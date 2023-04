Raivis Dzintars: Vai galvenais drauds demokrātijai tiešām ir Egils Helmanis?

Atsevišķu liberālo partiju stutētais pikets pret Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani izrādījās tikpat mazskaitlīgs kā to atbalsts Ogres novada pašvaldības vēlēšanās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Asimetrisks troksnis savukārt ir sacelts atsevišķos medijos un liberālos soctīklu burbuļos. Varētu šķist, ka atrasts visu Latvijas problēmu galvenais grēkāzis. Štrunts par Daugavpils vai Rēzeknes prokrievisko vadību.

Štrunts, ka pašas liberālās partijas (tādas kā "Par" un "Progresīvie") gadiem pretojušās Krievijas ietekmes mazināšanai. Galvenais drauds Latvijai un demokrātijai esot Helmanis…

Kas tad īsti notiek?

1. Demokrātija nozīmē to, ka par Ogres pašvaldības darbu teikšana ir Ogres novada iedzīvotājiem vēlēšanu ceļā, nevis Ivetai Kažokai, žurnālam "Ir" vai saujiņai vēlētāju uzticību zaudējušu kustības "Par" politiķu.

2. Ogres pašvaldības domstarpībām ar muzeju nav nekāda sakara ar nenotikušo Avena porcelāna izstādi. Domstarpības par muzeja darba kvalitāti ir daudz senākas, bet izstāde kļuvusi par tikai liekulīgu instrumentu, lai maldinātu sabiedrību par konflikta iemesliem.

3. Liberālo politiķu un atsevišķu žurnālistu aprindās kampaņu pret Helmani uztver kā testu viņu spējām izrēķināties ar nepaklausīgiem sabiedrības līderiem. Paradoksāli, ka demokrātijas trūkumu pārmet cilvēku grupa, kuras ietekme ir nesamērīga attiecībā pret vājo atbalstu no vēlētāju puses. Kaut ko par Krievijas metodēm, piedodiet, murgo cilvēki, kas gadiem ilgi no latviskas Latvijas politikas bēgušas kā velns no krusta.

Pat tuvāko domubiedru vidū pastāv uzskatu atšķirības. Arī man ar Egilu Helmani reizēm atšķiras viedokļi, un esmu to teicis publiski. Bet man nav ne mazāko šaubu par Egila latvisko pārliecību, darbaspējām un to, ka demokrātijas aizstāvība šobrīd nozīmē nepārprotamu nostāšanos Ogres novada domes priekšsēdētāja pusē.