta Ziemeļīrijas protokolu, kas tika noslēgts, Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības.

Lai gan Ziemeļīrijas protokols vēl nav ieviests pilnībā, jo pagaidām pastāv dažādi atvieglojumi, praktiskās problēmas jau ir skaidri saskatāmas.

Muitas procedūras preču pārvadāšanai Apvienotās Karalistes robežās starp Lielbritānijas salu un Ziemeļīriju daudzām kompānijām jau ir radījušas ievērojamas izmaksas un milzīgu birokrātisko slogu. Daudzi britu uzņēmumi ir izņēmuši savu produkciju no pārdošanas Ziemeļīrijā, bet citi vispār ir atteikušies no uzņēmējdarbības šajā daļā. Tā kā mēs cenšamies virzīt uz priekšu mūsu ekonomikas atveseļošanos pēc Covid-19 pandēmijas, pašreizējie noteikumi nozīmē, ka Ziemeļīrijas iedzīvotāji nevar pilnībā gūt labumu no tiem pašiem ekonomiskajiem lēmumiem, no kuriem jebkurš cits rezidents mūsu valstī. Šī situācija ir nepieņemama un neilgtspējīga, un to nevar pieņemt neviena atbildīga valdība.

Šādi jautājumi ir veicinājuši pieaugošās bažas, ka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas sasaiste ir iedragāta. Nerisinot šos un citus jautājumus, mēs nevarēsim atjaunot izpildvaru un saglabāt Belfāstas nolīgumā gūtos panākumus un stabilitāti.

Mēs vēlamies sarunu rezultātā panākt vienošanos ar ES. Mēs esam strādājuši šī mērķa vārdā un turpināsim to darīt. Sarunas starp Apvienoto Karalisti un ES turpinās jau gandrīz 18 mēnešus.

Apvienotā Karaliste, mūsuprāt, ir ierosinājusi visaptverošu un saprātīgu risinājumu, lai sasniegtu Ziemeļīrijas protokola mērķus. Tas ietver tā saukto uzticamo tirgotāju shēmu, lai nodrošinātu ES ar reālā laikā pieejamiem tirdzniecības datiem, kuri ir pieejami ES, tādējādi dodot ES pārliecību, ka Ziemeļīrijai paredzētās preces nenonāk ES vienotajā tirgū.

Mūsu piedāvātais risinājums atbilstu gan mūsu, gan ES sākotnējiem protokola mērķiem. Tas atrisinātu domstarpības austrumu–rietumu tirdzniecībā, vienlaikus aizsargājot ES vienoto tirgu un Belfāstas nolīgumu.

Lai patiešām atrisinātu problēmas, būtu jāmaina pats protokols, jo tā pašreizējais teksts neļauj ieviest nepieciešamos risinājumus. Taču pilnvarojums, ko Eiropas Komisijai ir devušas ES dalībvalstis, neļauj mainīt pašu protokolu. Tāpēc, lai gan mēs atzinīgi vērtējam pašreizējos ES priekšlikumus protokola interpretācijā un ieviešanā, tie nespēj novērst galvenās problēmas pēc būtības.

Mūsuprāt, mums kopīgi jāatrod risinājums, kas var nodrošināt pēc iespējas plašāku starpkopienu atbalstu turpmāk un aizsargāt Belfāstas nolīgumu visās tā dimensijās. Tāpēc Apvienotā Karaliste ir paziņojusi savu nodomu tuvāko nedēļu laikā sākt gatavot tiesību aktus, kas mērķtiecīgi ļautu veikt nepieciešamās izmaiņas protokolā.

Protams, paralēli tiesību aktiem, kas tiek ieviesti, mēs joprojām esam atvērti turpmākām sarunām, lai sasniegtu tādu pašu rezultātu sarunu ceļā, un mēs noteikti turpināsim sadarboties ar ES.

Tomēr, lai reaģētu uz samilzušajām problēmām Ziemeļīrijā, ir jārīkojas, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku izpildinstitūciju atjaunošanu.

Uzsvēršu, ka te nav runa par protokola atcelšanu. Mūsu mērķis aizvien ir sasniegt Ziemeļīrijas protokolā noteiktos mērķus. Mēs nostiprināsim tos protokola noteikumus, kas darbojas, vienlaikus mēģinot izlabot tos, kas nedarbojas.

Mēs joprojām esam atvērti risinājumam sarunu ceļā, taču situācijas steidzamība nozīmē, ka mēs nevaram atļauties vilcināties ilgāk.

Apvienotajai Karalistei kā Ziemeļīrijas suverēnajai valdībai ir skaidri pienākumi nodrošināt vienlīdzības un ekonomisko tiesību aizsardzību. ES nekādā veidā netiks ietekmēta negatīvi – mēs esam nodrošinājuši ES vienotā tirgus aizsardzību kopš protokola pastāvēšanas sākuma.

Mūsu rīcības pamatā ir cieņa pret abām savienībām: Apvienoto Karalisti un ES. Un mēs pildīsim savas saistības pret visām Ziemeļīrijas kopienām.

Kā Belfāstas nolīguma parakstītāja Apvienotā Karaliste pieņems nepieciešamos lēmumus, lai saglabātu un veicinātu mieru un stabilitāti.