Raivis Spalvēns: Uzmanīgāk ar 'krīzes menedžmenta' uzticēšanu tikai uzņēmējiem

Atsevišķu politisko spēku paustais par ekonomisko problēmu uzticēšanu ekspertiem jeb uzņēmēju domnīcai liek atcerēties pieļautās kļūdas Covid-19 krīzes vadībā, kad šauru interešu pārstāvniecība kalpoja kā viens no tā laika "krīzes menedžmenta" bremzējošajiem faktoriem. Patlaban, domājot par izeju no ekonomiskās krīzes, politiskajiem spēkiem jāatceras, ka bez uzņēmēju problēmām vienlīdz svarīgi ir arī sociālie jautājumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nākamās koalīcijas veidošanas sarunās viens no centrālajiem sarunu tematiem, kam, šķiet, piekrīt visi sarunu procesā iesaistītie, ir ekonomikās krīzes pārvarēšana un valsts konkurētspējas celšana. Svarīga apņemšanās, kurai nudien būtu muļķīgi oponēt. Tomēr uzmanību piesaista rīks, kādu atsevišķi politiskie spēki piedāvā šo problēmu risināšanai, proti, "krīzes menedžmentu" uzticēt tikai uzņēmējiem.

Apvienotais saraksts (AS) šovasar paziņoja, ka tā paspārnē darbosies ekspertu domnīca, kas izstrādās risinājumus valsts attīstībai. Starp domnīcas dalībniekiem tika minēti arī lielākās uzņēmēju organizācijas - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) – padomes locekļi, proti, uzņēmēji. No AS pārstāvju publiskajiem izteikumiem var secināt, ka šī domnīca jau sākusi darbu, tāpat zināms, ka divi LDDK padomes locekļi ievēlēti 14. Saeimā no AS saraksta. Tas liek pamatoti domāt, ka domnīca nebūs politiski neatkarīga.

Protams, ikviena domnīca zināmā mērā ir atkarīga – no pasūtītāja un/vai ekonomiskajiem un ideoloģiskajiem uzstādījumiem. Tomēr vienas vienīgas domnīcas iesaistīšana valsts jautājumu risināšanā nebūtu pieļaujama, ņemot vērā, ka ikviena jautājuma risināšanā nepieciešama ideju konkurence.

Jā, domnīca ir labs papildus rīks problēmu risināšanā un šāds formāts politikā jau ir ticis izmantots. Līdz par domnīcai tuvāko formātu varētu uzskatīt "ekspertu darba grupas". Atceramies Covid-19 pandēmijas laiku, kad epidēmijas krīzes vadība notika vairākos līmeņos – valdības, valsts pārvaldes, epidemioloģijas un medicīnas ekspertu, kā arī uzņēmēju līmenī. Lai arī Covid-19 krīzes vadība neieies vēsturē kā veiksmīgākais krīzes vadības piemērs, tomēr šādas tādas mācības tika priekšdienām gūtas, no kurām gana spilgta mācība saistīta ar uzņēmēju iesaisti krīzes vadībā.

Uzņēmēju organizācijas, neapmierinātas ar valdības darbu Covid-19 krīzes vadībā un ieviestajiem ierobežojumiem, koronavīrusa epidēmijas laikā izcīnīja atsevišķu vietu pie sarunu galda ar premjeru, formātu sauca - Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt konkrētus priekšlikumus Covid-19 krīzē cietušo atbalstam. Vadības grupā darbojās arī darba ņēmēju organizācijas un nevalstiskās organizācijas (NVO), tomēr viedokli skaļāk pauda lielās uzņēmēju biedrības.

Stratēģiskās vadības grupas izveides mērķis ārēji šķita cerīgs, turklāt tie, kuri pauda zinām, kā vadāma krīze, un kuri vēlējās tiešu kontaktu ar premjeru, šo mērķi sasniedza. Tajā pašā laikā stratēģiskās vadības grupas sēdes pierādīja, ka lielās uzņēmēju organizācijas nespēj, nevēlas vai nav ieinteresētas spriest par vadības grupas darbības mērķi – konkrētiem pasākumiem Covid-19 krīzē cietušo atbalstam.

Neveiklos brīžus vadības grupas sēdēs mīkstināja NVO pārstāvji, kas informēja par konkrētiem nepieciešamiem risinājumiem, lai izvairītos no "sociālās katastrofas". NVO pārstāvji ar piemēriem no dzīves pamatoja un norādīja uz problēmām, piedāvāja risinājumus Covid-19 krīzē cietušo atbalstam. Šie priekšlikumi būtībā tika "pieņemti zināšanai", jo NVO norādīja uz nepieciešamību sniegt mērķētu atbalstu.

Stratēģiskās vadības grupas formāts būtībā izgāzās, jo uzņēmēju organizāciju vēlme nebija runāt par NVO akcentētajām sociālajām problēmām, kas bija viens no grupas izveides mērķiem, bet gan par uzņēmējdarbību, tostarp ar Covid-19 pandēmiju tieši nesaistītiem jautājumiem.

Šīs stratēģiskās vadības grupas neefektīvo darbību un nespēju risināt problēmas ārpus uzņēmējdarbības jomas der atcerēties tagad, kad uzņēmēju domnīca tiek piedāvāta kā vienīgais risinājums visām problēmām, jo ir skaidrs, ka uzņēmēju domnīca nerisinās tās problēmas, kas atrodas ārpus šo ekspertu interešu sfēras.

Tāpēc, ja vēlamies kaut ko mācīties no daudzkārt kritizētās Covid-19 krīzes pārvaldības, nevajag kāpt otrreiz uz tā paša grābekļa, proti, nevajag "krīzes menedžmentu" uzticēt tikai un vienīgi ekonomiski ieinteresētām un ietekmīgām organizācijām, jo ikviena krīze ir visaptveroša, tā skar ne tikai ekonomiku, bet arī sociālo dimensiju. Ikviena krīze prasa risinājumus virknē jomu, nevis vienā.