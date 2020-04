Raitis Streičs: Skolēni mājās tiešām mācās, nevis spēlē datorspēles

Ja kādam ir bažas, ka bērni attālināto mācību laikā nemācās, bet spēlē datorspēles vai skatās TV, es tam nepiekrītu. Un, pat ja izrādīsies, ka daļa mācību vielas paliks neapgūta, tālmācība būs devusi šobrīd vēl citus ieguvumus, iespējams, pilnīgi atšķirīgus no tiem, ko sagaidām. Manuprāt, šis ir laiks, kad varam pārvērtēt savas prioritātes – kādēļ mēs mācāmies un kādēļ mēs mācām?

To es varu apgalvot ar pierādāmiem un izmērāmiem lielumiem. Sausi fakti – kopš sākusies attālinātā mācīšanās, "Latvenergo" fizikas portāla skolēniem un skolotājiem "Fizmix.lv" apmeklējumu skaits dienā audzis vidēji no 1800 līdz 5000 apmeklējumiem, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk. Skaidrs, ka ne "Fizmix", ne E-klase vai "WhatsApp" nevar aizstāt klātienē esošu skolotāju, tomēr portāla apmeklējums liecina, ka skolēni un skolotāji nebaidās izaicināt sevi un izmantot digitālos rīkus mācību procesā.

Piespiedu situācija ir veicinājusi pat to skolēnu interesi par fiziku un eksaktajām zinātnēm, kuri iepriekš to nav apsvēruši. Mācības mājās ir ieguvušas jaunu dimensiju, gan apgūstot nepieciešamās zināšanas atšķirīgā veidā, gan darot to varbūt pat nedaudz izklaidējošā veidā. Un es uzdrošinos apgalvot, ka tas būs ieguvums mūsu tautsaimniecībai – ja apgalvojam, ka eksaktajās zinātnēs ir zināšanu kritums, tad to papildu apguve, ko esam veicinājuši arī mēs, varētu būt savdabīgs ieguvums no ārkārtējās situācijas.

Turklāt runa ir ne tikai par skolēniem – mācās arī skolotāji. "Fizmix" skolotāju portālu iepriekš vidēji nedēļā apmeklēja aptuveni 200 fizikas skolotāju, taču, tiklīdz tika paziņots par attālinātajām mācībām, portālu nedēļas laikā apmeklēja 400 skolotāju. Šobrīd portālā reģistrējušies 750 skolotāji un tajā ievietoti 800 mācību materiāli.

Pirms 7 gadiem AS "Latvenergo" radīja portālu "Fizmix.lv", lai parādītu fizikas aizraujošo pusi un ieinteresētu eksaktajās zinātnēs tos skolēnus, kuriem fizika nebūt nav mīļākais mācību priekšmets. Portāls un tā saturs šo gadu laikā ir nepārtraukti papildināts, un šobrīd to izmanto arī tie skolēni, kuriem fizika padodas ļoti labi, turklāt liela daļa fizikas skolotāju izmanto izdevību portālā smelties jaunas idejas.

Portāla apmeklējums ir pieaudzis visās sadaļās, taču īpaši izceļas tās, kurās izklāstīta fizikas teorija pamatskolai un vidusskolai. "Fizmix" portālā pamatskolēniem visi fizikas temati ir skaidroti, izmantojot infografikas, kurās atrodami fizikas likumi un formulas, kas papildinātas ar praktiskiem piemēriem un krāsainām ilustrācijām. Infografiku skatījums pēdējo nedēļu laikā audzis 6 reizes.

Līdz šim visvairāk apmeklētā sadaļa "Fizmix" portālā bijusi fizikas temati vidusskolai, ko varētu uzskatīt par digitālu fizikas grāmatu. Iepriekš šī sadaļa dienā tika apskatīta aptuveni 1300 reizes, šobrīd to apmeklē vairāk nekā 4000 reižu dienā.

Portāla apmeklējuma statistika rāda, ka attālinātā mācīšanās šobrīd nav vis mācību procesa simulēšana, bet, tieši otrādi, skolēni un skolotāji cenšas pielāgoties jaunajai situācijai un neierastajos apstākļos gūst aizvien jaunas pilnveides iespējas. Tādēļ es varu droši apgalvot, ka skolēni šobrīd mājās patiešām mācās, nevis spēlē datorspēles.

Pēc sarunām ar fizikas skolotājiem secinu, ka vienotas pieejas mācību procesam nav, un esmu pārliecināts, ka arī nevajag. Tieši tāpat kā skolēni, arī skolotāji nav ar vienu lineālu mērāmi, un katrs var izvēlēties savu ceļu, lai arī galamērķis visiem ir viens.

Ir skolotāji, kas jau pirms vairākiem gadiem, ieguldot neskaitāmas darba stundas, izveidojuši elektronisku mācību vidi, kurā skolēniem ir gan mācību materiāli, gan pārbaudes darbi, – šai skolotāju grupiņai šobrīd noteikti ir mazāk galvassāpju un vairāk laika e-klases vietā atvērt kādu labu grāmatu. Ir skolotāji, kas mācību procesā gatavi atbildēt uz neskaitāmām e-pasta vēstulēm, taču izvēlas kameras priekšā skolēniem nerādīties, savukārt citi bauda digitālās priekšrocības, vadot stundas gandrīz tieši tāpat kā klātienē.

Valdis Zuters, viens no "Fizmix.lv" satura autoriem un kolorītākajiem fizikas skolotājiem Latvijā: "Attālinātais darbs pilnveido skolēnu mācīšanās prasmes, kas ietver laika plānošanu, prioritāšu izvērtēšanu u. c." Valdis apstiprina – lai šajos apstākļos nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, skolēniem jānodrošina izvēles brīvība un satura daudzveidība. Ir prieks un gandarījums, ka arī "Fizmix.lv" portālā 7 gadu garumā radītais saturs šajā brīdī tiek īpaši intensīvi izmantots.

Savukārt Ludmila Belogrudova, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas vadītāja, Aizkraukles novada vidusskolā organizē attālināto darbu, izmantojot "Classkick" platformu un tajā ievietojot saites uz "Fizmix" portāla infografikām, fizikas tematiem vai mācību video. Viņa uzskata, ka laikā, kad darba diena ir nenormēta un vienkārši nav iespējams digitalizēt visus savus resursus, var izmantot kolēģu elektroniskos materiālus, tāpat būtiski ir tas, ka darba iespējas nodrošina individuālo atbalstu un ātru atgriezenisko saiti no saviem skolēniem: "Manuprāt, nekad vēl cilvēciskais faktors un savstarpējā uzticēšanās nav bijusi tik nozīmīga kā tagad. Tas attiecas gan uz skolēniem, gan uz skolotājiem. Daudzi skolotāji šajā laikā pašaizliedzīgi strādā nenormētas darbadienas, neskaitot virsstundas, meklē optimālus veidus, kā pasniegt mācību vielu un nodrošināt katram skolēnam atgriezenisko saiti, pieņemot izaicinājumus apgūt jaunās tehnoloģijas un IT risinājumus.

Skolotāju jaunie ieradumi digitalizācijas izmantošanā ir tā vērtība, kas paliks arī tad, kad šī situācija beigsies. Diemžēl ir arī tādi pedagogi, kas pret šo darbu izturas formāli. Tāpat dažādi ir arī skolēni – ja ir vēlme šmaukties un iegūt formālo vērtējumu "ieskaitīts", neieguldot piepūli, tad tas ir iespējams. Ir, protams, arī tādi, kas no klasesbiedriem iegūst gatavus risinājumus, nodod tos kā savus un jūtas vareni. Taču es redzu, ka ir daudz skolēnu, kas strādā ļoti atbildīgi, cenšoties iedziļināties un izprast, un tādu, pēc maniem novērojumiem, tomēr ir vairāk."

Vai mūsu bērni būs gudrāki pēc tālmācības vai arī jutīsies kaut ko zaudējuši? Es domāju, viņi būs ieguvuši citas – jaunas – zinības un prasmes, tāpat kā mēs visi. Un pat tad, ja kāda fizikas formula vai likums būs pazudis digitālajā ceļā no skolotāja pie skolēna, esmu pārliecināts, ka eksakto prātu skaits nākotnē augs un tas ir būtisks nosacījums valsts labklājībai. Mēs taču zinām, ka vīrusu agri vai vēlu uzvarēsim, un šajā brīdī būs daudz vietas inovatīvām idejām, kas dos jaunu uzrāvienu Latvijas ekonomikai.