Raimonds Zukuls: Muitas prasību jomā Anglija, visticamāk, būs tāda pati trešā valsts kā Kazahstāna

Jau drīz - 2021. gada 1. janvārī – beigsies Brexit pārejas periods, kas sākās pēc Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) šī gada 1. februārī un kura laikā norisinās sarunas par ES un AK turpmāko partnerību.

Neatkarīgi no tā, vai līdz šā gada beigām abām pusēm tomēr izdosies vienoties par jauniem turpmākās sadarbības nosacījumiem un noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu, AK izstāšanās no ES iekšējā tirgus un muitas savienības pēc pārejas perioda beigām radīs būtiskas izmaiņas tirdzniecībā un preču pārvietošanā pāri robežām. Pašreizējā brīdī prognozes liecina, ka jāgatavojas bezlīguma scenārijam. Vienkārši sakot, turpinot attīstīties pašreizējai notikumu gaitai, pastāv nopietna iespēja, ka AK muitas prasību jomā no nākamā gada kļūs par tādu pašu trešo valsti, kā, piemēram, Kazahstāna vai Moldova. Uzreiz jāpiebilst – notiekošais šajā jomā bija AK izvēle, un sekas vienlīdz attieksies kā uz Latviju, tā uz jebkuru citu ES valsti.

Ar būtiskām izmaiņām jārēķinās ne vien uzņēmējiem, bet arī privātpersonām, kuras pašlaik brīvi, bez ierobežojumiem var vest savā personīgajā bagāžā vai sūtīt pa pastu preces, kas iegādātas AK vai Latvijā. Sagatavošanās gaidāmajām pārmaiņām ir īpaši svarīga, ņemot vērā, ka AK šobrīd dzīvo un strādā vairāk nekā 100 tūkstoši Latvijas valstspiederīgo, kā arī to, ka mums ir ciešas ekonomiskās saites ar šo valsti.

Vispirms par privātpersonām...



Ceļojot Eiropas Savienībā, muitas kontrole uz robežām starp dalībvalstīm netiek veikta. Pārvietojot preces pāri ES iekšējām robežām, tās nav jādeklarē, par tām nav jāmaksā muitas nodokļi un tām nav jāveic muitas kontrole. Vienīgā preču grupa, uz kuru attiecas daudzuma ierobežojumi, ceļojot ES, ir akcīzes preces (informācija ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot Eiropas Savienībā).



Ja līdz 2019. gada 29. martam netiks panākta vienošanās starp ES un AK par izstāšanās nosacījumiem, no 30. marta uz ceļotājiem, kas ieradīsies Latvijā no AK, attieksies visi tie paši noteikumi par preču pārvietošanu personīgajā bagāžā, kā uz ceļotājiem, kas ierodas no jebkuras citas trešās valsts.

Iegādājoties preces AK un atgriežoties Latvijā, muitā būs jādeklarē personīgajā bagāžā esošās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību, kas, ceļojot ar dažādiem transportlīdzekļu veidiem, ir noteikta atšķirīga.

Atgriežoties no AK ar lidmašīnu, ceļotājam būs jādodas pa "sarkano koridoru" un muitā jādeklarē viņa bagāžā esošās AK iegādātās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro. Par šīm precēm tiks aprēķināts muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

No trešām valstīm ievestajām precēm muitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja ievedamo preču vērtība nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5%. Savukārt pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) pamatlikme Latvijā atbilstoši PVN likumā noteiktajam ir 21%.

Ja no AK tiks ievestas jaunas preces, muitas vērtības noteikšanai tiks izmantota preču iegādes dokumentā (pirkuma čekā, rēķinā) norādītā vērtība. Ja ceļotājam nebūs līdzi šādu dokumentu, preču muitas vērtības noteikšanai tiks izmantotas citas metodes un muitas rīcībā esošās ziņas.

Ja personīgajā bagāžā esošo preču kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro, atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 430 eiro. Preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja personīgajā bagāžā būs viena prece 250 eiro vērtībā un viena prece 200 eiro vērtībā (kopā – 450 eiro), nodokļi tiks aprēķināti par preci 200 eiro vērtībā.

Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ar atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas personīgajā bagāžā savai lietošanai no AK Latvijā varēs ievest ierobežotu daudzumu tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, noteikta veida pārtikas produktu. Piena un gaļas produktus būs aizliegts ievest.



No nākamā gada 1. janvāra uz ceļotājiem, kas ieradīsies Latvijā no AK, attieksies visi tie paši noteikumi preču pārvietošanai personīgajā bagāžā, kādi tie ir ceļotājiem, kas ierodas no jebkuras citas trešās valsts. Iegādājoties preces AK un atgriežoties Latvijā, muitā būs jādeklarē personīgajā bagāžā esošās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību. Atgriežoties no AK ar lidmašīnu, ceļotājam būs jādodas pa "sarkano koridoru" un muitā jādeklarē viņa bagāžā esošās AK iegādātās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro. Par šīm precēm tiks aprēķināts muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ar atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas personīgajā bagāžā savai lietošanai no Apvienotās Karalistes Latvijā varēs ievest ierobežotu daudzumu tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, noteikta veida pārtikas produktu. Jāatceras, ka bez nodokļu nomaksas savam patēriņam ar lidmašīnu varēs ievest ne vairāk kā 200 cigaretes (t.i. vienu bloku cigarešu), 1 litru stipro alkoholisko dzērienu vai 2 litrus alkoholisko dzērienu ar spirta saturu līdz 22% utt. Personīgai lietošanai atļauts ievest pārtikas produktus, kas nav dzīvnieku izcelsmes, piemēram, konfektes, šokolādi, cepumus, kafiju, kā arī šādus svaigus augļus: banānus, kokosriekstus, dateles, ananasus un duriānus. Citus svaigus augļus un dārzeņus drīkstēs ievest tikai ar AK izsniegtu fitosanitāro sertifikātu, daudzumam nepārsniedzot 2 kg. Piena un gaļas produktus būs aizliegts ievest.

Izmaiņas skars arī pasta sūtījumu saņēmējus. Sūtījumu, ko privātpersona no Apvienotās Karalistes sūtīs citai privātpersonai Latvijā, atbrīvos no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 45 eiro un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls. Ja nekomerciāla pasta sūtījuma vērtība pārsniegs 45 eiro, saņēmējam Latvijā būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN. Ja sūtījumā būs akcīzes preces, papildus būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis. Lai sūtījumu atbrīvotu no ievedmuitas nodokļiem, papildus noteiktajai robežvērtībai jāievēro arī normatīvajos aktos noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī smaržām, smaržūdenim, odekolonam.

Nelielas vērtības komerciālu sūtījumu, piemēram, interneta veikalā iegādātu preci, ko privātpersona saņems no Apvienotās Karalistes, atbrīvos no PVN, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 22 eiro. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, papildus PVN būs jāmaksā arī muitas nodoklis. Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami atbrīvojumi, tiks ņemta vērā tikai preces vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta deklarācijā). Savukārt, aprēķinot nodokļus, ņems vērā preces vērtību, kā arī piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

No 2021.gada 1.jūlija, stājoties spēkā grozījumiem ES normatīvajos aktos, atbrīvojums no PVN komerciāliem sūtījumiem vairs netiks piemērots. Līdz ar to saņēmējam būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā PVN par precēm jebkādā vērtībā (t.i., sākot no pirmā centa).

Izmaiņas uzņēmējiem

Kā jau minēts, ar nozīmīgām izmaiņām jārēķinās arī uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri Apvienotajā Karalistē. Pirmām kārtām šādiem uzņēmējiem būtu jāiepazīstas ar Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta sagatavoto informāciju "Brexit – kā sagatavoties pārejas perioda beigām", kā arī ar Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē publicētajiem sagatavotības paziņojumiem ieinteresētajām personām attiecībā uz konkrētām nozarēm, t.sk. ar dokumentu "Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES noteikumi muitas jomā, ietverot preferenciālo izcelsmi".

AK kļūstot par trešo valsti, visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no AK vai kuras tiks izvestas no ES uz AK, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu. Preču pārvietošanai no/uz Apvienoto Karalisti būs jāformē muitas procedūras. AK kļūstot par trešo valsti, preču muitošana tiks veikta abās robežas pusēs.

Precēm, kas tiks izvestas no Latvijas (Savienības muitas teritorijas) uz AK, būs jāpiemēro eksporta procedūra. Eksportējamās preces netiek apliktas ar muitas nodokli. Preču eksportam piemērojama PVN 0% likme. Savukārt šo preču ievešanai AK būs jāpiemēro atbilstoša procedūra atkarībā no tā, kādas darbības ar precēm paredzētas, piemēram – laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā vai cita.

Lai varētu no AK ievest preces ES, vispirms AK jānoformē eksporta muitas procedūra. Atšķirībā no Latvijas, kur piekļuve muitas deklarēšanas sistēmām tiek nodrošināta caur Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, AK nepieciešams izmantot savu programmisko saskarni (uzņēmējiem jāizstrādā pašiem vai jāpērk), vai arī jāizmanto muitošanas speciālistu (muitas brokeru, muitas aģentu) pakalpojumi, kas ir par maksu. Nākamais solis – pirms ierašanās ES pārvadātājam Importa kontroles sistēmā jāiesniedz Ievešanas kopsavilkuma deklarācija, kas nepieciešama, lai veiktu riska analīzi drošības un drošuma nolūkiem. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija jāiesniedz pirmajā ievešanas muitas iestādē noteiktā termiņā, pirms preces tiek ievestas. Informācija par ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanu, tai skaitā iesniegšanas termiņiem, kas atkarīgi no transporta veida, ir atrodama VID mājaslapas sadaļā Muita > Preču ievešana Savienības muitas teritorijā ˃ Ievešanas kopsavilkuma deklarācija.

Ja krava netiek atmuitota (muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā) muitas iestādē uz ES ārējās robežas (piemēram, Francijā), lai to nogādātu līdz muitas iestādei Latvijā, būs jānoformē muitas procedūra - tranzīts, iesniedzot tranzīta deklarāciju un sniedzot galvojumu par nodokļu maksājumiem par visām kravā esošajām precēm. Tā kā AK izstāšanās brīdī būs Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru dalībvalsts, tranzītu varēs uzsākt jau AK, nevis pārvadātājam ierodoties uz ES ārējās robežas. Pēc tam šīs preces jānogādā muitas iestādē Latvijā, kur jānoslēdz tranzīta procedūra (tiek atbrīvots tranzīta galvojums) un jāpiemēro cita muitas procedūra vai pagaidu uzglabāšana. Informācija par tranzīta procedūras noformēšanu ir atrodama VID mājaslapas sadaļā Muita > Muitas procedūras > Īpašas procedūras > Tranzīts.

Lai varētu brīvi rīkoties ar precēm, kas ievestas no AK, tām būs jāpiemēro muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, noformējot importa muitas deklarāciju un samaksājot par preču importu maksājamos nodokļus jeb muitas maksājumus. Ja visus kravā esošos sūtījumus deklarēt laišanai brīvā apgrozībā nebūs iespējams vienlaikus ar tranzīta procedūras noslēgšanu, tie būs jānovieto pagaidu uzglabāšanas vietā vai muitas noliktavā, iesniedzot attiecīgu deklarāciju.

Importējot preces no trešajām valstīm un laižot tās brīvā apgrozībā, Latvijā maksājams:

• ievedmuitas nodoklis, piemērojot ES vienoti noteiktās muitas nodokļa likmes jeb Kopējo muitas tarifu, kas noteikts Regulas Nr. Nr.2658/87 I pielikumā, kā arī atsevišķos gadījumos citi ievešanas maksājumi, piemēram, antidempinga maksājums, kas par katru konkrēto gadījumu tiek noteikts ar atsevišķu regulu;

• pievienotās vērtības nodoklis (PVN), piemērojot attiecīgai precei Pievienotās vērtības nodokļa likumā paredzēto likmi 21%, 12%, 5% vai 0%;

• akcīzes nodoklis par akcīzes precēm (tabakas izstrādājumi, tabakas lapas, elektroniskajās cigaretēs lietojamais šķidrums, alkoholiskie dzērieni, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze), piemērojot attiecīgai precei likumā "Par akcīzes nodokli" paredzēto likmi.

Informācija par katram preces veidam noteikto muitas nodokļa likmi un tam piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem – ierobežojumiem, aizliegumiem, licencēm, atļaujām u.c. ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS).

Plānojot savu darbu, komersantiem ir lietderīgi iepazīties ar dažādu muitas procedūru piedāvātajām iespējām, piemēram, muitas procedūra – ievešana pārstrādei – varētu būt izdevīga ražotājiem. Informācija par preču deklarēšanu un muitas procedūrām publicēta VID mājaslapas sadaļā Muita > Muitas procedūras. Aicinām pievērst uzmanību, ka daļai no muitas procedūrām, lai tās piemērotu, jāsaņem muitas dienestu atļauja, kā arī var būt nepieciešams sniegt galvojumu muitas maksājumu parāda vai parāda, kas var rasties, segšanai.

Saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām uzņēmējam, kas iesaistīts muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs. Lai uzsāktu muitas formalitāšu kārtošanu, ir jāsaņem EORI numurs. Informācija ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita > EORI numurs.

Muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski, muitas deklarāciju elektroniski iesniedzot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē – importa, eksporta, tranzīta vai manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē. Gadījumā, ja Latvijas uzņēmēja līdzšinējie tirdzniecības partneri ir bijuši tikai citu ES dalībvalstu uzņēmēji un viņš nav EMDAS lietotājs, muitas deklarāciju iesniegšanai ir jāpieprasa EMDAS lietošanas tiesības. Informācija ir publicēta VID mājaslapas sadaļā Muita > Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS).

Sagatavošanās pārmaiņām saistībā ar preču pārvietošanu nav tikai muitas administrāciju jautājums. Aicinām uzņēmējus, kuriem ir tirdzniecības partneri AK, novērtēt breksita iespējamo ietekmi uz savu darbību un interesēties par izmaiņām, kas saistītas ar AK izstāšanos no ES.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VID Muitas pārvaldes ekspertiem, zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēloties sarunu tēmu Nr. 2 "Muita".

Papildu informācija par gatavošanos breksitam pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā.



Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta sagatavoto informāciju Uzņēmējiem, kas līdz šim baudīja brīvās preču kustības priekšrocības un kuriem nav pieredzes preču pārvietošanā uz/no trešām valstīm, nāksies saskarties ar jaunām, neierastām prasībām, kuru pildīšanai vai nu pašiem būs jāapgūst daudz jaunu zināšanu muitas likumdošanas un elektronisku sistēmu izmantošanas jomā, vai arī jāizmanto muitošanas speciālistu pakalpojumi.



Uzņēmējiem, kas līdz šim baudīja brīvās preču kustības priekšrocības un kuriem nav pieredzes preču pārvietošanā uz/no trešām valstīm, pēc Brexit pārejas perioda beigām nāksies saskarties ar jaunām, neierastām prasībām.

Visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no AK vai kuras tiks izvestas no ES uz šo valsti, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu. Preču pārvietošanai no/uz Apvienoto Karalisti būs jāformē muitas procedūras.

Saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām uzņēmējam, kas iesaistīts muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs. Muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski, muitas deklarāciju elektroniski iesniedzot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē – importa, eksporta, tranzīta vai manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē. Gadījumā, ja Latvijas uzņēmēja līdzšinējie tirdzniecības partneri ir bijuši tikai citu ES dalībvalstu uzņēmēji un viņš nav EMDAS lietotājs, muitas deklarāciju iesniegšanai ir jāpieprasa EMDAS lietošanas tiesības. Uzņēmējiem, kuriem līdz šim EORI numurs nebija nepieciešams, bet no nākamā gada 1.janvāra tas būs vajadzīgs, ir iespējams to saņemt jau tagad.

Precēm, kas tiks izvestas no Latvijas (tāpat kā no pārējām ES dalībvalstīm) uz Apvienoto Karalisti, būs jāpiemēro eksporta procedūra. Eksportējamās preces netiek apliktas ar muitas nodokli. Preču eksportam piemērojama PVN 0% likme. Savukārt šo preču ievešanai Lielbritānijā būs jāpiemēro atbilstoša procedūra atkarībā no tā, kādas darbības ar precēm paredzētas, piemēram – laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā vai cita.

Lai varētu no Apvienotās Karalistes ievest preces ES, vispirms jānoformē eksporta muitas procedūra AK. Atšķirībā no Latvijas, kur piekļuve muitas deklarēšanas sistēmām tiek nodrošināta caur VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, AK nepieciešams izmantot savu programmisko saskarni (uzņēmējiem jāizstrādā pašiem vai jāpērk), vai arī jāizmanto muitošanas speciālistu (muitas brokeru, muitas aģentu) pakalpojumi, kas ir par maksu. Nākamais solis – pirms ierašanās ES pārvadātājam Importa kontroles sistēmā jāiesniedz Ievešanas kopsavilkuma deklarācija, kas nepieciešama, lai veiktu riska analīzi drošības un drošuma nolūkiem.

Ja krava netiek atmuitota (netiek piemērota muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā) muitas iestādē uz ES ārējās robežas, lai to nogādātu līdz muitas iestādei Latvijā, būs jānoformē muitas procedūra - tranzīts, iesniedzot tranzīta deklarāciju un sniedzot galvojumu par nodokļu maksājumiem par visām kravā esošajām precēm. Pēc tam šīs preces jānogādā muitas iestādē Latvijā, kur jānoslēdz tranzīta procedūra (vienlaikus tiek atbrīvots tranzīta galvojums) un jāpiemēro nākamā muitas procedūra vai pagaidu uzglabāšana.

Lai varētu brīvi rīkoties ar precēm, kas ievestas no Apvienotās Karalistes, tām būs jāpiemēro muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, noformējot importa muitas deklarāciju un samaksājot par preču importu maksājamos nodokļus jeb muitas maksājumus. Ja visus kravā esošos sūtījumus deklarēt laišanai brīvā apgrozībā nebūs plānots vai nebūs iespējams vienlaikus ar tranzīta procedūras noslēgšanu, tie būs jānovieto pagaidu uzglabāšanas vietā vai muitas noliktavā, iesniedzot attiecīgu deklarāciju.

Importējot preces no trešajām valstīm un laižot tās brīvā apgrozībā, Latvijā maksājams ievedmuitas nodoklis, piemērojot ES vienoti noteiktās muitas nodokļa likmes jeb Kopējo muitas tarifu, PVN, kā arī akcīzes nodoklis par akcīzes precēm.

Sagatavošanās pārmaiņām saistībā ar preču pārvietošanu nav tikai muitas administrāciju jautājums. Aicinu uzņēmējus, kuriem ir tirdzniecības partneri Apvienotajā Karalistē, novērtēt Brexit ietekmi uz savu darbību un sagatavoties gaidāmajām izmaiņām, kas saistītas ar šīs valsts izstāšanos no ES.