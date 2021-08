Bija rēna sestdienas pievakare, un es ar dēlu sēdēju kādā terasē klusajā centrā. Puika caur salmiņu sūca pēdējās saldējuma kokteiļa paliekas tā, ka nozlurkšķēja vien. Es malkoju alu. "Necūkojies, Jāni. Neesam nabagi, tev nav jāizsūc pati pēdējā pilīte. Rīt par šitiem grēkiem arī izskriesim papildu piecīti," es ar gredzenoto pirkstu uztinkšķināju pa alus kausu un pamāju uz puikas kokteiļa glāzi: "Izklaides ir jānopelna." Bija rēna sestdienas pievakare, kad pie blakus galdiņa sēdošais vīrietis ieburkšķējās: "Eu, bļ*, jūs, tur! Dariet to savās guļamistabās, gomiki, lai bērni neredz! Es nesaprotu, kā lai tādus kā jūs izskaidro bērniem?" Pa ietvi ielas pretējā pusē sadevušies rokās gāja divi vīrieši, un pēc replikas sāka iet nedaudz ātrāk, uz terases pusi nepaskatīdamies.

"Vai ne, bļ*ģ, puika?" vecis pievērsās mūsu galdiņam, manāmi apmierināts ar sevi, un iestrēba pamatīgu malku alus. Nopētīju runātāju. Uz galda bija trīs tukši kausi, bet no pelnutrauka gaisā stīdzēja dūmu pavediens no kārtīgi nenodzēsta izsmēķa. Pats vecis bija tā uz 50 vecumā un 150 dzīvsvarā. Dižā guza T-kreklu bija uzstiepusi nedaudz virs jostas vietas, atsedzot bālu strīpu virs jostasvietas kā smilšu sēri Gaujmalā. Uzdruku ar piktu vikingu karotāju, kurš, zibeņu ieskauts, cērt akmenī zobenu, ieskāva pret augumu komiski mazās ādas vestes spārniņi. Vecis atraugājās. "Kungs, es jums pilnīgi piekrītu, ka tradicionāla ģimene ir vērtība, kas jāsargā, taču..."