Raitis Logins: Valstiska izšķiršanās nodokļu politikā jeb ķert vilcienu aiz astes

Pēdējā gada laikā inflācija Latvijā ir augusi vairāk par 20%. Šobrīd spēkā esošais nodokļu regulējums nav atbilstoši pielāgots esošajai situācijai, un atsevišķās nodokļu kategorijās to sliekšņi nav pārskatīti jau desmit un pat vairāk gadus, kas nozīmē, ka tie vairs nekalpo patiesajiem ieviešanas mērķiem. Jaunās valdības veidojošās partijas ir vienojušās, ka nodokļu pārskatīšana notiks reizi politiskajā ciklā, pieņemot lēmumu par viena vai otra nodokļa sistēmas maiņu. Redzot, kādā tempā pieaug inflācija un kādu ietekmi tā rada uz iedzīvotāju pirktspēju, šāda pieeja būtu jāpārskata attiecībā uz jau spēkā esošo nodokļu režīmu un uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumiem.

Iedzīvotāju attaisnotie izdevumi objektīvi neatbilst reālajām izmaksām

Līdz ar vērienīgo 2018. gada nodokļu reformu izmaiņas ieviestas arī attaisnoto izdevumu aprēķināšanas kārtībā, nosakot iepriekšējo 215 eiro vietā 600 eiro slieksni. Iedzīvotājs, kurš guvis ar IIN apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no 600 eiro noteiktā limita gadā par sevi vai kāda ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem kā izglītība, ārstniecība, bērnu interešu pulciņi, ziedojumi, u.tml., Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tādejādi maksimālā atgūstamā summa gadā ir 120 eiro par katru ģimenes locekli.

Ņemot vērā šī brīža cenu dinamiku, ir skaidrs, ka šāds limits vairs neatspoguļo patieso situāciju un neglābj arī regulējums, kas atļauj pārsniegtā limita summas automātisku pārcelšanu uz nākamo trīs gadu deklarācijām. Augstskolās studiju gada maksa ir mērojama tūkstošos, jau objektīvi pārtērējot pieļaujamo trīs gadu periodu. Arī ārstniecības izmaksu kāpums pēdējā gada laikā ir bijis būtisks. Turklāt iedzīvotāji arvien vairāk izmanto maksas medicīnu valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu ierobežotās pieejamības dēļ.

Luksus transportlīdzekļa definīcijai atbilst jau vidējas klases automašīnas

Kā vienu no šādiem piemēriem var minēt nodokļu slogu luksuss klases automašīnām, kas savulaik tika ieviests pamatoti un arī noteiktie griesti, no kuriem uzņēmumam jāmaksā gan pievienotās vērtības nodoklis, gan arī uzņēmumu ienākumu nodoklis, bija noteikts atbilstoši. To pēdējo reizi pārskatīja 2014. gadā, kad par šo noteikto summu līdz 50 tūkstošiem eiro, neiekļaujot PVN. Terminu "reprezentatīvs automobilis" likumā "Par uzņēmumu ienākumu nodokli" iekļāva 2007.gadā, lai uzņēmumi neizmantotu likumu nepilnības un nenorakstītu auto ekspluatācijas izdevumus nodokļu vajadzībām, iegādājoties savai saimnieciskajai pamatdarbībai neatbilstošus transportlīdzekļus, piemēram, Aston Martin, Rolls Royce, Bentley u.tml. Šobrīd šādam cenu līmenim atbilst jau tā dēvētie "tautas klases" jeb ekonomiski transportlīdzekļi.

Latvijā kopumā tā ir politikas veidošanas problēma, piemēram, vēlamies veicināt zaļāku mobilitāti un lielāku elektroautomobiļu īpatsvaru ceļu satiksmē, bet tie savas cenas kategorijas dēļ jau uzreiz iekļaujas paaugstināta nodokļu sloga grupā, kas vairākkārt liek pārdomāt uzņēmumiem par labu lētākiem transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinēju. Valsts no savas puses ir paredzējusi atbalsta subsīdijas tiem, kas izvēlas iegādāties elektroautomobiļus, tomēr šo aktivitāti kavē tieši nepārskatītā nodokļu politika, kas mazina uzņēmumu interesi autoparku nomainīt ar videi draudzīgiem transportlīdzekļiem. Piemēram, Lielbritānijā vieglie transportlīdzekļi, kuru iegādes vērtība pārsniedz 40 000 mārciņu, maksā papildu 355 mārciņas gadā, bet no papildu nodokļiem ir atbrīvotas elektroautomašīnas.

Veselības apdrošināšanas polises "griesti" nav pārskatīti vairāk nekā 10 gadus

Valstī noteiktais veselības apdrošināšanas polises limits vienam darbiniekiem, lai tam netiktu piemērots iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ir 426,86 eiro gadā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav mainījies vairāk nekā 10 gadus. Tai pat laikā ārstniecības izdevumu kāpums pēdējos gadus ir bijis ļoti būtisks, kas nozīmē, ka polises prēmijas pat ar pamatpakalpojumu segumu nespēj vairs iekļauties valstī noteiktajā limitā. Tas liek daudziem darba devējiem izvērtēt līdzšinējās darbinieku motivēšanas programmas ar apmaksātu veselības apdrošināšanu, kas ir negatīvs signāls, ņemot vērā, kādu lomu darba devēju apmaksātā veselības apdrošināšana spēlē sabiedrības veselīguma uzturēšanā.

Jāņem vērā, ka vēl sarežģītākā situācijā ir nokļuvušas valsts un pašvaldības iestādes jeb publiskais sektors, kuru darbiniekiem veselības apdrošināšanas prēmija nedrīkst pārsniegt pusi no noteiktās summas – 213,43 eiro. Pārējo starpību jāsedz pašam darbiniekam.

Daļa darbadevēju pārskata darbinieku motivēšanas instrumentus un izvērtē, vai vispār iepirkt šādu apdrošināšanas pakalpojumu, ņemot vērā kopējo kāpumu. Pārskatot limitus, situācija būtu labvēlīgāka, lai darba devējs būtu motivēts arī turpmāk nodrošināt veselības apdrošināšanu darbiniekiem un piedalīties sabiedrības veselības sistēmas valstī uzturēšanā.

Gadījumos, kad darbinieks pats veic līdzmaksājumu, to var iekļaut gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, iesniedzot darba devēja sagatavotu izziņu par līdzmaksājuma veikšanu. Tomēr šādā veidā var atgūt tikai daļu no līdzmaksājuma, turpretī uzņēmējiem nav nekādu kompensējošu mehānismu.

Iemesls veselības apdrošināšanas prēmiju pieaugumam ir straujā inflācija valstī, kas, pieaugot veselības aprūpes pakalpojumu cenām, ietekmē arī apdrošinātāju izmaksātās atlīdzības un pakārtoti jauno polišu prēmijas. Latvijas apdrošinātāji apkopotajā informācijā secinājuši, ka inflācijas apmēri veselības aprūpes nozarē pakalpojumu pamata grupā (ambulatorie pakalpojumi) 2022.gada nogalē, salīdzinot ar 2021.gada decembri, bija pieauguši par 13,9%. Vēl straujāks tas pieaudzis Rīgā par maksas pakalpojumiem – konsultācijas par aptuveni 10-30%; diagnostiskie izmeklējumi - par 10-25%; datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses, endoskopijas cenas palielinājušās par 8-26%; obligātā veselības pārbaude maksā līdz pat 50% vairāk.

Šie ir tikai daži piemēri nodokļu vides uzlabošanā. To pārskatīšana būtu valstiska izšķiršanās, jo tam ir ietekme uz valsts budžeta ienākumiem. Savukārt vērtējot ilgtermiņā, nodokļu pārskatīšana nekropļotu ideju, kāpēc tie ieviesti, kā arī pozitīvi ietekmētu iedzīvotāju pirktspēju, sabiedrības veselību, kā arī veicinātu uzņēmējdarbību un atsevišķu nozaru attīstību.